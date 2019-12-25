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Все про:игорный бизнес (317) МВД (8021) Владимир Мартыненко (1)

 Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко

В Украине закрыли 5300 игорных заведений, конфисковали около 4500 единиц оборудования примерно на 51 млн гривен и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил председатель Общественного совета при МВД Украины, советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Их уже нет. Все заведения закрыты", - сказал он об игорных заведениях.

"А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы оно перестало работать в тот же самый момент", - добавил советник министра.

На вопрос ведущей, почему только сейчас активизировалась борьба с игорными заведениями, Мартыненко ответил так:

"До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью - продавали лотереи, электронные в том числе. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Гончарук призывает украинцев сообщать об игорных залах, которые "прячутся" от полиции. ВИДЕО

По словам Мартыненко, существует "тонкая грань" между игорными заведениями и учреждениями, распространяющими лотереи, в том числе электронные.

"Сейчас, в связи с тем, что у нас был провален закон о легализации игорного бизнеса, правила не были установлены. Соответственно, президент поручил правительству разобраться с ситуацией, которая есть на рынке игорных заведений. Правительство отменило постановление, и соответственно, правоохранители начали выполнять решение правительства - учреждения начали закрываться", - пояснил он.

Также на Цензор.НЕТ: Работают 715 мобильных групп: Полиция обещает жестко реагировать на все попытки восстановить деятельность игорных заведений

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3167293
 
 
 Топ комментарии
 
Да кстати помните как ЗЕкловун обещал до конца года победить контрабанду, а победил поступления в бюджет от таможни. Ещё одна перемога ЗЕбилам в копилку.
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Вот это чувак, сказал-как отрезал! Достал свой брандпойт и в глаза Зелёным уродам.
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Зебобик хуже кацапа, следовательно в уши можна заливать даже позавчерашние помои, похлеще чем кацапам.
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Работающих не осталось - залишилися лише працюючі.
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В годы сралина даже были ,когда была расстрельная статья.
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У нас и проституции нет, Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 7882 залишилися лише працюючі.
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цікаві цифри намалювали:
5300 гральних закладів
4500 одиниць обладнання(0,8 одиниці на заклад)
250 кримінальних проваджень( 1 провадження на 21 заклад)
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жесть су**а...
вот как нас разводять... оказывается можно закрыть эти параши было за неделю...
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И ето только пєрвиє полгода работи слуг наріда! Йой, що ж воно далі то буде. Невже за "масажниє салони" возьмутся?
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За пол года они смогли только якобы закрыть казино, которые дальше работают, и конфисковать у них по 9600 гривен?))))) Лолка, они за день в 10 раз больше получают как минимум
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И конфисковать аж по 0,85 единицы оборудования,в каждом!Там что,одни столы и стулья стояли?
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На яких законних підставах закрили той бізнес?
На яких законних підставах той бізнес не сплачував податки?
На яких законних підставах той бізнес не виплачуючи податки так довго існував?
На яких законних підставах той бізнес взагалі відкрили?

25.12.2019 г.

В ОПУ идет яростный торг по цене и времени возвращения игрового бизнеса на круги своя. Баум размахивает руками как на одесском Привозе. Судя по динамике обсуждения они хотят открыться к концу года. Все это уже не коррупция власти, это организация властью преступного сообщества с наездами, откатами и договорняками.

Звідси - https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Сейчас их действительно все позакрывали. Пока что позакрывали, а дальше будем следить.
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нихрена. Двери закрыты, но пускают по звонку.
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Ой не ври, ой не ври, за дураков всех держишь? У нас в Киеве их полно работает - это факт. Или ты думаешь шо все ЗЕбилы, и верят сливному бачку Мосейчукче а не своим собственным глазам??
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Так звони в полицию и сообщай, чего сидишь - на зебилов надеешься?
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Точно. Именно на ЗЕбилов. ЗЕбилятня теперь пусть за всё отвечает. И это правильно.
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Понял, пустослов диванный, обыкновенный. Распространенный подвид порохобота.
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Ну вы же, зебилы, взяли на себя ответственность за выбранную вами власть, будьте добры, исполняйте, боритесь с коррупцией, закрывайте игорные заведения и т.д. Или желаете как всегда отсидеться, а оно как-то само-собой?
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Та чего на вас надеяться, вы же ничего не можете...
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В поліцію дзвонили. Поліція приїжджає і каже що все в нормах закону.
Влада нагло бреше в очі.
https://www.youtube.com/watch?v=YwTxm6oNzdo

