EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  1162  23
Материалы по теме:
Все про:УГКЦ (194) Святослав (Шевчук) (66) ПЦУ (515)

 Процесса объединения с ПЦУ нет, - глава УГКЦ Святослав

Процесс объединения Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины пока не происходит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил глава УГКЦ Святослав.

"Процесса объединения нет. Он не идет. Сегодня, когда речь идет о ПЦУ, о ее вхождении в сопричастие с другими поместными православными церквами. И это является ее приоритетом. Между нами есть пока обмен декларациями о готовности обрабатывать дорожную карту", - сказал глава УГКЦ.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что объединение ПЦУ и УГКЦ теоретически возможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир должен быть настоящим. Последствия капитуляции - страшнее, чем война, - глава УГКЦ Святослав

Источник: https://censor.net.ua/n3167288
 
 
 Топ комментарии
 
Нічого. Головне, що дорожня карта, Українська. А не тропа козломордих.Процесса объединения с ПЦУ нет, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 9064А не тропа козломордих.
 показать весь комментарий
 
Подписание Берестейской уния было историческим событием, что позволило уйти от влияния польских католиком и московских православных в ВКЛ...
 показать весь комментарий
 
Ти хоч розумієш, що написав? 😁 УГКЦ - це не самопроголошеної общини, які на Закарпатті є одні, а у ґюЛьвівській області - інші. Це єдина Церква, яка має відгалуження у Франції, наприклад (митрополит о. Борис Гудзяк), у Чехії, де їм віддали один з головних і найкрасивіших храмів Собор святого Віта, у Бразилії, США, Канаді та інших країнах, де є українська діаспора. І головою УГКЦ є блпженнійший Св'ятослав (Шевчук). А верховним ієрорхом є Папа Римський. Тому те, що ви написали - повна дурня.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Краще бути під папою Римським ніж під українським митрополитом.Та і канони не дозволяють.
 показать весь комментарий
 
 
Очень зря, что нет. Не хватает Святославу мудрости. Порулить хоцца...
 показать весь комментарий
 
 
Подписание Берестейской уния было историческим событием, что позволило уйти от влияния польских католиком и московских православных в ВКЛ...
 показать весь комментарий
 
 
Нічого. Головне, що дорожня карта, Українська. А не тропа козломордих.Процесса объединения с ПЦУ нет, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 9064А не тропа козломордих.
 показать весь комментарий
 
 
А почему грекокатолики Украины (закарпатские и львовские) не обьединятся сами между собой? Бабло?
 показать весь комментарий
 
Ти хоч розумієш, що написав? 😁 УГКЦ - це не самопроголошеної общини, які на Закарпатті є одні, а у ґюЛьвівській області - інші. Це єдина Церква, яка має відгалуження у Франції, наприклад (митрополит о. Борис Гудзяк), у Чехії, де їм віддали один з головних і найкрасивіших храмів Собор святого Віта, у Бразилії, США, Канаді та інших країнах, де є українська діаспора. І головою УГКЦ є блпженнійший Св'ятослав (Шевчук). А верховним ієрорхом є Папа Римський. Тому те, що ви написали - повна дурня.
 показать весь комментарий
 
 
Мукачівська греко-католицька єпархія - утворена 19 вересня 1771 папою Климентом XIV. Є окремою «Церквою свого права» («sui juris»), має автономний статус, не підпорядковується Главі УГКЦ. Її окремішній статус історично обумовлений існуванням у відмінних політичних умовах, ніж решта греко-католиків України.
 показать весь комментарий
 
Махатма Ганди: У Бога нет религии…
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!

Махатма Ганди
😇
 показать весь комментарий
 
Если есть верующие люди, то есть и те, кто через веру хотят исказить понимание ценностей и попытка игнорировать это только на руку Кремлёвской ПЦ, в нашем случае...
 показать весь комментарий
 
 
Манипулирует то, кто пытается сделать вопрос религии малозначительным в противостоянии паРаше...
 показать весь комментарий
 
 
Я-АТЕИСТ..
😇
Бог - честь, совесть, порядочность..
У НАС, ВСЕХ!!
Почти 12 заповедей...
Но есть еще одна, не упоминаемая, НЕ
БОЙСЯ !!
😇
 показать весь комментарий
 
Конечно - атеист, если не веришь заповеди - не лги (не искажай правду). Наверно потому ты - убеждённый атеист?
 показать весь комментарий
 
 
Если найдется такой человек, пусть он бросит камень в меня я ему не завидую.
😇
 показать весь комментарий
 
Церкви в Украине- это акционерные общества, забудь про объединения
 показать весь комментарий
 
 
Пока ходят в церковь, то нет ничего для Украины важнее Томоса...
 показать весь комментарий
 
 
Цей коментатор - провокатор, тому не відповідай йому.
 показать весь комментарий
 
 
На такие комментарии необходимо отвечать, т.к. именно такие вывернули неокрепшие от умственной работы мозги зебов...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх