 Американский пенсионер ограбил банк и разбросал деньги по улице, выкрикивая "Счастливого Рождества!"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

Личность грабителя установлена. Его зовут Дэвид Оливер, ему 65 лет. Банк он ограбил среди бела дня.

По словам очевидцем, выйдя из банка, Оливер разбросал деньги по улице, пожелал прохожим счастливых праздников, а после преспокойно уселся дожидаться полицейских рядом с ближайшей кофейней.

Грабителя задержали. А разбросанные им деньги сознательные прохожие собрали и отнесли обратно в банк.

Слушайте также: Рекорд Украины: в Ивано-Франковске одновременно гудели 146 трембит. ВИДЕО