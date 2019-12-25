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Все про:Аваков (2938) иск (535) МВД (8021) ТРК Украина (19) Кузьменко Юлия (39)

 Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД

Детский кардиохирург Юлия Кузьменко, которую подозреваю в убийстве журналиста Павла Шеремета, подала МВД иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответствующая информация опубликована на портале Судебной власти Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Указано, что иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Третьими лицами в нем выступают министр внутренних дел Арсен Аваков и телеканал "Украина".

Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД 01

Иск был подан 23 декабря. Автоматическая система распределения дел определила, что судьей в этом деле будет выступать Сергей Волк. Этот же судья ранее отправил Юлию Кузьменко под стражу без права внесения залога. Всего в тот момент были доступны трое судей.

Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД 02

Интересы Юлии Кузьменко при рассмотрении этого иска будет представлять адвокат Виктория Дейнека. В комментарии изданию "Главком" она заявила, что будет добиваться опровержения заявления, которое Аваков сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". Тогда он сказал, что Кузьменко якобы отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета.

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"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было ... Мы настаиваем, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", - заявила Дейнека.

Ранее иск к президенту Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову, первому заместителю главы Нацполиции Евгению Ковалю и генпрокурору Руслану Рябошапке подал главный подозреваемый в убийстве Шеремета музыкант Андрей Антоненко.

Также на Цензор.НЕТ: Или покажите железобетонные доказательства, или отпускайте обвиняемых, - Сенцов о деле Шеремета

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3167283
 
   
 Топ комментарии
 
молодчина, давай дави эту зеленско-аваковскую скотину.
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тут важно - процедура. Как скандал выйдет за пределы Украины, крайним будет не Аваков, а зеленое дерьмо, которое его в министерском кресле оставило
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Если вас устраивает, что я наркоман, пусть будет так
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Авакян красиво клоуна подставил А тот дурачек повелся
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Ну и дура. Рано ещё. Пока ей объявили подозрение.
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Значить, рильце в пушку...
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Вы хоть бы курей не смешили.
Иск будет рассматривать всё тот же судья Вовк, который её и засадил. Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС - Цензор.НЕТ 7727
Фемида ржёт на горе Олимп.
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порохоботы, ваш облом будет катастрофическим.
Ждать осталось недолго.
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Чудны дела твои Господи...
Эта мразь, которая обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления, ещё и глумится над государством?
Если эти мрази выползут из под ответственности - я уже больше ничему и никому не поверю в Украине. И больше никогда не понадеюсь и не поверю в законы, в этой стране. Бо их тут нема. Я к этому уже начинаю приспосабливаться...
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а на каком основания ты, мразь, оскорбляешь человека?
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На том основании, мразь, шо делаю ровно то, чем постоянно занимаетесь вы, мрази.
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я понимаю что ты туповатый кацап, но:

неужели ты такое тупое, что, тебе насрали в уши и ты на основании этого бегаешь и гадишь людям?

или я сказал что-то не так? повторю вопрос:

типа - ты знаешь что тот человек виновен или тебе просто в мозг насрали и ты на основании этого гадишь людям?

