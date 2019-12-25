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Все про:Луцк (382) Рождество (257) ПЦУ (515)

 В храме ПЦУ в Луцке впервые отслужили рождественскую литургию 25 декабря

Рождественскую литургию отслужили в кафедральном соборе Святой Троицы. Еще одна рождественская служба там пройдет 7 января - для тех, кто празднует рождество по юлианскому календарю.

С просьбой отслужить рождественскую литургию 25 декабря к митрополиту Луцкому и Волынскому Михаилу (Зинкевичу) обратились сами прихожане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Группа верующих объяснила свою позицию тем, что "весь христианский мир, в том числе православный, празднует Рождество 25 декабря. Исключение - только Россия и церкви, находящиеся в орбите Русской православной церкви".

Митрополит ПЦУ Михаил поддержал такую инициативу и в течение месяца терпеливо разъяснял людям, откуда в календаре разногласия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество

"Нет даты рождения Иисуса Христа, есть только признаки: Иисус Христос родился в Вифлееме, в пещере. Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь. В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Григорианский календарь принят папой Григорием, и весь мир, в том числе и православные, празднуют 25 декабря. Неправильно говорить "католическое" или "польское" Рождество. Российская империя и подчиненные ей страны не перешли на 25 декабря (после изменения светского календаря - Ред.)", - рассказывал верующим во время проповеди 22 декабря владыка Михаил.

При этом, митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил отметил, что празднование Рождества будет и 7 января. Также митрополит обратился с рождественским посланием к верующим накануне 25 декабря, поздравив жителей Волыни с Рождеством и Новым годом.

Также на Цензор.НЕТ: Папа римский в Рождественском обращении призвал к миру в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3167295
 
   
 Топ комментарии
 
Христос народився, славімо його ♥️♥️♥️
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когда церковникам приходится объяснять идиотам очевидные вещи... В храме ПЦУ в Луцке впервые отслужили рождественскую литургию 25 декабря - Цензор.НЕТ 9771

"Нет даты рождения Иисуса Христа, есть только признаки: Иисус Христос родился в Вифлееме, в пещере. Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь. В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Источник: https://censor.net.ua/n3167295
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когда церковникам приходится объяснять идиотам очевидные вещи... В храме ПЦУ в Луцке впервые отслужили рождественскую литургию 25 декабря - Цензор.НЕТ 9771

"Нет даты рождения Иисуса Христа, есть только признаки: Иисус Христос родился в Вифлееме, в пещере. Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь. В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Источник: https://censor.net.ua/n3167295
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Все таки традиції порушувати не можна...
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а ячмень дулей надо лечить, как встарь от дедов-прадедов повелось
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На данном этапе предлагается поменять лечение дулей на лечение средним пальцем или вроде того.
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интересные тебе предложения поступают )))
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Taras Volynyanyn - можна...

иначе бы ты с пещеры писал бы...., и ел сырое мясо...
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именно поэтому ПЦУ должна праздновать Рождество вместе со всеми христианами православными 25 декабря,а не вместе с московским сатанатом 7 января
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Христос народився, славімо його ♥️♥️♥️
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Христос не завещал славить и праздновать его рождение.
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как люди любят, чтоб их обманывали.. артисты, циркачи, фокусники, депутаты.. но началось все сверху, от него У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня - Цензор.НЕТ 6077
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А ПРО зебілов чому нема? тема ні та? таваріщі кацапи?
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"Нет даты рождения Иисуса Христа, есть только признаки: Иисус Христос родился в Вифлееме, в пещере. Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь. В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Григорианский календарь принят папой Григорием, и весь мир, в том числе и православные, празднуют 25 декабря. Неправильно говорить "католическое" или "польское" Рождество. Российская империя и подчиненные ей страны не перешли на 25 декабря (после изменения светского календаря - Ред.)", - рассказывал верующим во время проповеди 22 декабря владыка Михаил. Источник: https://censor.net.ua/n3167295"

Панотче, астрономи, фізики, і математики, підписуються під кожним Вашим словом.
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нигде в Библии не сказано корда и где родился Иссус.
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Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь.
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«В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Григорианский календарь принят папой Григорием, и весь мир, в том числе и православные, празднуют 25 декабря.
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В 354-м году нашей эры Римский Епископ Либерий написал указ о праздновании Рождества 25 декабря. Он руководствовался желанием превратить языческий фестиваль в христианский праздник.
С этого момента день рождения Иисуса начал отмечаться как день «Света Миру».
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З Різдвом Господнім вас брати та сестри!
Земних вам благ та миру вашому дому!
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Гарного свята або вихідного для клятих біндер!
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Бендер і Бандера - різні категорії. Їх від любих "біндер" - реально колбасить. Вони навіть не розуміють чого. Генетичне, мабуть.
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) у мну есть знакомый марокканец. уезжая в европы, он уже знал, шо день своего рождения надо точно знать. и тогда он спросил мать о дне своего рождения. и та ему точно так ответила " в тот день шёл дождь" )). из "сезона дождей" он выбрал день 1 марта. а подумал бы и мог выбрать день весеннего равнодействия ))
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Верующие=Вата, а украинские верующие= Вышивата, а вата независимо от национальности вата...что им попы скажут то и запоют ...верующие есть паства=стадо, как правило баранов...что пастырь=поп скажет, то и запоет...+ консерва совка + консерва аля всегда 7-е рождісво, а 23тіє фівраля усегда празновалі...+ пропаганда кацапов и наших совковых дебилов + молодежи ***** + многие "свидомые" и одновременно мысялящие за бугром...((((
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Вообще то государство должно щепетильно относится к таким вопросам .Людей устраивающих такие вещи должны проверять -Кто им давал такие указания ? почему они так сделали ?
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Ну, може саме в ПЦУ і вперше. Але в соборі далеко не вперше.
Зрештою, навіть самиє ісконниє до революції відзначали Різдво 25 грудня.
Більш того - вони й після революції ще разок встигли.

У храмі ПЦУ в Луцьку вперше відслужили різдвяну літургію 25 грудня - Цензор.НЕТ 3967
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Религиозные обряды придумали для обогащения и запудривания мозгов. Иисус не терпел поклонения своей особе и завещал поклоняться единому Богу- отцу-создателю. Все остальное бесовщина и выдумки людей. Православие - это яркий пример безбожия и поклонения идолам. Греши, убивай, насилуй, а потом сходи к попу гэбисту покайся, чтобы получить индульгенция на новые грехи. Между человеком и Создателем сомнительные посредники не нужны.
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