EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  235  12
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8539) Донбасс (20303) операция Объединенных сил (1922)

 Наемники РФ с начала суток 8 раз обстреливали позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Российско-оккупационные войска с начала суток 8 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбасса из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Три обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК". Дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а также рядом с Невельским - с миномета калибра 120 мм - 7 мин.

Пять обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР". Рядом с Крымским - из стрелкового оружия. Четыре раза вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм - 17 мин, 82-мм минометов - 17 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 25 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток дважды открывал огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, ранен боец, - Минобороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3167285
 
 
 Топ комментарии
 
Альо президент, развиди вайскаааа.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тепер відводьте війська так, щоб зевлада зрозуміла свою суть.
 показать весь комментарий
 
Коли їх особисто обстрілюють, то вони зрозуміють. А слова вони не розуміють.
 показать весь комментарий
 
 
Цей день в історії: 40 років тому, 25 грудня 1989 року СРСР ввів війська до Афганістану...


 показать весь комментарий
 
На допомогу брацкаму народу, а в дійсності за контроль над наркотою.
 показать весь комментарий
 
Зеленый клоун почему ты не приносиш мир как обещал почему не заканчиваеш войну?что же ты делаеш зеленый вундеркинд ты же обещал стоить перестать стрелять только какой же ты лошара все таки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх