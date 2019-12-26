EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  210  9
Все про:Абхазия (335) Грузия (3651) Зурабишвили (23) Южная Осетия (152) нормандская четверка (1061)

 Грузия хочет создать свой "нормандский формат" для переговоров об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, - Зурабишвили

Тбилиси нуждается в международной поддержке для переговоров с Москвой о судьбе своих захваченных территорий.

Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в эфире Первого канала Грузии, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, те форматы, которые есть сейчас - "женевский" и "пражский" - являются техническими, и в них переговоры ведут "бюрократы, не принимают политических решений".

Зурабишвили подчеркнула, что Грузия не использует все дипломатические ресурсы так, как это делает Украина. По ее словам, Грузии был бы полезен формат, аналогичный "нормандскому".

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия должна вернуть Грузии 20% оккупированной территории, - президент Зурабишвили в ООН

"Чтобы Грузия была представлена вместе со своими партнерами, потому что нам не под силу вести переговоры наедине. Чтобы переговоры были эффективными, стороны не должны быть в неравной ситуации, в которой мы иначе окажемся. Нам необходима эта поддержка. Поэтому и Украина принимает участие в таком формате, а не входит в прямые отношения (с Россией. - Ред.)", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3167309
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот это номер. Грузия хочет создать свой "нормандский формат" для переговоров об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, - Зурабишвили - Цензор.НЕТ 5511 Грузия ничего не добьется.
 показать весь комментарий
 
И немцам пора. И молдаванам. И финам. И японцам.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, наконец-то!!! Нормандский формат подходящий, да только х@йло - НЕФОРМАТ.
 показать весь комментарий
 
Хрена вам, а не формат. Вы же ЯО добровольно не сдавали?
 показать весь комментарий
 
 
Поздно пить боржоми , когда печень отвалилась. Формат можно сделать хоть с папой римским , а толку все равно не будет
 показать весь комментарий
 
Підтягуємося усі, бажаючі стаємо у чергу.

Україна незламна попереду.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх