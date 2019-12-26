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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:суд (22796) Кузьменко Юлия (41) Добош (6)

 Дело Шеремета: адвокат Добош обнародовал расшифровку разговора Кузьменко о "сакральной жертве"

Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош опубликовал полную расшифровку разговора своей подзащитной с лицом Т, о содержании которого шла речь на брифинге МВД, созванному по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст расшифровки Владислав Добош разместил в Facebook.

"Ну что же друзья! На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т., в котором говорится о Марусе Звиробий, где будто бы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?! Вопрос кому это выгодно?! К. - это Кузьменко, Т. - собеседница!" - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД

Дело Шеремета: адвокат Добош обнародовал расшифровку разговора Кузьменко о сакральной жертве 01
Дело Шеремета: адвокат Добош обнародовал расшифровку разговора Кузьменко о сакральной жертве 02
Дело Шеремета: адвокат Добош обнародовал расшифровку разговора Кузьменко о сакральной жертве 03
Фото: Добош/Facebook

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Дело Шеремета: адвокат Добош обнародовал расшифровку разговора Кузьменко о сакральной жертве 04

Источник: https://censor.net.ua/n3167312
 
   
 Топ комментарии
 
Вот оно что поражает тылового зебила - уровень культуры людей, связанных с войной. А то, что страна катится к диктатуре и речь о политической расправе, зебила не поражает. Бубочка Голобородько для них - бог аля Путин.
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давай , покажи , как правильно ЧЛЕНОМ на пианино долбить,
чем подонок зеленский лучше ?
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Про,,высочайший уровень культуры собеседниц,, написал утончённый ценитель игры писюном на пианино. Гы-гы...
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ну что-то такое я и предполагала...и, какой вывод можно сделать из этой розмовы? а) менты у нас дебилы, в основном; б) прокурорские в основной своей массе, к сожалению, тоже...,в) судей трудно назвать независимыми или они тоже, не дай бог, дебилы... и с) у нас есть еще неравнодушные люди, но их мало..., критически мало...
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Получается шо прослушивают телефоны у всех волонтеров, патриотов, тех кто мало-мальски может шото организовать, повлиять на ход событий, против Клоуна в частности. Видим явное преследование тех кто не хочет обратно в Московию.
Тока вот , зебобики, может получиться как всегда получается с типиллами при власти. Ростов, здрасьте папа.
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да и раньше слушали.всех,кто более-менее активно вел себя.14-15 год точно.
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в трёх словах о том, что написано на трёх листах: Гнать к чёрту эту владу!
вот теперь за это ловят и сажают. это вам не михомайданить по всей стране.
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Обычный разговор думающих и не равнодушных людей,сделавших много для этой страны и переживающих за дальнейшую её судьбу. Телевизионному быдлу не понять. Не говоря уже о том - при чем здесь убийство Шеремета летом 16-го.
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Этот Добош - рагуль невменяемый. После того, что он отчебучил в суде коллегия адвокатов просто обязана его отстранить от занятия адвокатской практикой.
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Текст набран весьма безграмотно с массой ошибок. Если он сам готовил этот документ - это говорит о его общем уровне развития. Сейчас любой текстовый редактор имеет проверку правописания.
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Та он её отключил Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву" - Цензор.НЕТ 8183 Она мешает сосредоточиться на теме сочинения Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву" - Цензор.НЕТ 4366
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Мозги включай, и очки одень это копии, там же печати на страницах!

