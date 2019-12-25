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 Мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей малолетней дочери на Львовщине, взят под стражу, - Нацполиция

В случае доказательства вины, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Об изнасиловании своей малолетней дочери в одно из территориальных подразделений полиции Львовщины сообщила ее мать.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.152 (изнасилование) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что к изнасилованию ребенка причастен ее отец и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал для злоумышленника меру пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167291
 
 
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Как ему обрадуются на зоне . Будут любить ....
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