 Папа римский в Рождественском обращении призвал к миру в Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру", - сказал Папа римский, выступая с балкона собора Святого Петра.

Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения. "Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии", - отметил Франциск.

Папа говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэле.

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"Да воспрянет духом дорогой народ Венесуэлы, которого долгое время терзает политическая и социальная напряженность", - сказал Франциск.

Также понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут мира, безопасности и процветания.