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Все про:гривня (1784) экономика (3534) Минэкономразвития (515) Николайчук (5)

 Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук. ИНФОГРАФИКА

Новая монетарная политика НБУ ломает бизнесы, ориентированные на слабую гривну, реформы правительства ломают "схемы". Это позволит построить в ближайшем будущем гораздо более конкурентоспособную экономику, но на пути к ней "будут свои победители и лузеры".

Об этом пишет на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с экономической активностью последние месяцы очень неоднозначная - с одной стороны, имеем провал в промышленности, с другой - продолжают ускоряться строительство и розничный товарооборот", - отметил он опубликовав соответствующий график.

Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук 01

По словам Николайчука, укрепление гривны, с одной стороны, способствует росту покупательной способности населения, а с другой - подрывает конкурентоспособность промышленности.

"Новая монетарная политика НБУ ломает те бизнесы, которые ориентировались на инфляционную и девальвационную ренту, реформы правительства закрывают те укоренившиеся десятилетиями схематозы, которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других", - считает замминистра.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гривня обошла все валюты мира по темпам укрепления в 2019-м, - Bloomberg

"Уверен, что благодаря такой среде уже в ближайшем будущем мы будем иметь совсем другую экономику, гораздо более конкурентоспособную, чем предыдущая. Но на пути к ней будут свои победители и лузеры", - добавил Николайчук.

При этом он отметил, что "украинская экономика имеет очень высокий уровень приспособления к новым условиям", а раз так - то страну ждет экономический прорыв.

Также на Цензор.НЕТ: За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов

Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук 02Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук 03

Источник: https://censor.net.ua/n3167303
 
 
 Топ комментарии
 
І пересічний нарід загорнувся в білі простирадла і понуро поліз в напрямку найближчого кладовища...
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«- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!

У нас будет гораздо более конкурентоспособная экономика, но на пути к ней "будут свои победители и лузеры", - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 1779
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простирадла купили, похоронним бюро виторг зробили - це вже ріст економіки У нас будет гораздо более конкурентоспособная экономика, но на пути к ней "будут свои победители и лузеры", - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 2054
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І пересічний нарід загорнувся в білі простирадла і понуро поліз в напрямку найближчого кладовища...
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это инфа с сайта https://panorama.pub/
там полно еще всякого политического стебалова. Шутка, увы!
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простирадла купили, похоронним бюро виторг зробили - це вже ріст економіки У нас будет гораздо более конкурентоспособная экономика, но на пути к ней "будут свои победители и лузеры", - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 2054
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О! Ти вже на кладовище зібрався? Еміграція в Польщу відміняється, як і повішення Зеленського на черговому соємайдані?😂
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Я той хто совкам і сєпарам по ночам в кошмарах сниться.
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Справжній ******* почнеться після нового року. До цього часу ЗекоМанда посилено валила фортецю побудовану Порошенком.

Поступова капітуляція перед РФ і зняття її з гачка міжнародних санкцій.
Узурпація влади.
Кишенькові суди, прокуратура, поліція.
Фіаско на міжнародній політичній арені.
Крах економіки після проїдання і розкрадання 3х мільярдів виграних у Газпрома.

А якщо зешмарка протягне свою земельну реформу,
спрощену процедуру отримання українського громадянства російськими громадянами, Україна, а точніше те що від неї залишиться, назавжди пропишеться в списку країн третього світу.
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Єлажєв, те що після ПТУ ти і дня не працював, сидячи в батьків на шиї, а при Зеленському після чергового запою потрапив в неврологічне і тепер отримуєш пенсію по інвалідності ще не означає що економіка країни пішла вгору.
Та й на скільки тої пенісі тобі вистачає? На 20 пляшок пальонки?
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Шарик - птах гордий. Поки не даси копняка - не полетить.
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Не думаю. На прес-конференції в Парижі Зе виглядав дитиною, однак дитиною з характером, класичний l'enfant terrible. "Старші товариші", особливо ввп, явно такого не очікували.
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Та да. Коли в Києві, біля ОПУ багатотисячний мітинг порохоботів.
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судячи, по останніх економічних показниках, економіки скоро взагалі не буде У нас будет гораздо более конкурентоспособная экономика, но на пути к ней "будут свои победители и лузеры", - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 1235
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«- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!


