EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  5305  26
Все про:драка (1775) избиение (9357) Одесская область (1894) ВСУ (427)

 Синяк замазала, зубы приклеила и так ходила, - избитая военнослужащая рассказала о подробностях конфликта

У Натальи Кулиш выбиты два передних зуба, сотрясение мозга и другие травмы. Сейчас она проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины в Одессе.

Об этом журналистам рассказала сама Кулиш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам Кулиш, ее избила другая военнослужащая - Вера Загороднюк. Это случилось еще 14 декабря, но руководство пыталось скрыть избиение.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударил по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", - рассказала Кулиш.

Читайте на Цензор.НЕТ: Факт сокрытия нанесения тяжелых телесных повреждений выявлен в одной из воинских частей в Черкасской области, - военная прокуратура

По словам военнослужащей, драку видел командир роты обеспечения, в которой она служит, Михаил Савичев. Впрочем, он сказал, что якобы ничего не видел и что женщина ничего не докажет.

По словам Кулиш, конфликты в подразделении у нее начались сразу - с апреля 2019 года. Она служит поваром, но, по ее словам, ей приходилось работать разнорабочей, в частности, ремонтировать помещения, выполнять строительные работы. С самого начала она начала говорить о коррупции в подразделении, но заявление в военную прокуратуру не писала из-за давления и угроз.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100-150 гривен в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу, или не служу" и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", - говорит Кулиш.

Также на Цензор.НЕТ: Солдат-срочник получил 5 месяцев гауптвахты за "дедовщину", - военная прокуратура

С апреля по декабрь военнослужащая пять раз лечилась в госпитале, в том числе в неврологии и гинекологии.

Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов. Ее слова сейчас расследуются. Сам Ангелюк телефону подтвердил проведение расследования, но отверг обвинения Кулиш в коррупции и угрозах.

Ранее министр обороны Андрея Загороднюк сообщил об избиении военнослужащей в Одесской области. Он отметил, что дело находится на его личном контроле.

Источник: https://censor.net.ua/n3167305
 
 
 Топ комментарии
 
А где же наше ЗеБенятко? Где ВСУ в смартфоне? Синяк замазала, зубы приклеила и так ходила, - избитая военнослужащая рассказала о подробностях конфликта - Цензор.НЕТ 5898
 показать весь комментарий
 
Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов -- РАССТРЭЛЯТ!
 показать весь комментарий
 
ни чего не меняется ..., только фюреры разные красиво поют ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Женщина в армии предмет особый и разглашению не подлежит». (армейская мудрость)
 показать весь комментарий
 
 
Кулиш обвиняет Ангелюка в продаже сухих пайков и краже продуктов -- РАССТРЭЛЯТ!
 показать весь комментарий
 
 
ни чего не меняется ..., только фюреры разные красиво поют ...
 показать весь комментарий
 
 
а потом удивляемся, почему все увольняются и служить никто не хочет ....
 показать весь комментарий
 
 
Мы ,почти все -совки ,от этого и все беды. Дай Бог,чтоб смена несколькольких поколений и сражения за Свободу улучшили нацию и в корне изменили нас.
 показать весь комментарий
 
А где же наше ЗеБенятко? Где ВСУ в смартфоне? Синяк замазала, зубы приклеила и так ходила, - избитая военнослужащая рассказала о подробностях конфликта - Цензор.НЕТ 5898
 показать весь комментарий
 
 
Чилавек с хвамилией АНГЕЛюк красть не будет Синяк замазала, зубы приклеила и так ходила, - избитая военнослужащая рассказала о подробностях конфликта - Цензор.НЕТ 8087
 показать весь комментарий
 
 
тьфу ты, твою мать. Одна тупая овца дала по зубам другой. И нужно припрячь в ситуацию министра обороны? Вы там ,,захисники Родины,, совсем поехали ? Обеим выдать по Участнику боевых действий и по квартире в Киеве.

А лучше подсрачниками выгнать из армии.
 показать весь комментарий
 
вообщето они не захисникi Батькiвшiни,а повара и подсобные рабочие (внимательно перечитай статью)
 показать весь комментарий
 
 
читайте по слогам ,,военнослужащей,, и гражданские не служат а работают
 показать весь комментарий
 
Index_Dias, армия ВСУ защищает тебя от москальной орды,пока ты сидишь на горшке! Синяк замазала, зуби приклеїла і так ходила, - побита військовослужбовець розповіла про подробиці конфлікту - Цензор.НЕТ 6682

если бы не Украинские Воины, тебе в окно уже давно мог бы залететь сепарский снаряд,помни об этом!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну подрались две тупые овцы. В чем новость?
 показать весь комментарий
 
 
Работать на государство при таком уровне зарплат очень непросто. Набирают сброд, потом ***** с ним как хочешь. Понятно, что надо расследовать и т. п. Но можно и не набирать сброд. Дешевле будет, если платить нормально.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх