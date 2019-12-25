 Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил председатель Общественного совета при МВД Украины, советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Их уже нет. Все заведения закрыты", - сказал он об игорных заведениях.

"А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы оно перестало работать в тот же самый момент", - добавил советник министра.

На вопрос ведущей, почему только сейчас активизировалась борьба с игорными заведениями, Мартыненко ответил так:

"До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью - продавали лотереи, электронные в том числе. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью".

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По словам Мартыненко, существует "тонкая грань" между игорными заведениями и учреждениями, распространяющими лотереи, в том числе электронные.

"Сейчас, в связи с тем, что у нас был провален закон о легализации игорного бизнеса, правила не были установлены. Соответственно, президент поручил правительству разобраться с ситуацией, которая есть на рынке игорных заведений. Правительство отменило постановление, и соответственно, правоохранители начали выполнять решение правительства - учреждения начали закрываться", - пояснил он.

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Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.