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А вот не надо только на следователей гнать,
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а ты редкий кац...
такую хуцпу запустить про
фотокопии ментовских сочинений
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Не суд а пародия на суд. Времена Яныка во всей красе. При это зомби кидаются только на адвоката.
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Син з батьком приїхали на море. Батько:
- Синку. Оце - море.
Син, що все життя у степу прожив i навiть рiчки не бачив:
- Де-е-е?
Батько:
- Оце, синку, вся оця вода - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по колiно в воду.
- Синку, дивись! Оце небо, ото земля, а оце синє - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по шию. Батько:
- Синку! Оце ти у водi стоїш - це усе море!
- Де-е-е-е?
Батько його за шию, та пиком у воду. За хвилину витягує. Син:
- Батьку! Що це було?!
- Море, синку, море..
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Это клевый анекдот, я его знал.
Я серьезно спрашивал, что адвокат сделал в суде - просто я не читал текстовые дальнейшие текстовые трансляции и не смотрел стримы после самых первых судов, вот и не в курсе.
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А я стесняюсь спросить - вас в Ютубе забанили?) Можете не смотреть весь многочасовой суд. Уверен - там уже есть самые значимые вдержки из зала суда.
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ну так а шо про Шеремета в этом диалоге?
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Так у нее по глазам видно что обдолбанная пропагандой национал социализма !Кстати вот в чем ирония - она и есть сакральная жертва ! Вот так вот фашики превратились в сакральных ягнят перед евреями .......
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больше страданий срагуль - больше )))))
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В этом деле ясно одно - была дана команда раскрыть преступление,но кто-то понимает,что раскрывать - это,предполагаю, выходить на себя любимого.А тут и презу угождаешь,ведь его с утра до вечера всякие БАЙи,Ермаки и Пальчевские убеждают,что патриоты его ГЛАВНЫЕ враги,и подозрение от себя отводишь.После того,когда несмышленыш подписался на участие в прессконференции он повязан этим делом.Назад,у него,дороги нет.Правоохранная система будет,в этом деле, "лепить горбатого" до упора.Они откровенно решили давить добровольцев и волонтеров по беспределу.
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зається настала ситуація коли волонтерство перетворюється на громадянську політичну силу, без участі "вічних чиновників-державотворців". Це ніякій політичній силі не до вподоби, особливо владі. З ними владі важко буде домовитись. Тому придушити це хочуть в зародку Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву" - Цензор.НЕТ 7389 .Так було і з Чорноволом. У волонтерстві є кістяк людей з яких вирине лідер, цього не зупинити, проте влада цих людей хоче придушити. Не знає ця русофільська влада історії розвитку суспільства.
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У нас правоохранителей нет , есть псы режима , а ждунам интересно мать перемать.Когда очередную овцу птащат на живодерню они будут обсуждать что она не так блеела,бекала
или мычала.
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незачем даже в шутку такое говорить. Вон о делу Савченко тоже языком ляпали.
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Ага, сюрреализм создавала с бумом оружия и боеприпасов из Лугандона....
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то всё туфта. вся пецина судебная машина не смогла дело состряпать. бред в стиле миномёты-баржи-гидроциклы гранаты.
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Ну и где сейчас Савченко? В тюрьме? Или на шоу? Но Надюха не волрнтер, она социально близкая зелёной шушвали.
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не близкая она соевой зелёной шушвали. и вообще всё её дело туфта шитая. бред в стиле миномёты-баржи-гидроциклы гранаты.
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ну предположим, что петя засранец
НО КАК это ОПРАВДЫВАЕТ мЧУДАКА монику???
так и умышленное убийство не долго оправдать )))
зебил, у вас какая то извращенная логика
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не называф пецю "мЧУДАКОМ моникой, а себя зебилом. 1:0 в мою пользу.
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ну конечно, ты же доцент... вшивый ))))
ты мерикосам еще про монику напиши..
они не знают.КОГО они называют моника зеленски ))))
так что ,таблоид, флаг те в руки... )))))
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молодец, хорошее самовнушение ты себе написал. теперь упражняйся, прочти себе о себе: "ну конечно, ты же доцент... вшивый ты мерикосам еще про монику напиши.. они не знают.КОГО они называют моника зеленски так что ,таблоид, флаг те в руки... "
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Да и вообще, по сравнению с тем, что реально есть на Савенко (оперативная съёмка планирования массовых беспорядков в месте с лугандонцами, бус оружия и боеприпасов из Лугандона), всё это детский лепет! Но всем до звёзды...
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плёнка туфта. "кедр" засланный казачок с диктофоном в часах сам спровоцировал этот разговор. там слышно, он говорит "беру водку, еду их на разговоры качать". оружие в украинской военной части. дело - пшик.
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K04EGAR IV

@K04EGR

Мы не изменили Систему. Мы лишь покрасили её вывеску в Zеленый цвет.. Остатками дней своих жизней.
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Бабский трёп ни о чем, о ценах, о тупости зелёных. Ничего такого страшного в этом разговоре нет. На западе его бы даже не приняли в качестве доказательства по делу.
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Ну а что тогда к делу белыми нитками подшивать?
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"Жану Дарк"))
Что на скорую руку налепили, то и подшили
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Мдааа...ну и грамотеи в полиции работают... как такие умники школу заканчивают...??? Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву" - Цензор.НЕТ 8091
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)))) особенно впечатлило "Жана Дарк". Наверное, тот, кто текст расшифровывал, считает, что это дочь Дарта Вейдера.
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Может они не "кацапоротые" как патриоты Цензора. Тогда менты патриоты, а не грамотеи.
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Такі самі, як і тут статті пишуть: скільки звернень щодо помилок і ляпів.
Сумніваюся, що навіть догану оголошують.
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адвокат Добош - не ходил в школу? Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву" - Цензор.НЕТ 4583
Или дали написать эти бумажки двоечнику?

На что рассчитано такое количество грамматических ошибок в "расшифровке"?
Похоже, что это не расшифровка, а сочинение.
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Ты думаешь, расшифровку делал Добош? Он просто пофоткал материалы дела уже подшитые.
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гніди зебільні труханули, усе під рогатих лягають...
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Следователи по делу Шеремета каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран. Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро.
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.