Також це відео розповсюджено в соц.мережах в аккаунтах МВС - ноль реакції.
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Так звони в полицию и сообщай, чего сидишь - на зебилов надеешься?


Ты когда-нибудь звонил в полицию ?

Там первым делом просят сказать имя-фамилию и адрес.

Как думаешь, через сколько секунд имя фамилия, адрес и телефон звонившего будут у казиношной крыши и через сколько минут тебя какой-нибудь наркоман, присланный этой крышей, погладит арматурой затылок позвонившего ?
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Да кстати помните как ЗЕкловун обещал до конца года победить контрабанду, а победил поступления в бюджет от таможни. Ещё одна перемога ЗЕбилам в копилку.
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Украина - банкрот. И чтобы получить хоть что-то в бюджет она готова легализовать любые преступления и грязные деньги, будь-то игровые автоматы или добыча янтаря.

Нам не надо легализовать игровые автоматы на каждом углу. Нам нужно парочку своих Лас Вегасов и Атланик Сити. Где-нибудь в Броварах (возле Киева), в каком-нибудь Ильичевске (возле Одессы) и в каком-нибудь Трускавце. И все. Все остальное закрыть. В городах должна быть только национальная лотерея с джек-потами в сотни миллионов гривен, как в Европе или Америке, где за счет лотерей строятся спортивные и культурные объекты.

Нам не нужна легализация янтаря и уничтожение природы и красоты Украины. Требуем сделать национальный заповедник в местах добычи и развития туризма и правильного лесопользования, вместо лунных ландшафтов и деградации флоры и фауны, которая аукнется нам и нашим детям сторицей.
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"Украина - банкрот." - отакої! Оце так поворот! Невже за півроку мародьор все вкрав і слугам нічого не лишив?
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Вот это чувак, сказал-как отрезал! Достал свой брандпойт и в глаза Зелёным уродам.
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2014 год. Правоохранители ликвидировали 84 игорных заведения в Харьковской области, - МВД

https://censor.net.ua/news/316284/pravoohraniteli_likvidirovali_84_igornyh_zavedeniya_v_harkovskoyi_oblasti_mvd

