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 Политика Украины, Общество
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Все про:визит (2342) Папа_Римский (231) УГКЦ (196) Святослав (Шевчук) (66) Франциск (41)

 "Нужно приглашение", - глава УГКЦ Святослав назвал условия приезда Папы Римского в Украину

Существует три условия для визита Папы Римского Франциска в Украину.

Об этом рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Не нужно во всем видеть "руку Москвы". Она есть. Но нам не нужно быть зависимыми от нее и просто ментально от нее освободиться. Мы в этом году отбыли Синод епископов нашей церкви в Риме. И мы имели возможность в лоне целого епископата иметь встречу со Святейшим отцом. И мы его (Папу Римского. - Ред.) официально в очередной раз пригласили приехать в Украину. Он мне пообещал, что он это очень серьезно принял во внимание. Когда на наше рабочее пленарное заседание пришел госсекретарь Ватикана Паролин, мы напрямую его спросили: что необходимо для того, чтобы папа мог приехать? Он сказал, что есть несколько условий. Первое – это приглашение католических церквей. Второе – это приглашение со стороны украинской государственной власти. У нас новый президент. Я надеюсь, что он пригласит папу. Третье. Паролин говорил, что нужно, чтобы также и другие христианские церкви не возражали против этого визита", – сообщил Святослав.

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Папа Римский приезжал в Украину только раз. В 2002 году понтифик Иоанн Павел II посетил Львов и Киев.

Франциск был избран Папой в 2013 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3167319
 
 
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для україни з історії ватикану шановним є лише один папа - павло II
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цей діяч є особистим казначеєм путлєра-х.у.йла, він красується з якімось мацковськими бандюками з колорадським бантом на своїй сутані, він ще жодного разу не засудив напад моцковії на Україну. Про який приїзд цього ************* може йти мова?
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Ми не проти приїзду Папи Римського, але цей ************, що обіймає Святий Престол не має права ступити на Українську землю бо він є пособником окупантів та терористів.
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