 Заваленная сессия, домашний арест и поездки в Киев к следователю, - Дугарь рассказала о жизни

Интервью с Яной Дугарь записала журалистка ТСН, информирует Цензор.НЕТ. Разговаривали в поезде "Киев-Днепр". Девушка возвращалась из столицы в Новомосковск Днепропетровской области, где находится под домашним арестом.

"У меня есть официальное письмо, на основании которого я вынуждена ехать в Киев. Потому что в постановлении суда – домашний арест и прибытие к следователю или в суд по первому требованию, скажем так. ... Вообще я не имею права никуда выходить, только квартира. Только если есть официальное письмо", - пояснила Дугарь.

По словам медсестры, подозрение по делу об убийстве Павла Шеремета ей вручили во Львове, где она учится в университете физкультуры, за 15 минут до экзамена.

"Мне на улице: "Добрый день. Подозрение". Читаю. Сказать, что я была в шоке, это вообще ничего не сказать. Мне не дали ни позвонить адвокату, вообще никому, ни отписаться, что меня задержали. ... Сразу повезли в Киев – это было 12 числа. Ночь мы ехали в Киев, потом мы свернули на Бучу, ночевали в машине возле отделения полиции. Потом меня на утро привезли в Печерский суд – там мы еще простояли, наверное, часа три-четыре. А потом уже отдали телефоны", - рассказала она.

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Дугарь утверждает, что о Шеремете узнала несколько месяцев назад "случайно", что именно это значит - пояснять отказывается. А впервые побывала в Киеве, утверждает она, уже после убийства журналиста. "Это у меня запечатлелось в памяти, это март 17 года", - добавляет она.

Дугарь говорит, что на продемонстрированных следователями фотографиях - не она, а у нее есть алиби на обе даты, когда были сделаны снимки.

"Смотри, они берут две фотографии, которые они сравнивают между собой. Одна сделана в 2016 году, другая - в этом году. На них есть дата, время. Но в 16 году я была официально в зоне АТО, у меня есть документы. А в этом году - заграницей. То есть я никак не могла в то время, когда они принимают фотографии для сравнения, я никак не могла быть здесь", - утверждает она.

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По словам Дугарь, с другой подозреваемой в убийстве Шеремета - детским кардиохирургом Юлией Кузьменко - она познакомилась 2 месяца назад. А с главным подозреваемым по делу, музыкантом и ветераном ССО Андреем Антоненко, не знакома вообще.

"Надеюсь, что закончится все хорошо. Мы наконец познакомимся с Андреем, с Юлей поближе. Сядем втроем, он нам споет. Надеюсь, что очень скоро это закончится. Очень жаль, что на праздники они остаются под стражей. У меня следующая апелляция 8 января, сколько раз до этого еще вызовут – не знаю. Устала", - подытожила она.

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