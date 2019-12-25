 Женщину-военнослужащего избили на Одесчине: Загороднюк взял дело под личный контроль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области", - говорится в сообщении.

По словам Загороднюка, с рабочим визитом в Одессе находится егозаместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

"Дело беру под личный контроль. Детали сообщу после того, как выясню все подробности", - подытожил министр.

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