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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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Ага. Залишилось роздерибанити Землю . І все буде пучком. Ніхо такого не дозволить.
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Её уже давно раздерибанили.Американцы со спутника снимали Украину и увидели.что всё уже ЗАНЯТО.Была статья тут же на Цензоре.
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Дкументи з кадастрами є? От і не звізди.
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КлассКакиевашидоказательства!,а вот такие: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/12/23/655216/
читай,соевое недоразумение.
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нема іканомікі - тільки примітивні схеми перекачування із буджету в мошну "льготних" лярдерів
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і Зє!більна тусовка нічого харошого не зробить - тіко усугубіт
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В ОПУ идет яростный торг по цене и времени возвращения игрового бизнеса на круги своя. Баум размахивает руками как на одесском Привозе. Судя по динамике обсуждения они хотят открыться к концу года. Все это уже не коррупция власти, это организация властью преступного сообщества с наездами, откатами и договорняками.

Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
В ОПУ упорно циркулируют слухи о желании Зеленского переформатировать правительство к Новому Году (уже "наработали" крутые спецы зеленогнойного!)

Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
Вчера Милованов подтвердил нашу информацию о том, что в приватизации украинской земли будут принимать участие "инвесторы не заинтересованные в обработке земли", участие которых повысит цену аренды. наше мнение тут
#экономика

Наша группа экспертов провела стресс-тест так называемого "декабрьского пика" - традиционного резкого возрастания бюджетных выплат в декабре поточного года. Хотя он называется "декабрьским" но по традиционно сложившейся практике выплат, большая часть этих выплат приходится на январь следующего года (зарплаты, пособия, текущие выплаты, отсрочки выплат и т.п.). Результаты стресс-теста - катастрофичны. Стабильное превышение доходов бюджета над расходами за период июнь-ноябрь и тенденция еще большего разрыва для декабря 2019 года показывает, что основная масса дефицита будет перенесена на 2020 год. Величина этого дефицита по усредненным подсчетам около 52 млрд. гривен, что уже составляет большую половину годового планируемого дефицита бюджета. Исходя из этого можно точно прогнозировать что дефицит бюджета 2020 просчитан неверно и есть политически мотивированным действием правительства. Реальный дефицит бюджета будет составлять 5,6-6,1 % ВВП.
Варламов обещает снижение налогов для низко доходной части населения. В бюджете 2020 об этом ни строки.

Харьковское ОГА обратилось к Зеленскому с информацией о наличии задолженности ао зарплате на основных предприятиях области.

Кабинет министров прекратил автоматическую компенсацию возврата НДС.
Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная). Мы сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год.

Верховна Рада согласовала изменения к бюджету 2020 в обычной для себя схеме с полным отсутствием необходимых финансового-экономических расчетов

Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.
И это малая часть достижений зеленых рэхформаторов!!!!!! И эти твари тут рассуждают про конкурентно способную экономику???????????
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Для рядового украинца как минимум ничего не ухудшилось.Это ФАКТ.Ну а сейчас выслушаем наигранные соевые стенания
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С этим не поспоришь. Не лучше возможно, но и не хуже.
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Соя спамит очевидные факты.Где не содержится ничего оскорбительного.Как всегда...
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Тебя спамят твои зельоные собратья, которым субсидии в два раза меньше насчитали. А некоторым и вовсе не дали. Сказали что зима будет теплая. Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 462
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Жги есчьо, зельоный мальчюган! Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 8783 Девиз "хуже не будет" можно записать в список реальных достижений твоих слуг. Пока что.
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Говнота соевая,вы уж орёте с самого момента отстранения пети от кормушки:"Всё пропало!"Неискренне,но зато хором.Это очевидно не так.Всё.
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У нас будет гораздо более конкурентоспособная экономика, но на пути к ней "будут свои победители и лузеры", - замминистра экономики Николайчук

