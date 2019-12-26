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Все про:ограбление (1244) Рождество (257) США (15955)

 Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!"

В Колорадо-Спрингс мужчина с белой бородой ограбил банк. Деньги он разбросал на улице, выкрикивая при этом поздравления с рождеством в адрес прохожих.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

Личность грабителя установлена. Его зовут Дэвид Оливер, ему 65 лет. Банк он ограбил среди бела дня.

По словам очевидцем, выйдя из банка, Оливер разбросал деньги по улице, пожелал прохожим счастливых праздников, а после преспокойно уселся дожидаться полицейских рядом с ближайшей кофейней.

Грабителя задержали. А разбросанные им деньги сознательные прохожие собрали и отнесли обратно в банк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167310
 
 
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Хоче, щоб про нього фільм зняли. От побачите, ще виставить умову, щоб його грав Роберт Де Ніро.
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У нас зеленые недоумки грабонули Нацбанк страны страну и разбросали ОВГЗ . Сознательные прохожие пособирали эти ОВГЗ и выжидают удобного момента что бы вернуть эти ОВГЗ банку с прибылью для себя .
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и там нехилая прибыль.. 16-18% годовых в гривне, а в валюте, с учетом роста гривны - выходит 25..35% годовых.. в долларах/евро.
вот потому покупатели в очередь и стоят.. и немалая часть их - знакомые лица из числа "новых" и приближенных к монике.
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а ты, типа заботливый, за их здоровье испереживался? ...
или огорчился, что тебе на наркоту не досталось? Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 3082
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Прости, но я с переходящими на личности идиотами не общаюсь
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просто он был дежурным Сантой ..., а злые люди не оценили ...
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Не перевелись еще Робин Гуды в наше время! Видать, заиграла кровь предков! Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!" - Цензор.НЕТ 3950
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Так там тільи один дідусь бігає. А за Землю - самі розумієте. Не з вилами підуть ....
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