 Процесса объединения с ПЦУ нет, - глава УГКЦ Святослав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил глава УГКЦ Святослав.
"Процесса объединения нет. Он не идет. Сегодня, когда речь идет о ПЦУ, о ее вхождении в сопричастие с другими поместными православными церквами. И это является ее приоритетом. Между нами есть пока обмен декларациями о готовности обрабатывать дорожную карту", - сказал глава УГКЦ.
Напомним, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что объединение ПЦУ и УГКЦ теоретически возможно.
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
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Бог - честь, совесть, порядочность..
У НАС, ВСЕХ!!
Почти 12 заповедей...
Но есть еще одна, не упоминаемая, НЕ
БОЙСЯ !!
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