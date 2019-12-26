 Дело Шеремета: адвокат Добош обнародовал расшифровку разговора Кузьменко о "сакральной жертве"

Как информирует Цензор.НЕТ, текст расшифровки Владислав Добош разместил в Facebook.
"Ну что же друзья! На брифинге МВД, а затем и в суде было публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т., в котором говорится о Марусе Звиробий, где будто бы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?! Вопрос кому это выгодно?! К. - это Кузьменко, Т. - собеседница!" - написал он.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Тока вот , зебобики, может получиться как всегда получается с типиллами при власти. Ростов, здрасьте папа.
вот теперь за это ловят и сажают. это вам не михомайданить по всей стране.
такую хуцпу запустить про
фотокопии ментовских сочинений
- Синку. Оце - море.
Син, що все життя у степу прожив i навiть рiчки не бачив:
- Де-е-е?
Батько:
- Оце, синку, вся оця вода - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по колiно в воду.
- Синку, дивись! Оце небо, ото земля, а оце синє - це море!
- Де-е-е-е?
Зайшли по шию. Батько:
- Синку! Оце ти у водi стоїш - це усе море!
- Де-е-е-е?
Батько його за шию, та пиком у воду. За хвилину витягує. Син:
- Батьку! Що це було?!
- Море, синку, море..
Я серьезно спрашивал, что адвокат сделал в суде - просто я не читал текстовые дальнейшие текстовые трансляции и не смотрел стримы после самых первых судов, вот и не в курсе.
или мычала.
НО КАК это ОПРАВДЫВАЕТ
мЧУДАКА монику???
так и умышленное убийство не долго оправдать )))
зебил, у вас какая то извращенная логика
мЧУДАКОМ моникой, а себя зебилом. 1:0 в мою пользу.
ты мерикосам еще про монику напиши..
они не знают.КОГО они называют моника зеленски ))))
так что ,таблоид, флаг те в руки... )))))
K04EGAR IV
@K04EGR
Мы не изменили Систему. Мы лишь покрасили её вывеску в Zеленый цвет.. Остатками дней своих жизней.
Что на скорую руку налепили, то и подшили
Сумніваюся, що навіть догану оголошують.
Или дали написать эти бумажки двоечнику?
На что рассчитано такое количество грамматических ошибок в "расшифровке"?
Похоже, что это не расшифровка, а сочинение.
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны.
Шеремет ехал не на работу. Шеремет ехал фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда. Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура записанная в уставе фонда.
Пусть Притулу подозревают.
Наследники Шеремета до сих пор не могут получить деньги. Которыми распоряжается Притула.
Або докази достатні для тримання під вартою або відпускай людей
а сам йди на... світ заочі.
клал он на всех
Короче, это тупо две бахнутые на голову курицы.
1. никто никакую Марусю Зверобой убивать и похищать не собирался - это всё эмоции людей доведённых до отчаяния беззаконием и тупостью власти.
2. Очевидно что разговор шёл о том, как раскачать народ, открыть ему глаза на тот беспредел что творит новая власть и привлечь просто максимальное внимание к этому масс народа. Всё. Не более того.
3. ни о каких террактах речь не идёт. Задумки чтобы привлечь хулиганов к избиению их же самих-явно не терракт. К тому же это явно было сказано в шутку.
4. совершенно не ясно почему Кузьменко до сих пор под следствием и тем более в СИЗО.
Буду держать кулаки за приговор авакову, следователям по этому делу за подтасовку "фактов" и юридический беспредел
вітаю, ви зробили це разом, малороси-*************
и таких там 80%
и эти "специалисты" "расследуют" там что-то?!