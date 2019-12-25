 Работающих игорных заведений в Украине не осталось, - советник министра внутренних дел Мартыненко

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил председатель Общественного совета при МВД Украины, советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Их уже нет. Все заведения закрыты", - сказал он об игорных заведениях.
"А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы оно перестало работать в тот же самый момент", - добавил советник министра.
На вопрос ведущей, почему только сейчас активизировалась борьба с игорными заведениями, Мартыненко ответил так:
"До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью - продавали лотереи, электронные в том числе. А после тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью".
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По словам Мартыненко, существует "тонкая грань" между игорными заведениями и учреждениями, распространяющими лотереи, в том числе электронные.
"Сейчас, в связи с тем, что у нас был провален закон о легализации игорного бизнеса, правила не были установлены. Соответственно, президент поручил правительству разобраться с ситуацией, которая есть на рынке игорных заведений. Правительство отменило постановление, и соответственно, правоохранители начали выполнять решение правительства - учреждения начали закрываться", - пояснил он.
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Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Глава МВД Арсен Аваков дал поручение сотрудникам Нацполиции к 16:00 20 декабря закрыть все игорные заведения страны.
5300 гральних закладів
4500 одиниць обладнання(0,8 одиниці на заклад)
250 кримінальних проваджень( 1 провадження на 21 заклад)
вот как нас разводять... оказывается можно закрыть эти параши было за неделю...
На яких законних підставах той бізнес не сплачував податки?
На яких законних підставах той бізнес не виплачуючи податки так довго існував?
На яких законних підставах той бізнес взагалі відкрили?
25.12.2019 г.
В ОПУ идет яростный торг по цене и времени возвращения игрового бизнеса на круги своя. Баум размахивает руками как на одесском Привозе. Судя по динамике обсуждения они хотят открыться к концу года. Все это уже не коррупция власти, это организация властью преступного сообщества с наездами, откатами и договорняками.
Звідси - https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Влада нагло бреше в очі.
https://www.youtube.com/watch?v=YwTxm6oNzdo
Також це відео розповсюджено в соц.мережах в аккаунтах МВС - ноль реакції.
Ты когда-нибудь звонил в полицию ?
Там первым делом просят сказать имя-фамилию и адрес.
Как думаешь, через сколько секунд имя фамилия, адрес и телефон звонившего будут у казиношной крыши и через сколько минут тебя какой-нибудь наркоман, присланный этой крышей, погладит арматурой затылок позвонившего ?
Нам не надо легализовать игровые автоматы на каждом углу. Нам нужно парочку своих Лас Вегасов и Атланик Сити. Где-нибудь в Броварах (возле Киева), в каком-нибудь Ильичевске (возле Одессы) и в каком-нибудь Трускавце. И все. Все остальное закрыть. В городах должна быть только национальная лотерея с джек-потами в сотни миллионов гривен, как в Европе или Америке, где за счет лотерей строятся спортивные и культурные объекты.
Нам не нужна легализация янтаря и уничтожение природы и красоты Украины. Требуем сделать национальный заповедник в местах добычи и развития туризма и правильного лесопользования, вместо лунных ландшафтов и деградации флоры и фауны, которая аукнется нам и нашим детям сторицей.
https://censor.net.ua/news/316284/pravoohraniteli_likvidirovali_84_igornyh_zavedeniya_v_harkovskoyi_oblasti_mvd
А пони бегает по кругу .
А шо случілось?
Шах и мат порохоботы, а вы говорили!
...ха-ха
Влада нагло бреше народові.
25.12.2019 г.
YouControl согласился предоставлять свои мощности киберполиции.
В ОПУ идет яростный торг по цене и времени возвращения игрового бизнеса на круги своя. Баум размахивает руками как на одесском Привозе. Судя по динамике обсуждения они хотят открыться к концу года. Все это уже не коррупция власти, это организация властью преступного сообщества с наездами, откатами и договорняками.
Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
#газ
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
это что 800 залов пустыми стояли... даже по одному... чего-то там... не нашлось? )))))
люблю арифметику ))))))
ТИМОШЕНКО: ИГОРНОГО БИЗНЕСА БОЛЬШЕ НЕТ
11 июня 2009 16:54
Премьер объявила об окончательной победе над игорным бизнесом и о том, что теперь Украина может жить спокойно и морально.
https://tsn.ua/ru/********/timoshenko-igornogo-biznesa-bolshe-net.html
Кому-то сильно "повезло". У "лохачей" "крыша" не сработала.