 Процесса объединения с ПЦУ нет, - глава УГКЦ Святослав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил глава УГКЦ Святослав.

"Процесса объединения нет. Он не идет. Сегодня, когда речь идет о ПЦУ, о ее вхождении в сопричастие с другими поместными православными церквами. И это является ее приоритетом. Между нами есть пока обмен декларациями о готовности обрабатывать дорожную карту", - сказал глава УГКЦ.

Напомним, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что объединение ПЦУ и УГКЦ теоретически возможно.

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