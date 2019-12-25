 В храме ПЦУ в Луцке впервые отслужили рождественскую литургию 25 декабря

С просьбой отслужить рождественскую литургию 25 декабря к митрополиту Луцкому и Волынскому Михаилу (Зинкевичу) обратились сами прихожане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Группа верующих объяснила свою позицию тем, что "весь христианский мир, в том числе православный, празднует Рождество 25 декабря. Исключение - только Россия и церкви, находящиеся в орбите Русской православной церкви".

Митрополит ПЦУ Михаил поддержал такую инициативу и в течение месяца терпеливо разъяснял людям, откуда в календаре разногласия.

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"Нет даты рождения Иисуса Христа, есть только признаки: Иисус Христос родился в Вифлееме, в пещере. Это был зимний период времени, день солнцестояния, приходящегося на 22 декабря, когда маленький день и самая длинная ночь. В середине ХVI века был изменен календарь из-за погрешности. Григорианский календарь принят папой Григорием, и весь мир, в том числе и православные, празднуют 25 декабря. Неправильно говорить "католическое" или "польское" Рождество. Российская империя и подчиненные ей страны не перешли на 25 декабря (после изменения светского календаря - Ред.)", - рассказывал верующим во время проповеди 22 декабря владыка Михаил.

При этом, митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил отметил, что празднование Рождества будет и 7 января. Также митрополит обратился с рождественским посланием к верующим накануне 25 декабря, поздравив жителей Волыни с Рождеством и Новым годом.

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