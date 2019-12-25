 Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД

Соответствующая информация опубликована на портале Судебной власти Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Указано, что иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Третьими лицами в нем выступают министр внутренних дел Арсен Аваков и телеканал "Украина".

Иск был подан 23 декабря. Автоматическая система распределения дел определила, что судьей в этом деле будет выступать Сергей Волк. Этот же судья ранее отправил Юлию Кузьменко под стражу без права внесения залога. Всего в тот момент были доступны трое судей.

Интересы Юлии Кузьменко при рассмотрении этого иска будет представлять адвокат Виктория Дейнека. В комментарии изданию "Главком" она заявила, что будет добиваться опровержения заявления, которое Аваков сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". Тогда он сказал, что Кузьменко якобы отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета.

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"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было ... Мы настаиваем, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", - заявила Дейнека.

Ранее иск к президенту Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову, первому заместителю главы Нацполиции Евгению Ковалю и генпрокурору Руслану Рябошапке подал главный подозреваемый в убийстве Шеремета музыкант Андрей Антоненко.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.