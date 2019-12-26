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Все про:долг (1112) Луганщина (4249) отопительный сезон (288) вода (327)

 Отключение водонаснабжения из-за долгов на Луганщине: в трех городах все еще нет воды, в Лисичанске более 100 объектов без тепла, - ГСЧС

В Лисичанске, Новодружеске и Приволье Луганской области без водоснабжения остались около 50 тысяч жителей. Кроме того, в Лисичанске без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7 ч. 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию 7 насосных станций "Лисичанскводоканала", без централизованного водоснабжения остаются частично г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск (около 46 тыс. абонентов).

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"В связи с недостаточным количеством воды в системе 25 декабря приостановлена работа 1 котельной в г. Лисичанск, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения. Температура воздуха 3 градуса тепла. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3167313
 
 
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Надо поблагодарить власть,которая так заботится о "НАШИХ ЛЮДЯХ" в оккупации,что поставляет в лугандон воду бесплатно.У водоканалов нет средств,потому,что сепарасты не платят за воду,вот им и отключают электроэнергию.Вместо того,чтобы поставить заглушки на трубопроводах в ОРДЛО,где это возможно,они их уговаривают.А с приходом в рнбо откровенной сепаратни,,думаю этим вопросом никто не будет заниматься.Кого это интересует колорада-сивуху?Или наташу-копанку?Их цель понравиться коллаборантам,что потом они за них проголосовали.
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Заздриш?
Приїзди, живи, не плати за воду.
Не пізніше як через 2 місяця пришлють платіжку з вимогою заплатити борг.
А ще через місяць відімкнуть.
І доречі, там працює теж сама компанія що і на неокупованій - «Вода Донбасу»
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А,кто сказал,что не платит население?Ты сам придумал?Сказано,что Лугандон не платит.Мозги включи,нечисть!Какого хрена не идете к т.н.президенту лыныры и не спрашиваете куда деваются деньги за оплату воды и почему он не платит попаснянскому и лисичанскому водоканалам?Кормильцы всея Украины,долбанутые!Себе жизнь испаганили и миллионам других.
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Вата, я тебе не ображав.
По-перше ТАМ нема президентів.
По-друге я заплатив, а далі мене не хвилює куди пішли мої гроші.
По-третє, подібні питання неодноразово ставились у Мінську.
Язик не відсохне якщо ще раз скажуть тим мавпам.
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Ну вот ты сам и ответил -мене не хвилює.А с чего ты решил,что это должно волновать других?Только потому,что ты остался живым щитом у оккупанта и не выехал в Украину.Якщо не хвилює,то бери відро та йди по воду у р.р.Сів.ДонецьЛуганку або Лозову.Куди блище?
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Лугандоны, это совок во всей красе,платить они не будут, и не мечтайте.
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Як вони можуть платити, коли воно годують всю Україну? Ну потрібно ж якось бабла назбирати, щоб на прогодувати?
Нє?

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Петро, що ти робиш?
Скільки можна знущатися?
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Ану подивимось, хто там лідери симпатій місцевого електорату? Агаааа.. Хто б сумнівався)))
Партія - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" - 44,63%

Мажоритарка - "На одномандатному виборчому окрузі №107 обробили вже 100 відсотків протоколів.
Серед лідерів на цей час наступні кандидати у народні депутати:
Олександр Сухов (самовисування) набрав 12 179 голоси, що становить 28,80%.
Олександр Сорокін (Політична партія "СЛУГА НАРОДУ") набрав 7 940 голоси, що становить 18,78%
Едуард Щеглаков (Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ") набрав 6 662 голоси, що становить 15,75%". Кляті бандерівці!!!!
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