 2000 бойцов российской ЧВК "Вагнера" находятся в Ливии, - Эрдоган

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом в Тунисе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"? Что они там делают?", - спросил Эрдоган.

Он напомнил, что Турция поддерживает правительство национального согласия Ливии, а не противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

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Ранее некоторые СМИ сообщали, что бойцы ЧВК "Вагнер" оказывают поддержку как раз силам Хафтара.

В декабре правительство национального согласия Ливии одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для оказания турецкой военной помощи Триполи.

12 декабря командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

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