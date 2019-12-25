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Все про:Рождество (257) Франциск (41)

 Папа римский в Рождественском обращении призвал к миру в Украине

Глава римо-католической церкви Франциск во время традиционного рождественского обращения к "Граду и миру" пожелал, чтобы на "дорогую Украину" "пролился свет".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру", - сказал Папа римский, выступая с балкона собора Святого Петра.

Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения. "Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии", - отметил Франциск.

Папа говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэле.

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"Да воспрянет духом дорогой народ Венесуэлы, которого долгое время терзает политическая и социальная напряженность", - сказал Франциск.

Также понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут мира, безопасности и процветания.

Источник: https://censor.net.ua/n3167281
 
 
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кажуть, що цього року якийсь Санта Клоун буде подарунки роздавати
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давай.клоун .відпочинь в спамі...
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то ти звыкло?
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Атеїст?
А якого приходу ?

«Гундяєв &ФСБ», чи ПЦУ?
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Я тот, которого никто не любит, и все
ПЕСсцики клянут!
😇
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Це не смертельний гріх.
Відмічено, що серед випускників ПТУ і журналістських факультетів, на три порядки більше атеїстів, ніж серед випускників фізико-математичних факултетів ВУЗів.
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а кого призвал? может призывников? Папа римский в Рождественском обращении призвал к миру в Украине - Цензор.НЕТ 97
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Чому не помолився щоб на Мордор пролити світло і перестали постачати найманців зброю і щоб кацапи на сході відійшли бо так виглядає як українці воюють між собою як і потрібно Мордору ніби в нас громадянська війна- "страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру" так до кацапів звертайтеся щоб наказ уйти з України і перестали вбивати і війна закінчиться-ми причому тут до долгосрочному миру?
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Но тем не менее папа хочет "мира" любой ценой, вплоть до того, что Украина должна "сдаться" и "понять" имперскую Московию " во имя мира в Европе.
Пусть папа сдаст ленинградскому гундяеву страну Ватикан "что-бы не было войны".
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Алло. Не гніви Бога.
«Мір любой ценой», це проповідь від Гундяєва.
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Не все понимают сложность ситуации, но в конечном итоге может случится непоправимое и тенденция к этому на лицо. Кто-то заиграется и в преддверии выборов народ РФ могут выбрать в Думу и в президенты ярых коммунистов, которые уже сейчас подняли голову и заговорили о досрочных выборах. А эти акции с установкой памятников Сталину и возложение цветов на его могилу. Все это свидетельствует что народ не доволен нынешним правительством и если в кремле этого не поймут, то власть они точно потеряют. А что будет, если к власти придут коммунисты думаю объяснять не надо.
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Овца заблудшая и слуга двух господ! Рассекать на папамобиле и языком чесать про "мир ва всём мире", то есть по факту виновных нет и не будет, то бишь ихтамнет и Аминь.
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Різдво сьогодні,-не просто різдво. 40 років тому розпочалося вторгнення військ ссср в Афганістан.
А ще-розстріляли Миколку Чаушеску. (і теж ювілей !-30 років тому !) Згадалося. Якось....Вбили,іроди,бубочку румунську Папа Римський у Різдвяному зверненні закликав до миру в Україні - Цензор.НЕТ 5848
Папа Римський у Різдвяному зверненні закликав до миру в Україні - Цензор.НЕТ 3691
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Папу порохоботы сейчас с говном смешают! Мир ему подавай!!!.... уж не зебил ли он часом!?Папа Римський у Різдвяному зверненні закликав до миру в Україні - Цензор.НЕТ 906
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Папа- ты офуел. В войне, развязанной парашей по всему миру, виноваты все, кроме Ху*ла и его банды. Особенно виноваты сирийцы, которым на головы летят бомбы от Ху*ла. Это у них там такая "вражда, их разделяющая". Папа Римський у Різдвяному зверненні закликав до миру в Україні - Цензор.НЕТ 2487
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