 Российский журналист Апполлонов приедет в Киев передавать "секреты мастерства" украинофоба Лукьяненко и террориста Прилепина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил блогер Антон Ходза.

Отмечается, что российский журналист Егор Апполлонов проведет урок писательского мастерства в Киеве. Буду рассматриваться "секреты писательского мастерства" на примере Сергея Лукьяненко (Цыбуленко) и писателя-террориста "ДНР" Захара Прилепина.

Кроме того, на уроках будет много лекторов, больша часть из которых - россияне.

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Террорист Прилепин.