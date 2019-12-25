 Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России по прямым договорам, - ОП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.
Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).
Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.
Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.
Напомним, соответствующий законопроект Рада поддержала 4 декабря.
А то, когда покупаем ээ в раши, то зрада...
Когда не покупаем, то в угоду рыжего (опять зрада)...
.... порохоботы при этой версии
В чем ваша суть претензии к Зе'бобикам?
Если рассияне нам продают дешевле электрику чем мы производим сами или покупаем за-дороже у наших европейских "друзей", то почему её не покупать?
Мы криком кричим об удушающих нас тарифах ЖКХ, но морозим себе уши на зло врагам... Как можно логически соеденить эти два противоположных принципа? Никак.
Нам пора уже определится, шо для нас важнее: жить в тепле, достатке и уюте, или переплачивать за платёжки, давать наживаться на этом малой кучке(по сравнению с нами) мерзавцев? Которые оделись в вышиванки, но думают не о нашей стране, а о том как её подороже продать, нагреть свой личный карман, а потом самим съе...ся жить в здоровые страны.
В Украине должен работать план по полному пошаговому прекращению торговли с РФ
Главное было в правильную словесную форму завернуть поставки из раши.
https://youtu.be/1jXPeiNAeKw
смотрим с 3:10
Наступает Новый год
кому-то нары он несёт...))))))