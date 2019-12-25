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Все про:безработица (306) Милованов Тимофей (113)

 За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов

В Украине за год на 0,7% снизился уровень безработицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По данным министра, уровень безработицы снизился на 0,7% в сравнении с прошлым годом.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте - до 7,6%. Количество безработного населения в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте уменьшилась и сформировалась почти на одинаковом уровне (1 329 тыс. человек и 1 328 тыс. человек соответственно)", - сообщил Милованов.

По словам, Милованова, рост занятости и снижение безработицы вызвано прежде всего продолжением высокой экономической активности.

"На объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III кв. 2019 года выросла на 9,0% г/г, производительность труда в III кв. 2019 года выросла на 2,5% г/г)", - резюмировал министр экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый десятый безработный в Украине - студент, который не нашел работу после университета, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3167269
 
 
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І 10% працездатного населення додатково виїхало за кордон на заробітки та в еміграцію. Одні досягнення
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Читав опус якогось експерта.Той написав, що головна загроза для української економіки в 2020 році - міністр Мілованов. Можливо це і правда.
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а сколько уже на чемоданах ждут марта 2020
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ну если министр говорит, то верить Нельзя. Они цифры путают
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За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов/ т.е. то что Промышленность в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года-к лучшему, убеждает Милованов.
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Страну накрыло цунами благополучия. Всё скоропостижно улучшается.
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ну да, за 5 лет транзита газа они заработают 15 млрд, простив за один день 12 таких самых.
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В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
В течение последнего полугодия в Украине продолжают падать объемы промышленного производства. Аналогичное падение наблюдалось в 2015 году.
"Промышленность в Украине продолжает стремительный обвал, в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, аналогичное падение происходило только в 2015 году. За октябрь-ноябрь промышленность уже обвалилась уже на 6,24% по сравнению с прошлым годом. … Снижение промышленности происходит уже шестой месяц подряд. За период январь-ноябрь 2019 уже происходит снижение индекса промышленности на 1,2% к соответствующему периоду прошлого года"
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И производство обрушилось на 7,5% по твоей же статистике, значит и потребление газа в целом сократилось а это значит заработали ЗЕ-энергосберегающие технологии, еще процентов 50 иждивенцев подохнет и тогда заживем...
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Уровень безработицы снизил из за снижения численности населения.Последняя новость: « На границе с Польшей( со стороны Евросоюза) очереди,люди стоят по трое суток.Вот вам и вся занятость,к гадалке не ходи.
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