 Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД

Соответствующая информация опубликована на портале Судебной власти Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Указано, что иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Третьими лицами в нем выступают министр внутренних дел Арсен Аваков и телеканал "Украина".
Иск был подан 23 декабря. Автоматическая система распределения дел определила, что судьей в этом деле будет выступать Сергей Волк. Этот же судья ранее отправил Юлию Кузьменко под стражу без права внесения залога. Всего в тот момент были доступны трое судей.
Интересы Юлии Кузьменко при рассмотрении этого иска будет представлять адвокат Виктория Дейнека. В комментарии изданию "Главком" она заявила, что будет добиваться опровержения заявления, которое Аваков сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". Тогда он сказал, что Кузьменко якобы отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета.
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"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было ... Мы настаиваем, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", - заявила Дейнека.
Ранее иск к президенту Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову, первому заместителю главы Нацполиции Евгению Ковалю и генпрокурору Руслану Рябошапке подал главный подозреваемый в убийстве Шеремета музыкант Андрей Антоненко.
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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Иск будет рассматривать всё тот же судья Вовк, который её и засадил.
Фемида ржёт на горе Олимп.
Ждать осталось недолго.
Эта мразь, которая обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления, ещё и глумится над государством?
Если эти мрази выползут из под ответственности - я уже больше ничему и никому не поверю в Украине. И больше никогда не понадеюсь и не поверю в законы, в этой стране. Бо их тут нема. Я к этому уже начинаю приспосабливаться...
неужели ты такое тупое, что, тебе насрали в уши и ты на основании этого бегаешь и гадишь людям?
или я сказал что-то не так? повторю вопрос:
типа - ты знаешь что тот человек виновен или тебе просто в мозг насрали и ты на основании этого гадишь людям?
(кстати - вопрос то по сути риторический )
мрази...
ну просто незаменимый чувак!!! о как надо деньги любить...просто не жалеет себя нифига! ))))
(если шо...я читал статью и еще две фамилии в автоматической системе назначений...ну 1 к 3, что попадет опять тот, кто и судил...а может следовало его исключить из этой рулетки? )))
шоу має тривати ! )))
Я не питаю к обвиняемым трепетных чуств.
И то что они могли сделать и то и это,как версия,да пожалуйста.
Но версия для кабинета следователя,для последующей разработки,не более того.
Но доказательств их причастности нет!Просто нет от слова вообще!
Авакян грозился показать ну вот прямо с ног сшибательные даказательства.Но пока ПОМНЕНИЮБРИТАНСКИХУЧЕНЫХ,и больше НИЧЕГО!
А это для нормального,повторяю НОРМАЛЬНОГО суда полное зеро 00!
Если бы был суд присяжных,то даже самые предвзятые отдали бы свой голос за освободить немедленно!
ЄСПЛ? Так, сюди логічно... Дуже довго, але якщо вона права, то буде до кінця життя жирно жити))
Алі, тобі пора лікуватися...
Тепер питання: позов до МВС, обов'язково з них було розпочати?
Інший шлях існував?
.....
Враховуючі, що відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2 порушено кримінальну справу, розслідування якої триває, суд вважає що наведені факти, що стосуються доведеності вини зазначених осіб у скоєнні злочинів, повинні розглядатись в порядку кримінально-процесуального судочинства.
.....
Відмовити у відкритті провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до прокуратури Харківськох області про захист честі та гідності фізичних осіб.
такого даже в нашем кино не показывают про наших прокурворов. это запредельная фантастика для наших реалий.
знакомого чуть не посадили ни за что недавно, при том, что было больше 10 свидетелей очевидцев его невиновности
Поделом мразине.
Схватили похожих атошников и повесили на них дело Шеремета, чтобы создать у зебилов иллюзию эффективности правоохранительных органов. По факту выйдет пшик.
Сдали кучу национальных интересов, чтобы встретиться с ****** и создать у зебилов иллюзию вот вот наступающего мира. По факту вышел пшик.
Наращивают государственный долг через ОВГЗ и иностранные спекулянты скупают облигации за валюту. Этим они создают у зебилов иллюзию укрепления гривни и роста экономики. По факту уже обвалили промышленное производство, а самое интересное будет с курсом, когда нужно будет возвращать долги по этим облигациям.
Клоун - это шоумен-иллюзионист, который играет на своем зебильном электорате как на рояле гениталями, создавая иллюзию выполнения всех желаний.
Все это похоже на то, олигархи хотят просто грохнуть страну в дефолте, скупить землю и оставшиеся предприятия за копейки, пока зебильное население пребывает в иллюзии от шоу 95 квартала.
эти "слуги уродов" сами копают себе могилу!