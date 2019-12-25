 За четыре года работы ProZorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд грн, - Милованов

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
"В денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд), Львовской (5,7 млрд), Днепропетровской (5,1 млрд), Харьковской (4,5 млрд) и Одесской (3,8 млрд) областях. Это во многом связано с большим количеством государственных учреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок", - отметил министр.
По его словам, за четыре года Prozorro прошла путь от волонтерского стартапа до системы, в которой работают все государственные учреждения и зарегистрировано более 200 тыс. предпринимателей.
"Общее количество торгов с момента запуска системы достигло более 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн. Система накопила 100 терабайт данных о закупках, и каждый гражданин может посмотреть, как и на что тратятся его деньги", - рассказал Милованов.
Также он отметил, что около 90% зарегистрированных предприятий в ProZorro - это малый и средний бизнес. Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. Только за этот год в системе зарегистрировались более 50 тыс. предпринимателей.
Если раньше после поставки деньги проплачивались максимум через неделю,
то с приходом этих клоунов деньги платятся минимум через 2 месяца.
правильно їх використати і прослідкувати за використанням - сама система ПроЗорро для того і створена!
Наш розум, наша сила, наша совість,
Яка веде і напрям нам дає...
Ясне майбутнє бачимо своє,
Читаємо його величну повість...
Новий, холуйський вік гряде,
Підносячи знамено молоде!
не треба традицію порушувати!!
УррряяАААаааа!
😂
Дебил неугомонный.
Теперь заживём! Каждому дом на каналах и по личному самолёту ****
Усі ми гідранти @kcsfMOfC78vkFqk
1\Пінчук 2\Фірташ 3\Медведчук 4\Коломойський 5\Тарута
думаю вони вже домовились з ****** за дешевий газ/ел.ен. та дешеву Україну
Zorro - це Z!
Z - це Зеленський!
Я так і знав, що Баріга тут ні до чого!
Да Мілованов?
Може Милованов нам подскажет куда можно зайти, шобы хотя бы визуально насладится этими сэкономленными деньгами деньгами и порадоваться за страну?
А то сказки рассказывать мы все умеем. Напиз...ть можно и про 100 триллионов, хто ж проверит?
Ты покажи откуда эта экономия взялась и куда вы её планируете потратить. А так... очередной ****...ж в манере яйценюка/гройсмана/парашенка. Этим говном нам уже заливали уши пять прошедших лет, хватит.
Как сказал один умный человек-,,Секономиш на гандонах утратиш на аллиментах,,
Вот поэтому в колбасе меньше мяса,в трикотаже все больше и больше синтетики а в хлебе все меньше муки.
Так радоваться или плакать таким розорым закупкам?