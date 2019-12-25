 Российский суд признал незаконными взыскания, наложенные на украинского политзаключенного Шумкова, - адвокат

Об этом "Громадському радіо" рассказал адвокат Шумкова Роман Лызлов, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Шумков и его защита обжаловали решение Торжокские межрайонного суда о содержании в штрафном изоляторе.

"Мы обжаловали решение суда первой инстанции. Суд первой инстанции - Торжокский межрайонный суд, в который мы подавали административно-исковое заявление и оспаривали три незаконные взыскания против Александра в виде содержания его в штрафном изоляторе и одно взыскание против содержания в помещении камерного типа сроком на 6 месяцев. Итого мы оспаривали 4 взыскания", - отметил адвокат.

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Он отметил, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска полностью, поэтому было решено обратиться в апелляционный суд.

"Тверской областной суд, как суд апелляционной инстанции, отменил это решение в полном объеме", - сказал Роман Лызлов.

"Наши требования касались признании незаконными четырех взысканий и постановления о признании его злостным нарушителем. Второе требование было связано со взысканием морального вреда с должностных лиц управления исполнения наказаний. В этой части суд апелляционной инстанции - Тверской областной суд - вернул материалы в суд первой инстанции на новое рассмотрение. То есть, Торжокский межрайонный суд будет рассматривать это требование с самого начала", - отметил он.

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Таким образом, по словам адвоката, пока первые четыре взыскания признаны судом незаконными. Он уточнил, что это решение влечет за собой "определенные правовые последствия".

"Например, вопросы со взысканиями непосредственно влияют на условно-досрочное освобождение или какое-то смягчение условий отбывания наказания. То есть, это имеет прямое правовое значение на период отбывания наказания", - сказал Роман Лызлов.

Напомним, украинца Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г. 29 сентября 2017-го его обнаружили в российском СИЗО.

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Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли, без сознания, с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.