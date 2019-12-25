 За год уровень безработицы в Украине снизился на 0,7%, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
По данным министра, уровень безработицы снизился на 0,7% в сравнении с прошлым годом.
"Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте - до 7,6%. Количество безработного населения в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте уменьшилась и сформировалась почти на одинаковом уровне (1 329 тыс. человек и 1 328 тыс. человек соответственно)", - сообщил Милованов.
По словам, Милованова, рост занятости и снижение безработицы вызвано прежде всего продолжением высокой экономической активности.
"На объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III кв. 2019 года выросла на 9,0% г/г, производительность труда в III кв. 2019 года выросла на 2,5% г/г)", - резюмировал министр экономики.
В течение последнего полугодия в Украине продолжают падать объемы промышленного производства. Аналогичное падение наблюдалось в 2015 году.
"Промышленность в Украине продолжает стремительный обвал, в ноябре обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, аналогичное падение происходило только в 2015 году. За октябрь-ноябрь промышленность уже обвалилась уже на 6,24% по сравнению с прошлым годом. … Снижение промышленности происходит уже шестой месяц подряд. За период январь-ноябрь 2019 уже происходит снижение индекса промышленности на 1,2% к соответствующему периоду прошлого года"