 "Капля в море", - вице-премьер РФ Козак о выплате "Нафтогазу" $3 млрд

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Предсказать, насколько кто выиграл, не может ни Украина, ни мы... $2,9 млрд, которые мы заплатим во исполнение уже вступившего в силу решения суда, – это капля в море по сравнению с теми претензиями, которые могли бы быть для России", – отметил Козак.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ориентировочный доход Украины за пять лет транзита российского газа - $15 млрд, - Оржель
наша реальність -забрали 3 лярди і раділи.
Не свої ж.
Выдохлась паРаша. Фсё
😇
которые могли бы быть для России", - отметил Козак.
а тут и нечего добавить! просто вчитайтесь!
торговались - веселились, подсчитали - прослезились (те от счастья (легко отделались) разведения лоха, наши от счастья, в предвкушении петушка на палочке... вместо коробочки монпансье )))
Суровая правда жизни говорит: лучше фаллос в мозолистой руке чем влагалище на горизонте.
Тем более премьер сказал что часть этих денег пойдёт на "погашение долгов" , а часть на разработку "новых газовых скважин". То есть народу - фигу!
Госбюро расследований Украины возглавит депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Венедиктова.
Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов в Харькове.
Военные на Донбассе? - "их там нет"... 3млд. долга Украине? - "капля в море"... ps/ Всё это наз-ся: "Хорошая мина при плохой игре!". А что ещё остаётся?-успокаивать своих
долбо..."ура-патриотов" как то нужно!
Заплатите, мля, и не пи_дите..
Этот козак для местных озвучил так пренебрежительно об 3 млрд, т..е..рф и здесь победила на фоне 12 млрд.