(кстати - вопрос то по сути риторический Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС - Цензор.НЕТ 2471 )
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Не сцы Григорий, мрази отобьются от иска доктора. Правда потом в ЕСПЧ государство продует, но то таке. Не в первый раз.
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"...Автоматична система розподілу справ визначила, що суддею в цій справі виступатиме Сергій Вовк. Цей же суддя раніше відправив Юлію Кузьменко під варту без права внесення застави. Всього в той момент були доступні троє суддів...." Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС - Цензор.НЕТ 6560 Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС - Цензор.НЕТ 6560 Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС - Цензор.НЕТ 6560
мрази...
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такое впечатление, что кроме вовка...там... ваще никто не работает! пустыня )))))
ну просто незаменимый чувак!!! о как надо деньги любить...просто не жалеет себя нифига! ))))
(если шо...я читал статью и еще две фамилии в автоматической системе назначений...ну 1 к 3, что попадет опять тот, кто и судил...а может следовало его исключить из этой рулетки? )))
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Вовка не повинні були включати у цей автоматичний перелік, бо він веде справу, яка пов'язана з Кузьменко. Відповідно такий відбір судді є предвзятим.
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так! але такі дрібнички не цікаві шахраям і маніпуляторам..а також засліпленим і зомбованим
шоу має тривати ! )))
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Ось, що значить вдала судова реформа! Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС - Цензор.НЕТ 8666
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Йому зразу ж заявлять відвід, але він сам з собою порадится і винесе рішення, чи далі розглядати свої дії, чи комусь іншому передати.Нормально, він повинен взяти самовідвід, але все наскільки спотворено.... і запущено...
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Еще раз повторю.
Я не питаю к обвиняемым трепетных чуств.
И то что они могли сделать и то и это,как версия,да пожалуйста.
Но версия для кабинета следователя,для последующей разработки,не более того.
Но доказательств их причастности нет!Просто нет от слова вообще!
Авакян грозился показать ну вот прямо с ног сшибательные даказательства.Но пока ПОМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ,и больше НИЧЕГО!
А это для нормального,повторяю НОРМАЛЬНОГО суда полное зеро 00!
Если бы был суд присяжных,то даже самые предвзятые отдали бы свой голос за освободить немедленно!
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Логично, ведь непричастные к преступлению в первую очередь всеми силами помогают следствию и предоставляют доказательства своей невиновности, а причастные идут в молчанку и засыпают суд жалобами по каждому возможному поводу.
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Вона не писала скарги, вона подала на МВС в суд, маєте приклади коли злочинці подавали на МВС в суд?
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Я взагалі не розумію, навіщо вона це зробила?
ЄСПЛ? Так, сюди логічно... Дуже довго, але якщо вона права, то буде до кінця життя жирно жити))
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Пояснюю, в ЄСПЛ неможливо подати одразу напряму, спочатку треба пройти місцеві суди, такий порядок.
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Він втягує тебе у провокацію. Краще йому не відповідай.
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В мене з ним нормальні стосунки, ми не сваримось.
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Дивно, якщо врахувати його зепогляди і ненависть до України.
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Зепогляди теж різні бувають, я сам бачив навесні досить розумних людей що бігли голосувати за Зе, тепер шкодують. Про ненависть до України ви перебільшуєте, він на патріотичних позиціях завжди був.
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Нема розумних людей у зеприхильниках, а цього сепарам я не бачив жодного патріотичного коментарі. Розумію, що ви маєте свою думку, але раджу прискипливо дивитися та читати його коментарі.
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Ненависть до України?!
Алі, тобі пора лікуватися...
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Тобто, починати потрібно було з чогось...
Тепер питання: позов до МВС, обов'язково з них було розпочати?
Інший шлях існував?
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Блін, я ж не її адвокат, звідки я знаю який шлях вони вибрали. Більше того, я особисто не можу сказати винна вона чи ні, просто ті докази що нам показали то туфта, подивимось як будуть розгортатись події. При її провині можливий шлях на співпрацю або повна відмова і глухий захист, а вона пішла в атаку.
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Позивач ОСОБА_1 вказує на посягання прокуратурою області на честь та гідність, що виразилося у фальсифікації відносно нього кримінальної справи, незаконне його тримання у Харківському СІЗО та поширення відносно нього у засобах масової інформації неправдивих даних, які формують негативну думку щодо його особистості. Та вказує, що внаслідок такої поведінки позивачу спричиняються душевні страждання, оскільки, як вважає останній, без достатніх на те підстав, його вважають винним у вчиненні злочину.

.....
Враховуючі, що відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2 порушено кримінальну справу, розслідування якої триває, суд вважає що наведені факти, що стосуються доведеності вини зазначених осіб у скоєнні злочинів, повинні розглядатись в порядку кримінально-процесуального судочинства.

