 Ситуация неоднозначная: в промышленности - провал, в строительстве и торговле - рост, - замминистра экономики Николайчук. ИНФОГРАФИКА

Об этом пишет на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация с экономической активностью последние месяцы очень неоднозначная - с одной стороны, имеем провал в промышленности, с другой - продолжают ускоряться строительство и розничный товарооборот", - отметил он опубликовав соответствующий график.
По словам Николайчука, укрепление гривны, с одной стороны, способствует росту покупательной способности населения, а с другой - подрывает конкурентоспособность промышленности.
"Новая монетарная политика НБУ ломает те бизнесы, которые ориентировались на инфляционную и девальвационную ренту, реформы правительства закрывают те укоренившиеся десятилетиями схематозы, которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других", - считает замминистра.
Читайте на Цензор.НЕТ: Гривня обошла все валюты мира по темпам укрепления в 2019-м, - Bloomberg
"Уверен, что благодаря такой среде уже в ближайшем будущем мы будем иметь совсем другую экономику, гораздо более конкурентоспособную, чем предыдущая. Но на пути к ней будут свои победители и лузеры", - добавил Николайчук.
При этом он отметил, что "украинская экономика имеет очень высокий уровень приспособления к новым условиям", а раз так - то страну ждет экономический прорыв.
Также на Цензор.НЕТ: За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов
там полно еще всякого политического стебалова. Шутка, увы!
Поступова капітуляція перед РФ і зняття її з гачка міжнародних санкцій.
Узурпація влади.
Кишенькові суди, прокуратура, поліція.
Фіаско на міжнародній політичній арені.
Крах економіки після проїдання і розкрадання 3х мільярдів виграних у Газпрома.
А якщо зешмарка протягне свою земельну реформу,
спрощену процедуру отримання українського громадянства російськими громадянами, Україна, а точніше те що від неї залишиться, назавжди пропишеться в списку країн третього світу.
Та й на скільки тої пенісі тобі вистачає? На 20 пляшок пальонки?
"Слуга народу" Устенко, який звинуватив Україну у втраті Криму, є сином радника Зеленського з економіки
"СЛУГА НАРОДУ" УСТЕНКО, ЯКИЙ ЗВИНУВАТИВ УКРАЇНУ У ВТРАТІ КРИМУ, Є СИНОМ РАДНИКА ЗЕЛЕНСЬКОГО З ЕКОНОМІКИ
читай,соевое недоразумение.
Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
В ОПУ упорно циркулируют слухи о желании Зеленского переформатировать правительство к Новому Году (уже "наработали" крутые спецы зеленогнойного!)
Кабинет министров готовит указ о принудительном переводе поступаемых платежей "Газпрома" со счетов "Нафтогаза" и оператора ГТС на специальные счета Кабинета министров.
Вчера Милованов подтвердил нашу информацию о том, что в приватизации украинской земли будут принимать участие "инвесторы не заинтересованные в обработке земли", участие которых повысит цену аренды. наше мнение тут
#экономика
Наша группа экспертов провела стресс-тест так называемого "декабрьского пика" - традиционного резкого возрастания бюджетных выплат в декабре поточного года. Хотя он называется "декабрьским" но по традиционно сложившейся практике выплат, большая часть этих выплат приходится на январь следующего года (зарплаты, пособия, текущие выплаты, отсрочки выплат и т.п.). Результаты стресс-теста - катастрофичны. Стабильное превышение доходов бюджета над расходами за период июнь-ноябрь и тенденция еще большего разрыва для декабря 2019 года показывает, что основная масса дефицита будет перенесена на 2020 год. Величина этого дефицита по усредненным подсчетам около 52 млрд. гривен, что уже составляет большую половину годового планируемого дефицита бюджета. Исходя из этого можно точно прогнозировать что дефицит бюджета 2020 просчитан неверно и есть политически мотивированным действием правительства. Реальный дефицит бюджета будет составлять 5,6-6,1 % ВВП.
Варламов обещает снижение налогов для низко доходной части населения. В бюджете 2020 об этом ни строки.
Харьковское ОГА обратилось к Зеленскому с информацией о наличии задолженности ао зарплате на основных предприятиях области.
Кабинет министров прекратил автоматическую компенсацию возврата НДС.
Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная). Мы сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год.
Верховна Рада согласовала изменения к бюджету 2020 в обычной для себя схеме с полным отсутствием необходимых финансового-экономических расчетов
Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.
И это малая часть достижений зеленых рэхформаторов!!!!!! И эти твари тут рассуждают про конкурентно способную экономику???????????
===========================================
«- Шахматы! - говорил Остап. - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?»
К примеру ни строительство ни торговля не будут расти если не будет спроса. Так откуда спрос, если промышленность загибается? Или слухи о ее смерти таки сильно преувеличены? Нас во с весны пугали, что к лету бакс по 50грн будет, а к осени по 100-120. Не сбылось покуда. Скорее наоборот. Теперь вот падением промышленности пугают.
В Novus никогда ни ногой!
Даже не знаю, от кого меня больше воротит: от путинских адептов, или от таких европейских шлюх "вне политики" и вне совести.
У меня для них даже анекдот есть.
- А вас в какой концлагерь везут?
- Ой я не знаю, я вне политики
https://twitter.com/i/status/1209584668229718017
просто цены вверх полезли очень ощутимо. и в строительстве и в торговле.
ждать уже недолго
скоро будет елка
только мало толка
что опять нас обманут?
идиотский вопрос © чуть ближе к реальности чем в оригинале
Тема не раскрыта. Автор так и не сказал, что именно будет взамен того что есть сейчас. Как укрепление гривны повлияет на экспортеров? Товары останутся на внутреннем рынке с неплатежеспособным населением?
Схоже на ситуацію, коли один студент видав на іспиті по статистиці таке: "Спостерігається прискорений ріст темпів падіння..."
С торговлей понятно...цены мама не горюй...рост в статистике нарисовать раз плюнуть...
Почему аваковские менты такие тупые, что не проходят ни дня, чтобы они не обосрались? Заведений закрыли больше, чем конфисковали единиц оборудования... И это при том, что любой идиот знает, что в каждом казино обычно не менее десятка единиц оборудования.