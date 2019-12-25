 Синяк замазала, зубы приклеила и так ходила, - избитая военнослужащая рассказала о подробностях конфликта

Об этом журналистам рассказала сама Кулиш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам Кулиш, ее избила другая военнослужащая - Вера Загороднюк. Это случилось еще 14 декабря, но руководство пыталось скрыть избиение.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударил по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", - рассказала Кулиш.

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По словам военнослужащей, драку видел командир роты обеспечения, в которой она служит, Михаил Савичев. Впрочем, он сказал, что якобы ничего не видел и что женщина ничего не докажет.

По словам Кулиш, конфликты в подразделении у нее начались сразу - с апреля 2019 года. Она служит поваром, но, по ее словам, ей приходилось работать разнорабочей, в частности, ремонтировать помещения, выполнять строительные работы. С самого начала она начала говорить о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не писала из-за давления и угроз.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу, или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", - говорит Кулиш.

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С апреля по декабрь военнослужащая пять раз лечилась в госпитале, в том числе в неврологии и гинекологии.

Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов. Ее слова сейчас расследуются. Сам Ангелюк телефону подтвердил проведение расследования, но отверг обвинения Кулиш в коррупции и угрозах.

Ранее министр обороны Андрея Загороднюк сообщил об избиении военнослужащей в Одесской области. Он отметил, что дело находится на его личном контроле.