 Российский журналист Апполлонов приедет в Киев передавать "секреты мастерства" украинофоба Лукьяненко и террориста Прилепина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил блогер Антон Ходза.
Отмечается, что российский журналист Егор Апполлонов проведет урок писательского мастерства в Киеве. Буду рассматриваться "секреты писательского мастерства" на примере Сергея Лукьяненко (Цыбуленко) и писателя-террориста "ДНР" Захара Прилепина.
Кроме того, на уроках будет много лекторов, больша часть из которых - россияне.
Киев не место для такой "школы", ее нужно сжечь, а украинофобов разогнать.
А то украинцы всех национальностей без них не знают, какими снарядами лучше разговаривать с кацапскими дружбанами.
Спасибо жителям зе - басса...