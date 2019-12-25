EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  2481  29
Материалы по теме:
Все про:война (3712) Ливия (644) Турция (2186) Эрдоган (454) ЧВК_"Вагнера" (100)

 2000 бойцов российской ЧВК "Вагнера" находятся в Ливии, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", сообщает агентство "Анадолу".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом в Тунисе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"? Что они там делают?", - спросил Эрдоган.

Он напомнил, что Турция поддерживает правительство национального согласия Ливии, а не противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

Читайте на Цензор.НЕТ: Около 200 российских наемников прибыли в Ливию, среди них есть снайперы, - NYT

Ранее некоторые СМИ сообщали, что бойцы ЧВК "Вагнер" оказывают поддержку как раз силам Хафтара.

В декабре правительство национального согласия Ливии одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для оказания турецкой военной помощи Триполи.

12 декабря командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

Также на Цензор.НЕТ: Российская авиация разбомбила школу на западе Сирии: 10 погибших, большинство - дети

Источник: https://censor.net.ua/n3167287
 
 
 Топ комментарии
 
Там их и закопай, Эрдоган. Все равно плешивый педофил скажет, что ихтамнет...
 показать весь комментарий
 
совместными усилиями зажарить тих щуров.
 показать весь комментарий
 
И маладая не узнает,
Какой у парня был канец.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там их и закопай, Эрдоган. Все равно плешивый педофил скажет, что ихтамнет...
 показать весь комментарий
 
 
Один удар артилерії і авіації... Турки не промахнуться...
 показать весь комментарий
 
 
Дорогой Я Эрдоган закопает. Совместное патрулирование с кацапами в Сирии, покупка С-400 у них же.
 показать весь комментарий
 
Було б нормально, якби турецькі С-400 завалили літак з вагнерівцями.
 показать весь комментарий
 
Напрасна старушка ждьот сына домой,
ей скажут- она зарыдает..
😂
 показать весь комментарий
 
 
краткая эпитафия жизни кацапа..
"Он хату покинул, пошел воевать,
чтоб землю суннитов шиитам отдать"
 показать весь комментарий
 
 
И маладая не узнает,
Какой у парня был канец.
 показать весь комментарий
 
 
Из положительного. Хорошо, шо не у нас.
 показать весь комментарий
 
 
совместными усилиями зажарить тих щуров.
 показать весь комментарий
 
 
А пам'ятаєте як козломорді ЗМІ, весною 2014, чірікалі про «укрАінскійє ЧВК» «в» Дамбассє?
 показать весь комментарий
 
Гидке чмо з погоняйлом ***** всюди пхає своє погане рило.
 показать весь комментарий
 
 
РАЗРЕШАЮ ЕРДОГАНЧИКУ ПУСТИТЬ НА ФАРШ ИХТАМНЕТОВ, ЕМУ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ТАК КАК ИХ ТАМ НЕТ!
 показать весь комментарий
 
 
А мине можемо надати/продати Лівії артилерію ППо... Яка нахєр різниця де мочити козлорилих...
 показать весь комментарий
 
Пустыню тоже нужно удобрять добровольцами .
 показать весь комментарий
 
 
Россия воюет наемниками, что типа не официальная армия, но по сути какая разница. Это армия России, а значит Россия мировой агрессор и страна спонсор терроризма!
 показать весь комментарий
 
 
США и Запад должны помочь законному правительству Ливии Томагавками,бомбардировками по их там нет.Почему этого нет?.Они скушали убийство американского посла?
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше этих наемников завалят там, тем меньше работы будет тут!
 показать весь комментарий
 
 
Рашка должна увязнуть в десятке военных конфликтов..
это должно её обескровить и истощить..
а мы будем готовиться и ждать свой час "Х" ,что бы погнать кацапню из нашего Крыма по Крымскому мосту в Сибирские *****..
 показать весь комментарий
 
 
красава Эрдоган - наверное Лукашенко хотел бы дотянуться до него , угадывая с какой стороны между капельными капельки бегать - с Запада или России, увы! Председателю колхоза белорусского не дано даже того, что получилось и краснодарского колхозника ... развалить имперскую Россию, он смог только под нее ложиться , а пришло время подыхать - сдаст и семью и белоруссов
 показать весь комментарий
 
Скоро новий рік ,ото добра булаб смаження і подарунок для лівійских собак з 2000 тушок чвк
 показать весь комментарий
 
Афганистан съел живьём СССР,Сирия,Ливия,Мозамбик,Украина,Грузия сожрут роSSiю не подавившись
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх