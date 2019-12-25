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 Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об аренде государственного и коммунального имущества" № 157-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 октября 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Этот закон вводит простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, более выгодную за счет свободной конкуренции.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет публиковаться вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

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Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Законопроектом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

Принятие закона обеспечит совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167273
 
   
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аки пчела трудится даже на Рождество.
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Працює ж Рада і Гарант. Лише користі із цієї праці, як із цапа молока.
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леса в аренду,реки в аренду,все что государственное и еще дышит тоже в аренду. Зейоб,арендовать зал для выступлений,и аренда госсобствености это как бы не одно и тоже
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Зеленский уходи в отставку - ты не справился.
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Зрада!!! У нас украдуть трыльйоны!! Зубожинння!! Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна, - ОП - Цензор.НЕТ 4755
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10% от первоначальной стоимости определенной в лучшем случае лет 10 назад. Посмотрим, по каким ставкам на выходе будут арендовать.
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так ц е ж добре! - 10 років назад вартість була вища!
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Я бы не рекомендовал вам выдавать гениальные мысли в сфере экономики и бухучета. Раз вы не знаете об наличии инфляции и девальвации повышающих стоимость объектов во времени, и амортизации, равномерно снижающей их первоначальную стоимость.
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Сегодня официальный выходной день. Все отдыхают. Опять зебилы нам нагло врут - никто сегодня ничего не подписывал
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