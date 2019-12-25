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Все про:Газпром (2983) Нафтогаз (2832) Россия (74644) Козак Дмитрий (2)

 "Капля в море", - вице-премьер РФ Козак о выплате "Нафтогазу" $3 млрд

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, заявил, что выплата компенсации в 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому арбитражу - это "капля в море" по сравнению с другими возможными претензиями к России.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы... $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России", – отметил Козак.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ориентировочный доход Украины за пять лет транзита российского газа - $15 млрд, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3167294
 
 
 Топ комментарии
 
Якось цигана спитали -що б ти робив, якби став царем? Відповідь -"Вкрав би сто рублів і втік."
наша реальність -забрали 3 лярди і раділи.
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Та й нашим зєлєбобам, $12,5 млрд., теж.
Не свої ж.
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Купили украинское правительство с потрохами, как по мне...
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Отже зєбєні не здали національні інтереси України. Що нам ті каплі.
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Якось цигана спитали -що б ти робив, якби став царем? Відповідь -"Вкрав би сто рублів і втік."
наша реальність -забрали 3 лярди і раділи.
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Сам пошутил - сам посмеялся) сколько тебе лет, развалюха?
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Та й нашим зєлєбобам, $12,5 млрд., теж.
Не свої ж.
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ой який ти моторний "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 6203 усюди встигаеш? українську мову вивчив худобинка......
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cumhachd eòlaisтак то ти? потворна тілогрейка? ****** худоба кацапська!
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То українці, які ібошуть русскую мразоту і їх лугандонських шісток.
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Ти чого підстрибуєш, лахто? Вже відчуваєш як тебе незабаром прихопить енурез або діарея? Купи про всяк випадок шкіряні червоноармійські штані.
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А куда он денется. Свой срок отмотает, и уже потом может валить на все 4 стороны.
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Халва, халва...
Выдохлась паРаша. Фсё
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Купили украинское правительство с потрохами, как по мне...
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я думаю, что в "Нафтогазе" и правительстве остались еще порохоботы, которые спустя некоторое время вчинят "Грязьпрому" сокрушительные многомиллиардные иски..
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порошенко "отметил, что в соседней Польше происходила подобная ситуация, и там чиновники сделали такой же шаг, отказавшись от исков к "Газпрому". "В конце концов они оказались в тюрьме. Я твердо убежден, что такая же судьба может ожидать и тех, кто сейчас будет играть на поле "Газпрома". ... "Подчеркиваю, что если вы один раз отказались от данного иска по правилам Стокгольмского арбитража - вы не имеете права возвращаться к ним", - констатировал Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3166793
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А ще тих польських газових керовніків, які лягли під Газпром, таки засудили, когось зараз судять. Будуть сидіти всі.
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Ещё остался иск к паРаше ( не к Газпрому ) по утраченным активам Нафтогаза в Крыму , на 5 млрд .Арбитраж в Гааге Нафтогаз уже выиграл , в начале года ,, окончательное решение суд примет следующей весной . "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 2904 .
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Це не крапля, але суттєво менше 12,5 млрд. доларів, які подарували кацапам "зелені".
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12 миллиардов - это те деньги, которые Украина теоретически могла бы отсудить, если бы газпром отказался заключать новый контракт на транзит газа через Украину.
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Не пытайся винторогим шото доказывать.Бесполезно
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не маніпулюй, тому що в цьому ж позові було ще й питання компенсації заниженого тарифу за всі попередні роки так що просрали
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НЕ МЕШАЙ ПОРОХОСКОТАМ РАССКАЗЫВАТЬ СКАЗКИ ИЗ МЕТОДИЧЕК
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не бздо. проблемы у расеюшки будут. и судя по тамошним событиям, даже мы можем стать их свидетелями. распад империй - историческая закономерность. а распад недоимперий - обьективная реальность ))
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Звичайно, зелений пісюаніст вас врятував від зайвих втрат. Цей маленький сєпарок Янєлох, ще багато добрих справ зробить для мордора. Користуйтеся, поки він живий.
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Кацапня празднует, ЗЕбилы со своей командой оказались на удивление дешовым товаром. Теперь этот скот можно даже оптом скупать за недорого.
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Боже мой. Откуда этому *ую знать, кто, куда, чего, перевёл)
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это капля в море по сравнению с теми претензиями,
которые могли бы быть для России", - отметил Козак.

а тут и нечего добавить! просто вчитайтесь!
торговались - веселились, подсчитали - прослезились (те от счастья (легко отделались) разведения лоха, наши от счастья, в предвкушении петушка на палочке... вместо коробочки монпансье )))
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О! Порохоботы виноваты у одних, у других "зелені".
Суровая правда жизни говорит: лучше фаллос в мозолистой руке чем влагалище на горизонте. "Капля в море", - вице-премьер РФ Козак о выплате "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 3068
Тем более премьер сказал что часть этих денег пойдёт на "погашение долгов" , а часть на разработку "новых газовых скважин". То есть народу - фигу! "Капля в море", - вице-премьер РФ Козак о выплате "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 7413
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"То есть народу - фигу!" - "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 6572 . Народу - "влагалище на горизонте"! Ибо не_уй! "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 6572
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Ещё захваченных моряков освободили,а сколько ещё их и др.будет,
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Новой главой Госбюро расследований Украины станет юрист-косметолог.

Госбюро расследований Украины возглавит депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова.

Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов в Харькове.
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А чого ще очікувати від зекоманди... "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 1784

"Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 2212
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Да, порохоботский Филатов тот еще чудик. Прогноз погоды чтоль не смотрел?
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Он недавно провел закон о непреследовании бывших государственных деятелей. Так что не теряй время зря. "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 8005
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Тупо відбудеться обмін на несплату боргу януковоча і відмова від позову до газпрому на 12 млрд... Перемога ?
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Санкции против РФ? - "не влияют"....
Военные на Донбассе? - "их там нет"... 3млд. долга Украине? - "капля в море"... ps/ Всё это наз-ся: "Хорошая мина при плохой игре!". А что ещё остаётся?-успокаивать своих долбо... "ура-патриотов" как то нужно!
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сдал пацанчика коломойского с потрохами = у Украины были сильнейшие позиции. которые он подарил кремлядям за денюжку и газ
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Мля, "капля в море".. А что ж ваш плешивый фюрер, воруя миллиарды, бьется с Украиной за каждый доллар?
Заплатите, мля, и не пи_дите..
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5 лет с момента подачи в суд и получения 3 млрд. Сколько длилось бы получение 12 млрд, *******? Вечность. А так эти 12 млрд были катализатором получения 3 млрд.

Этот козак для местных озвучил так пренебрежительно об 3 млрд, т..е..рф и здесь победила на фоне 12 млрд. "Крапля в морі", - віце-прем'єр РФ Козак про виплату "Нафтогазу" $3 млрд - Цензор.НЕТ 4355
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Аргументы твои логичны. А "*******" это сын у твоего отца
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