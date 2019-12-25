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 Российский журналист Апполлонов приедет в Киев передавать "секреты мастерства" украинофоба Лукьяненко и террориста Прилепина

Школа копирайтинга "Рыба" в Киеве будет обучать секретам писательского мастерства на примере работ украинофоба Лукьяненко и террориста "ДНР" Прилепина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил блогер Антон Ходза.

Отмечается, что российский журналист Егор Апполлонов проведет урок писательского мастерства в Киеве. Буду рассматриваться "секреты писательского мастерства" на примере Сергея Лукьяненко (Цыбуленко) и писателя-террориста "ДНР" Захара Прилепина.

Кроме того, на уроках будет много лекторов, больша часть из которых - россияне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - российский писатель и террорист "ДНР" Прилепин похвастался убийствами на Донбассе. ВИДЕО

Российский журналист Апполлонов приедет в Киев передавать секреты мастерства украинофоба Лукьяненко и террориста Прилепина 01

Российский журналист Апполлонов приедет в Киев передавать секреты мастерства украинофоба Лукьяненко и террориста Прилепина 02
Российский журналист Апполлонов приедет в Киев передавать секреты мастерства украинофоба Лукьяненко и террориста Прилепина 03
Российский журналист Апполлонов приедет в Киев передавать секреты мастерства украинофоба Лукьяненко и террориста Прилепина 04
Террорист Прилепин.

Источник: https://censor.net.ua/n3167271
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленку для зєльоного чоловічка вже закупили?
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Можно впустить и собрать паству, но кто этим заниматься будет
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Школа копирайтинга "Рыба" в Киеве будет обучать секретам писательского мастерства на примере работ украинофоба Лукьяненко и террориста "ДНР" Прилепина.
Киев не место для такой "школы", ее нужно сжечь, а украинофобов разогнать.
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Как они уже всех нас, украинцев любых национальностей смотрщих телевизор *******, эти "друзья" мокшанские из московии приезжающие с обьяснениями "как нам в Украине жить, что-бы не обидеть *****".
А то украинцы всех национальностей без них не знают, какими снарядами лучше разговаривать с кацапскими дружбанами.
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Мирной украинской земли аполлонову над головой☝️☝️☝️.
Спасибо жителям зе - басса...
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Схоже нова влада випробовує терпіня українців ,односторонє перемир'я ,мир за любу ціну ,переслідування і дискридитація наших воїнів і вулантерів ,постій незадоволення законом про мову,приїзд російських гастролерів ,а ще жодної боротьби з олігархатом і розпродаж стратегічних підприємств і землю.Але терпіню може прийти кінець .
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Передавать ничего и не надо.Кровавый полковник кгб илья старинов написал книгу "записки террориста",где расписал все свои преступления начиная с 1926 года....
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Нет никакого проукраинского президента зеленского, есть малороский жид-актер из шапито каломойши, у которого задача от кураторов из кремля, уничтожить все украинское в Украине, развалить экономику страны, чтобы через три-пять лет, нищие хохлы проползли к ***** на коленях с просьбой войти в тайожный союз на правах младшего брата
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в начальных классах школ россии введены учения детей для разгона демонстрантов дубинками и газовыми баллонами.учения проводят бывшие спецназовцы и прочие хмыри из горячих точек,как говорят быдлосы Скабеевщины.Кто из этих детей вырастет отгадайте с одного раза......
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кого кого- пейсателя фуфудьеносца Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати "секрети майстерності" українофоба Лук'яненка і терориста Прилєпіна - Цензор.НЕТ 6408 знаменитого своими позорами там дневными ночными и прочими сумерчными А журнаглист с ру аполлонов по случаю не сынок зевеса ибрагимовича буль буль оглы и кацпки лидк Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати "секрети майстерності" українофоба Лук'яненка і терориста Прилєпіна - Цензор.НЕТ 4442 и Російський журналіст Апполлонов приїде до Києва передавати "секрети майстерності" українофоба Лук'яненка і терориста Прилєпіна - Цензор.НЕТ 6408
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