.....
Відмовити у відкритті провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до прокуратури Харківськох області про захист честі та гідності фізичних осіб.
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А до чого тут доведеність вини і формування негативної думки про особу у запропонованому прикладі з ЄДСР, і спростування конкретної інформації про відмову Кузьменко давати свідчення? Останнє цілком можливо встановити під час цивільного процесу оглянувши протокол допиту Кузьменко, який звісно, необхідно витребувати для огляду в судовому засіданні.
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А вже був вирок, де вона визнана злочинцем?
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ты точно из украины? такую х..ню про содействие нашим прокурворам мог написать или идиот или не местный.
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ха-ха Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС - Цензор.НЕТ 1813

такого даже в нашем кино не показывают про наших прокурворов. это запредельная фантастика для наших реалий.
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А ты часом не сидевший "ни за что по беспределу"?
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пока нет, но в нашей стране это легко могут исправить, ведь у меня тоже две руки и две ноги, как у убийц шеремета.
знакомого чуть не посадили ни за что недавно, при том, что было больше 10 свидетелей очевидцев его невиновности
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Наоборот. Причастньіе идут на сотрудничество , всеми силами помогают следствию, и имеют за ето меньший срок. А непричастньій ну никак не сможет помочь следствию. Вот возьмут тебя за кражу, которой не совершал, ну и как тьі сможешь помочь следствию ?А у тебя должна бьіть свадьба, например, то что тьі сделаешь, всем все простишь как лох?
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Взагалі то брехня, нема такого способу зменшити строк.
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А може це ти вбив шеремета? Чи може твоя дружина?
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Сашко Білий теж так посміхався над Аваковим і де він зараз? Отож, сміється останній. Слава Авакову!
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З самого того дня коли його не стало зрозумів,що тваридли не раз скористаються його імьям,не треба так наполегливо добиватись прокльонів,ви вже там.
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Продажний пан не думає, що він бере гріх на душу, коли звинувачує когось у вбивстві безпідставно.
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Правильно будет в этих руках нарисовать "кассету для Града", предназначенную для "ссыкливого Киева".

Поделом мразине.
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Ага, вас, бульбарусов-подкуйловников "рве". Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС - Цензор.НЕТ 2580
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Не будьте лицеміром. Це не Кузьменко Києву загрожує, а самі аполітичні кияни, коли не виходять на мітінги проти різних бариг, що дорвались до влади
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Тільки кияни зобов'язані виходити на мітинги?
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Ваня, в тебе мізки не лопнуть, так перевзуватись в стрибку.
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Клоуну очень нужно было своему лоховатому электорату сделать подарочки под елочку.
Схватили похожих атошников и повесили на них дело Шеремета, чтобы создать у зебилов иллюзию эффективности правоохранительных органов. По факту выйдет пшик.

Сдали кучу национальных интересов, чтобы встретиться с ****** и создать у зебилов иллюзию вот вот наступающего мира. По факту вышел пшик.

Наращивают государственный долг через ОВГЗ и иностранные спекулянты скупают облигации за валюту. Этим они создают у зебилов иллюзию укрепления гривни и роста экономики. По факту уже обвалили промышленное производство, а самое интересное будет с курсом, когда нужно будет возвращать долги по этим облигациям.
Клоун - это шоумен-иллюзионист, который играет на своем зебильном электорате как на рояле гениталями, создавая иллюзию выполнения всех желаний.
Все это похоже на то, олигархи хотят просто грохнуть страну в дефолте, скупить землю и оставшиеся предприятия за копейки, пока зебильное население пребывает в иллюзии от шоу 95 квартала.
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Коли визнають, що Кузьменко невинна, багато зєхєроїв з цензора перелогіняться.
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Правильно дави зебильную нечисть - не спускать тварям!
эти "слуги уродов" сами копают себе могилу! Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко подала в суд на МВС - Цензор.НЕТ 4861
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Ну як же вони могли знати, що він сяде в притулку машину, про це могла знати тільки одна людина, з чиєї квартири він вийшов і яка, можливо, порадила йому це, сісти іменно в ту машину
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Цар це Коломойський, а це блатний центуріон від Юлі, завдяки якому вона тримає нейтралітет.
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Чому від Юлі, він здається з усіма зміг налагодити стосунки, і з Яценюком, і з Порошенко, Зеленським, тепер ви про Юлю кажете. Прямо Колобок.
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Він завжди був з юлею, а Яценюка та його фронт лише використав у свій час. Зевлада його залишила, бо він має власну армію та має вплив на Юлю. Ось так він налагоджує стосунки😏
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Суддя був Вовк, стал Волк. Тут у черговий раз бакланув Цензор з перекладом, але вийшло дуже символічно! Коломойський Кругомойским ще не став?
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