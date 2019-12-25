 В Украине стартовал зимний марафон писем узникам Кремля

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу инициативы Save Oleg Sentsov в Facebook.

Организаторы отмечают, что начинают традиционный зимний марафон писем узникам Кремля, чтобы подарить им немного тепла накануне Рождества и Нового года.

"Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в ​​России и оккупированном Крыму, и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса. Среди них правозащитник Эмир-Усеин Куку, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, гражданские журналисты Нариман Мемедиминов и Ремзи Бекиров, донецкий журналист Станислав Асеев, авиатор-любитель Валентин Выговский, военнослужащий Сергей Глондар, преподаватель философии Олег Галазюк, пенсионер Виталий Атамчук, владелица зоомагазина Елена Сорокина и многие другие", - сказано в сообщении.

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Письма с воли для этих людей - глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка, отмечают организаторы акции.

Чтобы пройти тюремную цензуру в России и в оккупированном Крыму, письма должны быть написаны по-русски и быть политически нейтральными, отметили организаторы акции.

"Подари тепло зимних праздников! Напиши письмо тем, кого ждут дома!" - призывают организаторы.

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