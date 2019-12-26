 Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, шесть обстрелов позиций украинских сил было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- возлеНевельского - из миномета калибра 120 мм - 7 мин;

- два раза неподалеку от Старогнатовка - из стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Васильевка - из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- рядом с Крымским - из стрелкового оружия;

- четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Невельское.

"Потерь с нашей стороны нет", - добавили в пресс-центре ОС.