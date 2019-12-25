 Папа римский в Рождественском обращении призвал к миру в Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Да прольется свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру", - сказал Папа римский, выступая с балкона собора Святого Петра.
Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения. "Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии", - отметил Франциск.
Папа говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэле.
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"Да воспрянет духом дорогой народ Венесуэлы, которого долгое время терзает политическая и социальная напряженность", - сказал Франциск.
Также понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут мира, безопасности и процветания.
Я-АТЕИСТ..
😇
А якого приходу ?
«Гундяєв &ФСБ», чи ПЦУ?
ПЕСсцики клянут!
😇
Відмічено, що серед випускників ПТУ і журналістських факультетів, на три порядки більше атеїстів, ніж серед випускників фізико-математичних факултетів ВУЗів.
Пусть папа сдаст ленинградскому гундяеву страну Ватикан "что-бы не было войны".
«Мір любой ценой», це проповідь від Гундяєва.
А ще-розстріляли Миколку Чаушеску. (і теж ювілей !-30 років тому !) Згадалося. Якось....Вбили,іроди,бубочку румунську