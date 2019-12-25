 Микитасю продлили меру пресечения

Решение было принято Высшим антикоррупционным судом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет)", - сказано в сообщении.

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Мера пресечения действует до 14 февраля 2020 года.

В отношении Микитася расследуют производство о легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму выше 200 млн гривен.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

25 октября за Микитася внесли залог в сумме 80 млн гривен, и он вышел из СИЗО.