Шеремет ехал не на работу. Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.
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а для сабакова-бе-бе-бе это не очевидно, ему дестабилизация очевидней
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Вот єто дурик банабацкий На что расчитывал ? Что окромя лягашей весь разговор никто неузнает Оно выложило в суде 5% доказательств Слышь банабак а не пора ли выкладывать 95 % Тут такая херня получается Кто ты и что ты знает весь народ Украины После убийства Сашка Билого То что ты сволочь без моральных тормозов и совести Мы давно знаем Ну а нахрена ты так подставил маланского вундеркинда и его ставленика рябокепку Что с них скоро куры будут смеятся Вот ето вопрос
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И давно у тебя случился переворот сознания?
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https://timeze2019.blogspot.com/p/h.html?m=1
Пусть Притулу подозревают.
Наследники Шеремета до сих пор не могут получить деньги. Которыми распоряжается Притула.
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Аваков де обіцяні докази?
Або докази достатні для тримання під вартою або відпускай людей
а сам йди на... світ заочі.
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он царь, у него армия прикормленных мусоров,
клал он на всех
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Какой дятел в МВД это стенографировал? Куча ошибок... "нЕ чего не будет", "извЕните", пропуски букафф... Или они каждую букву с разговора расшифровывали? Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву" - Цензор.НЕТ 9726
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Ани не вінувати , ето падазреваемьіе с ошибками гаварилі
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Народ пора гнать этих мразей клоуновских, и эту продажную ментовскую харю
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Кацманавт что можно сказать о твоём уровне развития,если ты не в состоянии в правом нижнем углу увидеть штамп дбр,а в левом углу,что это копия?
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Странно,в том месте,где марусе надо взять на себя кого-то,разговор странным образом прерывается.
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А чому ніхто не розслідує, як так вийшло що Шеремет сів в чужий автомобіль , а він вибухнув ? А вибуховий пристрій був під сидінням, а не під корпусом автомобіля , а сам автомобіль був під двома системами сигналізації ? І ще цікаво, що трапилось, хто прибрав до рук значні кошти Шеремета ? Невже нащадки ? Чи може хто інший ?
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По этой расшифровке подозреваемым можно вменить только употребление обсценной лексики в приватной беседе.
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Так я не понял, а в чем зрада? Две тетки обсуждают, что бы такого замутить, что бы поднять народ - "Беркут", сволочи такие, не хотят их публично избить, так, может, выставить в качестве жертвы распиаренную мать? Ах, да, еще классная тема: "Я не хочу, чтоб мой ребенок шел на войну, поэтому не будем замораживать". То есть, пусиь сегодня чужие сыновья гибнут, а не завтра мой. Охрененно, чо. Опыт Приднестровья, где уже больше 20 лет никто не стреляет и не планирует - никто в расчет не берет.
Короче, это тупо две бахнутые на голову курицы.
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по чему две? Все петяботовское шобло такое !
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З усього всього ясно, що у Т - чоловік підарас і підкаблучник. А також скоро на всіх екранах 5-го каналу, ПРЯМОГО каналу, а можливо і на ZIK і 112 вийде серіал за участю гея, попа або баби. Відкрито конкурс на режисера і головного героя. Продюсер уже є, це петро-інкогніто. Також мене здивувало, що виявляється, що Маруся Звіробій "умеет хорошо говорить". Та Маруся без матюків слів не зв"яже. Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву" - Цензор.НЕТ 308
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Фітак, якраз такі баби, котрі без мата слів не зв"яжуть, за тебе, підераса, на Донбасі украінську землю боронять, щоб ти ситно жер і відригував, сидячи за компом.
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Ти часом не чоловік отої самої Т? Тобі що, дозволи з під каблука вилізти? Навчись спочатку без помилок свою орієнтацію писати.
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Украина превратилось в посмешище благодаря зебилам.
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Больше всего это похоже на показательное судилище в стиле Раши, чтобы другие боялись.
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Якби знали менти які я будую плани по поваленню влади і скільки раз робив замахи на Порошенка, а тепер планую на Зеленського, коли трохи переберу самогону, то я би вже був разом з Кузьменко і Марусею Звіробій в одній компаніі. Тут же дурневі ясно, що "женщины болтают ни о чем".
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если внимательно прочитать текст, становится абсолютно ясно что:
1. никто никакую Марусю Зверобой убивать и похищать не собирался - это всё эмоции людей доведённых до отчаяния беззаконием и тупостью власти.
2. Очевидно что разговор шёл о том, как раскачать народ, открыть ему глаза на тот беспредел что творит новая власть и привлечь просто максимальное внимание к этому масс народа. Всё. Не более того.
3. ни о каких террактах речь не идёт. Задумки чтобы привлечь хулиганов к избиению их же самих-явно не терракт. К тому же это явно было сказано в шутку.
4. совершенно не ясно почему Кузьменко до сих пор под следствием и тем более в СИЗО.
Буду держать кулаки за приговор авакову, следователям по этому делу за подтасовку "фактов" и юридический беспредел
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и к Шеремету это пришито, как "дестабилизация общества". но убит Шеремет в 16-м, а разговор записан при зелёной ОПГ.
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Может и не собирались, но обсуждали. Предлагали даже детей похитить. Отчаявшиеся патриоты они такие.
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теперь понятно, почему зеленое маленькое мстительное говнецо затаило злобу - его и поцом и полубабским назвали и клоуном
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Из этого разговора можно понять одно единственное - это то, что у собеседниц болит душа за судьбу Украины. Справа Шеремета: адвокат Добош оприлюднив розшифровку розмови Кузьменко про "сакральну жертву" - Цензор.НЕТ 5876
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А мне показалось они больше волнуются за "волонтерское движение" которое "сидит в жопе" потому что "у людей нет денег". То есть они хотели устроить бучу чтобы "волонтеры" опять начали жить хорошо. А для них "чем хуже(для народа) тем лучше".
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Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
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ще не одній владі не вдавалось за такий короткий термін так обісратися
вітаю, ви зробили це разом, малороси-*************
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Рейтинг Зеленского вырос еще на 12 % ! Совпадение ?
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Вообще ничего конкретного нет. Обычный "разговор на кухне". Как это можно использовать в деле Шеремета, х.з. Это просто позор какой-то ! 😜
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мусорской стенографист ,канеш удивил своей лоховской безграмотностью...
и таких там 80%
и эти "специалисты" "расследуют" там что-то?!
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