 Отключение водонаснабжения из-за долгов на Луганщине: в трех городах все еще нет воды, в Лисичанске более 100 объектов без тепла, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 7 ч. 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию 7 насосных станций "Лисичанскводоканала", без централизованного водоснабжения остаются частично г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск (около 46 тыс. абонентов).
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На "Электротяжмаше" впервые за последнее время долги по зарплате, свет отключают за неуплату, - Харьковская ОГА. ДОКУМЕНТ
"В связи с недостаточным количеством воды в системе 25 декабря приостановлена работа 1 котельной в г. Лисичанск, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинских учреждения. Температура воздуха 3 градуса тепла. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды", - сказано в сообщении.
Приїзди, живи, не плати за воду.
Не пізніше як через 2 місяця пришлють платіжку з вимогою заплатити борг.
А ще через місяць відімкнуть.
І доречі, там працює теж сама компанія що і на неокупованій - «Вода Донбасу»
По-перше ТАМ нема президентів.
По-друге я заплатив, а далі мене не хвилює куди пішли мої гроші.
По-третє, подібні питання неодноразово ставились у Мінську.
Язик не відсохне якщо ще раз скажуть тим мавпам.
Нє?
Скільки можна знущатися?
Партія - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" - 44,63%
Мажоритарка - "На одномандатному виборчому окрузі №107 обробили вже 100 відсотків протоколів.
Серед лідерів на цей час наступні кандидати у народні депутати:
Олександр Сухов (самовисування) набрав 12 179 голоси, що становить 28,80%.
Олександр Сорокін (Політична партія "СЛУГА НАРОДУ") набрав 7 940 голоси, що становить 18,78%
Едуард Щеглаков (Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ") набрав 6 662 голоси, що становить 15,75%". Кляті бандерівці!!!!