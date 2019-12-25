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Все про:женщины (572) избиение (9357) военнослужащие (4393) Загороднюк (96)

 Женщину-военнослужащего избили на Одесчине: Загороднюк взял дело под личный контроль

На территории одной из военных частей Одесской области избили женщину-военнослужащего. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк взял дело под личный контроль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области", - говорится в сообщении.

По словам Загороднюка, с рабочим визитом в Одессе находится егозаместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

"Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности", - подытожил министр.

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Женщину-военнослужащего избили на Одесчине: Загороднюк взял дело под личный контроль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167280
 
 
 Топ комментарии
 
на территории части....может бабовщина
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Вот это фото должно висеть в кабинетах любого президента, премьера и иже с ними!!!
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"На территории воинской части"!!! Вот где фишка.
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Казалось бы, при чём тут Петро Олексеевич?
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когда в киеве лекции проводят террористи с ДНР
то про одесу я вообще молчу
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Тоді армія Румунії врятувала країну від громадянської війни.
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Вот это фото должно висеть в кабинетах любого президента, премьера и иже с ними!!!
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"На территории воинской части"!!! Вот где фишка.
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Неуставные отношения - других вариантов нет. Хотя обычно это в мужской среде происходит.
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Скорее бытовые неуставные... Имхо, любовный треугольник. И один острый угол навалял тупому, ибо второй острый здачу даст...
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поднявший руку на ВСУ ,должен быть повешан на публичном месте
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Чаушеску был уголовником до вступления КПР.Он помог НКВД выкупить Георгиу -Дежа из концлагеря в 1944 году для создания республики типа ДНР и ЛНР.Ракоши в Венгрии выменяли на знамя в 1943году.Кстати Украина должна потребовать от Венгрии компенсаций ,по типу как у Германии и Австрии.за преступления против украинских граждан.
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авакянка и зелебуба судят патриотов и сепарня смело со щелей выползла.Споймать тварей дело чести=если она есть= и суд показательный
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А если бы избили просто женщину не военнослужащую, то тогда это дело можно было бы похоронить в архивах мусарни?!
Шо *** вы делаете, дИбилы?! Вы своими акцентами и "избранностью" военнослужащих восстанавливаете общество против военнослужащих, атошников и волонтёров.
Эта братия не однородна. Там есть разные люди: и чистые воины света, и разная уголовная шлаюпонь. Нельзя их выделять перед всеми нами. Бо иначе мы их скоро просто всех возненавидим. Вспомните афганцев...
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Будет простая женщина - возьмёт Аваков под присмотр...
Что не ясно?
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Добре те, що на відміну від Мордорських звичаїв все негативне приховати, в Україні подібні випадки не лягають "під килим", а відверто повідомляються суспільству. Що в черговий раз підтвержує схильність українців до європейського напрямку розвитку з повагою до кожної особистості, а не азіатського де людина лише нікчемний гвинтик у машині тоталітаризму.
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Загороднюк дозволяє саджати за грати військових з надуманих портновим привидів й хлопає вухами, коли зупиняється закупка нових сухпаїв, припиняється реформа харчування, постачання однострою, озброєння, будівництва общаг та казарм, тощо... Як він збирається цей випадок ставити «на контроль», якщо вся армія йому пофіг???
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