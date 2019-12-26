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 Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб

25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, шесть обстрелов позиций украинских сил было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- возлеНевельского - из миномета калибра 120 мм - 7 мин;
- два раза неподалеку от Старогнатовка - из стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Васильевка - из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов позиций украинских защитников противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- рядом с Крымским - из стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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"Вчера, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Невельское. 

"Потерь с нашей стороны нет", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167311
 
 
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Якщо і справді без втрат- то це просто надзвичайно добре.
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Путін нападає на рускоязичні регіони, де найбільше ненавидять Україну. Нещодавно знову заявив претензії на українські території. Невже ватники з 5 колони вважають, що путін цього разу прийде винятково з тульскімі прянікамі. А вони знову мочитимуть укробєндєравцєев, та отримуватимуть по 2 пенсії, та комуналку за рахунок народу України?
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а як це сприймає світ ?
там же росіскомовні живуть, вони хочуть до росії, то навіщо обурюватись...вводити санкції.
люди самі хочуть.
така думка панує в світі, ніхто не розрізняє росіскомовного українця від кацапа.
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Не слышно что то,сторонников разведения.Ау-боты. Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 3359
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