А пони бегает по кругу .
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люди, отходим ! в зебанатов снова сцут Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 300
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Осталось ответит на вопрос , почему при Порошенко запрещённые игровые автоматы работали по всей стране?
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почему при Зеленском они продолжают работать?
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Космолот на Европейской в Вишенках. Если тут не будет фото твоего что ты там был - будешь переведен в петушиный уголок Цензора, за балабольство.
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Они и щас работают полным ходом. Лично по приколу в одной забегаловке проверил игровой автомат. работает только в путь. Киев. Хотя сливной бачёк всех ЗЕбилов Мосейчукча конечно отрапортовала ЗЕбилам что всё закрыли.
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. Если увидел что работает ,то нужно было вызвать полицию.А иначе балабол.
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Не, не ЗЕбил, теперь это ваша ЗЕбилячья забота. Ваши ЗЕкловуны при власти, вот вы им и помогайте.
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путин тоже врёт как ты -говорит что их нигде нет и это не их забота .Я кстати заметил что порохоботы и ватники врут одинаково.
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*****, якісь макаронники, пасту на вуха вішає...
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5300 заведений, конфисковано на 51млн гривней. 9600 гривен с заведения в среднем. Серьезно? И мы должны в это поверить?
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********.... только что я проезжал г. Глухов ул. Терещенко 56 и 57 оба зала с игровыми автоматами работают... черти вы сраные....
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Аваков позвонил Авакову и дал приказ. Аваков был против, но выполнил распоряжение Авакова... - хоть и так, главное пока есть результат!
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Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 5790по кривому рогу закрыли на постоянку чисто юлькины заведения!аваковские закрылись временно(инфа от работников собакяна) Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 5790
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Кто их открыл, тот их и закрыл! Медернизация бизнеса! Может этот господин еще и наркоторговлю закроет??? Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 9410
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Та грати вдома можна, в мережі. Тільки проблема у виплаті виграшу вже і тут. Ще в 2006 знав одного задрота, грав ночами, на роботу приходив аж чорний. Питаємо "Що виграв ?", він "Два життя, обладунки"
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Коррупция побеждена, нелегальный игровой бизнес задушен, гривна укреплена, война остановлена!
Шах и мат порохоботы, а вы говорили! Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко - Цензор.НЕТ 571
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Съимитировать бурную деятельность у нас всегда могли.
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Космолоти у моєму місті дійсно закрились, приміщення вже здаються в оренду... Лякає одне- що пообіцяли авакову за таку поступку. Чи не прем'єрство?
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Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! У этого чиновника такое "лицо" на фото что вот так сразу хочется ему поверить.
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Тут другое. Если менты во главе с Аваковым в течение многих лет не решали проблему, а тут вдруг за ночь все изменилось, это значит одно: никакой законности у всего этого нет. Они решают, что есть закон, а что нет. Завтра решат по-другому, и все вернется взад(и таки вернется, некто Баум в ОП не просто так размахивает руками в ОП с требованием открыть все обратно). Ничего не изменилось, а есть открытая показушная акция для зеленых идиотов. И кстати, все ли прикрыли? Это тоже вопрос.
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Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Поэтому всё равно какие идиоты у власти. Деньги то зарабатывать надо.
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закрили 5300 а кримінальних справ 250?!
...ха-ха
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это открыли на тех, кто был не под мусорской крышей или отказался переходить под мусорскую крышу)))
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поглянув на того хто все це говорив і я йому "вірю". Він же туди схоже тільки їсть.
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В Харкові як працювали так і працюють ТоТо маркети
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В Івано-Франківську також. Поліція приїжджає на виклики и каже що все законно.
Влада нагло бреше народові.
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Якийсь клон арбузова... Вони там всі такі однакові?
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Хроника одного Президента ...

25.12.2019 г.

YouControl согласился предоставлять свои мощности киберполиции.

В ОПУ идет яростный торг по цене и времени возвращения игрового бизнеса на круги своя. Баум размахивает руками как на одесском Привозе. Судя по динамике обсуждения они хотят открыться к концу года. Все это уже не коррупция власти, это организация властью преступного сообщества с наездами, откатами и договорняками.

Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".

#газ
Основные противоречия сторон.

Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.

Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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закрыли 5300 игорных заведений, конфисковали около 4500 единиц оборудования -цитата

это что 800 залов пустыми стояли... даже по одному... чего-то там... не нашлось? )))))
люблю арифметику ))))))
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Неа. Тут трошки иначе все было. Устраивали маски-шоу там куда кто-то заходил или кто-то выходил. А так не трогали. Просто стояла машинка с полицейскими и наблюдала.
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Вже було..
ТИМОШЕНКО: ИГОРНОГО БИЗНЕСА БОЛЬШЕ НЕТ
11 июня 2009 16:54
Премьер объявила об окончательной победе над игорным бизнесом и о том, что теперь Украина может жить спокойно и морально.
https://tsn.ua/ru/********/timoshenko-igornogo-biznesa-bolshe-net.html
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В Украине закрыли 5300 игорных заведений, конфисковали около 4500 единиц оборудования примерно на 51 млн гривен и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом.

Кому-то сильно "повезло". У "лохачей" "крыша" не сработала.
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Интересно, сколько времени они будут менять вывески ? 😎
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