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«- Шахматы! - говорил Остап. - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?»
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В общем готовьтесь к дефолту, панове. Двум дефолтам не бывать, а одного не миновать.
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К доллару по сто гривен!Это осенний соевый прогноз.Был тут уже миллион раз озвучен.По срокам УЖЕ не сбылся.
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Думаю бакс будет откатываться к своей естественной цене (если конечно все оставить в естественном виде и не давить на собственную валюту как делал Пепа) года три. Покуда не остановится на 16-18 грн за бакс. А там посмотрим.
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Сонечко, реальна вартість долара, судячи по цінам в магазинах, давно за 50 гривень.
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Например. Жлетельно когда вспомиают цены сразу же примеры приводить. Вот де примером в Америке кг картошки стоит столько в долларах, а у нас столько. Тогда и нагляднее будет. Не находите?
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А цены? Что с ценами станет? Представляю, как сюда хлынут обратно, потоки мигрантов, которых Пэтро выгнал на чюжбинушку...
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Та ні. Виїжджають на пмж. Бо стає невигідно витрачати в Україні.. Долар по 24, а от ціни такі, наче долар по 55.
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Насмішив, иканаміст. У цих зєлєбобіків там всі такі? Відколи це будівництво та торгівля стали основою економіки? Елементарні речі: для того, щоб щось продати, його потрібно виробити.
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Так може ти нам тут розтлумачиш чому така ситуація виходить - промисловості немає, але строять та купують більше. Така чудасія.
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На что конкретно выросли цены по сравнению с тем что были? На сиги и водку не в счет - там не цены там акциз. Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 2043
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Ти чув що тобі казав бубачка на кенгурації? "Повертайся до України" - побачиш ціни.
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Ситуация как раз однозначная. Торговля и строительство идёт за счёт кредитов. Грядет огромная ж..а, господа зе-демагоги
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А какой балбес будет брать кредиты на кануне дефолта? Или таки дефолт откладывается? Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 3182
К примеру ни строительство ни торговля не будут расти если не будет спроса. Так откуда спрос, если промышленность загибается? Или слухи о ее смерти таки сильно преувеличены? Нас во с весны пугали, что к лету бакс по 50грн будет, а к осени по 100-120. Не сбылось покуда. Скорее наоборот. Теперь вот падением промышленности пугают.
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Вы забыли про ОВГЗ. Ещё не все затарились под завязку. Но час Ч обязательно наступит.
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Я большую Вам тайну открою. Мы все не вечны в этом мире. И разумеется час Ч наступит обязательно. Для каждого свой и в свое время. Подобные рассуждения мне напоминают как кацапы ждут обязательного обвала бакса и экономики Штатов. ОВГЗ были во все времена и будут и далее. Это нормальная практика заимствования денег государствами. И не только нашим.
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Зе-экономика, без промышленности и сплошная торговля!!
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дефицит бюджета 2020 с лихвой должна покрыть легализация игромании,праституции и огнестрела. Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 2376
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за дурь забув...Дайош в маси лєчєбний кокс! Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 7656 Або хоча б коноплі. Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 2932
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Да потому что гривна резко растёт. Значит любой товар произведённый в Украине которому есть импортный аналог - теряет конкурентоспособность. К счастью дома импортировать нельзя, и в магазин ездить за границу не удобно.
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серьезно? что то цены на импортные товары не спешат падать с падением доллара. а оптовые торгаши по прежнему бакс по 27 считают
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Стоп. Так именно это Вы ростом цен называете? Так извините. Рынок инертен. Лаг порядка 4-6 месяцев. Да и после этого плавно цены падают. Если поразмыслите почему - тогда все сложится.
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"Рынок инертен." - Рынок ждет когда эта афера со стремительно дешевеющим долларом рухнет. Когда доллар стремительно дорожал - "лаг" составлял несколько минут. Несколько раз в день.
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Естественно дорожает на рынке стремительно, потому как все закладывают возможные риски. Дешевеет медленно - потому как с одного бока заложены риски, с другого еще не выбран тот товар, который еще по старым ценам был произведен и в себестоимость был заложен прежний более высокий курс. И чему удивляться.
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мда.. погоджуюсь що немає вміняємого пояснення падінню гривні
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не из импорта у нас только продуктьі и стройматериальі(немного)+ для обустройства интерера дома. но пока есть заробитчане как раз торговля и строительство неоднозначно. однозначно ето производство а оно катится вниз... с какого перепугу растет гривна хз...скорее надувается пузьірь которьій оч громко лопнет
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Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 23 ч.23 часа назад

Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 3221

В Novus никогда ни ногой!
Даже не знаю, от кого меня больше воротит: от путинских адептов, или от таких европейских шлюх "вне политики" и вне совести.
У меня для них даже анекдот есть.
- А вас в какой концлагерь везут?
- Ой я не знаю, я вне политики


https://twitter.com/i/status/1209584668229718017
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ага ага
просто цены вверх полезли очень ощутимо. и в строительстве и в торговле.
ждать уже недолго
скоро будет елка
только мало толка
что опять нас обманут?

идиотский вопрос © чуть ближе к реальности чем в оригинале
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А подробнее относительно цен. Желательно в сравнительной динамике.
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Стесняюсь спросить, если промпроизводство падает, откуда берется товарооборот?
Тема не раскрыта. Автор так и не сказал, что именно будет взамен того что есть сейчас. Как укрепление гривны повлияет на экспортеров? Товары останутся на внутреннем рынке с неплатежеспособным населением?
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Так население по его словам платежеспособно получаетццо. Иначе откуда рост торговли и строительства?
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Население завозит в Украину заработанные баксы-еврики, тратит их именно на покупки от еду до жилья, вот и рост. А производство таки падает, уже который месяц.
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Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук.

Схоже на ситуацію, коли один студент видав на іспиті по статистиці таке: "Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..."
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Після сенсації про проведення спільного засідання команди Зе, ціни на АЗС упали аж на гривню! А мали впасти мінімум на 4 !!!На зміну баригам прийшли такі самі барижні ідійоти!
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Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, клоуны зелёные, а остальном прекрасная маркиза всё хорошо всё хорошо. Объявите сбор средств на поддержание провала , по классике Ильфа и Петрова
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А что уже построили...в чем рост то проявился?
С торговлей понятно...цены мама не горюй...рост в статистике нарисовать раз плюнуть...
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Все страны мира понимают, что неоправданное укрепление национальной валюты обрушает национальные экономики, т.к. делает импорт выгоднее собственного производства. И только зебилов при спекулятивном "укреплении" национальной валюты ждёт "экономический прорыв". Экономический нарыв вас ждёт на ваши дупы, дебилы.
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Джордж Орвелл‏ @m170261m 1 ч.1 час назад

Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 3043

Почему аваковские менты такие тупые, что не проходят ни дня, чтобы они не обосрались? Заведений закрыли больше, чем конфисковали единиц оборудования... И это при том, что любой идиот знает, что в каждом казино обычно не менее десятка единиц оборудования.


Ситуація неоднозначна: в промисловості - провал, в будівництві і торгівлі - зростання, - заступник міністра економіки Ніколайчук - Цензор.НЕТ 9651
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Смею предположить, что рост в строительстве и торговле только на бумаге, остальное просто разворовывается как и всегда. Через несколько лет поймут какой это рост, в прочем как и всегда.
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Товарообіг збільшується у тих хто торгує імпортними товарами. Особливо з *********, бо своїх катма.
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В общем этот зам ничего не понимает. Пустышка-балабол, которому знаний не хватает. Он видит какую-то статистику и не может ее обяснить, потому что не понимает откуда беруться эти цифры. Поэтому и называет их "неоднозначными"
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