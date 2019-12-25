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 Экономика, Общество
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Все про:налоги (2731) Prozorro (109) Милованов Тимофей (113)

 За четыре года работы ProZorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд грн, - Милованов

Система публичных закупок ProZorro сэкономила Украине 100 млрд грн.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"В денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд), Львовской (5,7 млрд), Днепропетровской (5,1 млрд), Харьковской (4,5 млрд) и Одесской (3,8 млрд) областях. Это во многом связано с большим количеством государственных учреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок", - отметил министр.

По его словам, за четыре года Prozorro прошла путь от волонтерского стартапа до системы, в которой работают все государственные учреждения и зарегистрировано более 200 тыс. предпринимателей.

"Общее количество торгов с момента запуска системы достигло более 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн. Система накопила 100 терабайт данных о закупках, и каждый гражданин может посмотреть, как и на что тратятся его деньги", - рассказал Милованов.

Также он отметил, что около 90% зарегистрированных предприятий в ProZorro - это малый и средний бизнес. Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. Только за этот год в системе зарегистрировались более 50 тыс. предпринимателей.

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За четыре года работы ProZorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд грн, - Милованов 01
За четыре года работы ProZorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд грн, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3167275
 
   
 Топ комментарии
 
Та їм не вперше вихвалятися досягненнями Порошенка... За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 5131
За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 6584
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Совет форумчанПравила форума
 
Всё, похоронили Прозорро.

Если раньше после поставки деньги проплачивались максимум через неделю,

то с приходом этих клоунов деньги платятся минимум через 2 месяца.
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не зовсім похоронили прозоро, проблема в в фінансуванні, яке залежить від наповнення бюджета, а його нема.
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Та їм не вперше вихвалятися досягненнями Порошенка... За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 5131
За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 6584
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это просто умолчание за невозврат налогов предприятиям.
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И еще...YouControl согласился предоставлять свои мощности киберполиции. Это уже твоих рук дело, Милованов. Если не лично, то вашей власти.
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А чому така кругла цифра, може її підрівняли перед публічним виступом?
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І куди вони пішли ці "зекономлені" 100 млрд? Головне це не тільки зекономить, а ще правильно їх використати і прослідкувати за використанням.
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тобто? а які конкретні кошти слід ввжати зекономленими?
правильно їх використати і прослідкувати за використанням - сама система ПроЗорро для того і створена!
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На освіту. У Трускавці. І на благодійність. Депутатам від СН накорпоратив новорічний.
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Як можна економити гроші якщо у вас сиквестр бюджету і нема грошей?
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як це нема грошей? Ви карпоратів їхній бачили?
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Бачив, але думав, що вони їдять мівіну із АТБ😵
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Бабуин нам сообщил, что у него минимум 1 раз это было
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Тут какого то Абу начали Али называть. Я уже написал модеру - нельзя искажать ники.
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шо бобік, - налакався покращень хочеться поблювать?
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Щасливі ми, що СН в нас є, -
Наш розум, наша сила, наша совість,
Яка веде і напрям нам дає...
Ясне майбутнє бачимо своє,
Читаємо його величну повість...
Новий, холуйський вік гряде,
Підносячи знамено молоде!
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Вечерняя смена? Сегодня сам или с Oksana ТП ?
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4 роки? Не може бути. Як це? "Папередніки" ж все розкрадали? Чи не?
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Прремію його мамці,
не треба традицію порушувати!!
УррряяАААаааа!
😂
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Это значит выявили растратчикоа на 100 млрд. Кто виноват и где переплаченные деньги?
Дебил неугомонный.
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Да не 100 млрд, а 100 триллионов!
Теперь заживём! Каждому дом на каналах и по личному самолёту ****
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Зашибісь.Тим часом Гончарук з допомогою Бюджетного комітету перекроює бюджети мінкульту,Міносвіти й МОЗ,щоб нашкрябати на зарплати.https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/2777685255604027
За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 4034

За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 2416

За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 262
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Зеленський підписав заборону експорту електрики з росії, Мілованов хвалить ProZoro, я щось не розумію чи не все втрачено в країні
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Там дуже хитра "заборона", - заборонено але рішенням Кабміну можна хорошим людям дозволить. Гібридненько.
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ога, тут їх список

Усі ми гідранти‏ @kcsfMOfC78vkFqk

1\Пінчук 2\Фірташ 3\Медведчук 4\Коломойський 5\Тарута
думаю вони вже домовились з ****** за дешевий газ/ел.ен. та дешеву Україну
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Стесняюсь спросить , а где можно забрать свою долю ?
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Клятий Порошенко, а ведь эти деньги можно было просто украсть

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Вы знаете у меня такое впечатление .что я вернулся в совдепию,так в каждой газете такой бред писали, только пациенты Дохтора Хауса могут выбрать такую совковую власть За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 4291
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І куди ж вона ті зекономлені гроші поділа? За чотири роки роботи ProZorro заощадила українським платникам податків 100 млрд грн, - Милованов - Цензор.НЕТ 7669
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ProZORRO - це Zorro!
Zorro - це Z!
Z - це Зеленський!
Я так і знав, що Баріга тут ні до чого!
Да Мілованов?
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господи, вот так и сходя с ума люди.. грустно все это..
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ты воспринял это на свой счет и обиделся?
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Мы как-то это на себе не почувствовали.
Може Милованов нам подскажет куда можно зайти, шобы хотя бы визуально насладится этими сэкономленными деньгами деньгами и порадоваться за страну?
А то сказки рассказывать мы все умеем. Напиз...ть можно и про 100 триллионов, хто ж проверит?
Ты покажи откуда эта экономия взялась и куда вы её планируете потратить. А так... очередной ****...ж в манере яйценюка/гройсмана/парашенка. Этим говном нам уже заливали уши пять прошедших лет, хватит.
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Не знаю радоваться этому или грустить.Мы в работе применяли радиокомпоненты ,,Omron,, которые работали исправно весь свой заявленный ресурс но как только начались закупки по тендеру дешевые аналоги не прорабатывают и 10 процентов от омроновских.
Как сказал один умный человек-,,Секономиш на гандонах утратиш на аллиментах,,
Вот поэтому в колбасе меньше мяса,в трикотаже все больше и больше синтетики а в хлебе все меньше муки.
Так радоваться или плакать таким розорым закупкам?
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глянеш Прозоро, а там тільки перекупщики (пардон ПОСТАЧАЛЬНИКИ), а виробників не видно
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Уничтожила много предприятий на местах, дала заработать конрабандистам (депутатам) и подняла коррупцию на местах. После этого специалисты поехали за бугор.Вот такая она "прозора" из под мародера. Как и все реформы.
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