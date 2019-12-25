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 Политика Украины, Общество
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 Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России по прямым договорам, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Напомним, соответствующий законопроект Рада поддержала 4 декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167268
 
 
 Топ комментарии
 
придурок!.. порохоботы как раз и добивались того, что сделал Зеленский: подписал запрет импорта э/э из Рашки.. походу, Зеленский сегодня тоже порохобот..
а ты, buy sell, дебил.. тупой пустоголовый дебил!
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Ага, и "красные линии" во Франции он не перешёл только потому,что пара тройка имбицилов развернула палатки под администрацией. Сама то в это веришь? 6% элохтората пети это ещё не весь народ Украины
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это то что он обязан делать под давлением народа и вопреки себе
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Скажите это Японии, Израилю, Южной Корее. С США нужно начинать. Они отвечают за свои слова и договоры. Доля РФ должна быть не более 10%. Покупать нужно только сырье. Импорт той же электроники, произведенной в Рашке теми же корейцами нужно полностью запретить. РФ - бандитская, опасная страна, которая всегда с радостью кинет любого союзника. И лучше от них не зависеть. Яркий пример - Беларусь. Это если до Вас не дошло на примере Грузии и Украины.
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Ты о чем вообще, болезный? Иногда выгодней покупать дороже, но чтобы тебе этот самый газ не обрубали перед отопительным сезоном. А если ты про электроэнергию - то это товар с добавленной стоимостью, в отличие от угля и газа. Дебилы, типа Геруса, редко видят разницу между импортом сырья и готовой продукции. Разница между импортом электроэнергии и импортом угля и газа приблизительно такая же, как разница между импортом руды и самолетов.
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зебилы,вы в самом деле такие идиоты как на этой ветке,или это где то фазы луны вас будоражат
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Можно поподробнее!
А то, когда покупаем ээ в раши, то зрада...
Когда не покупаем, то в угоду рыжего (опять зрада)...
.... порохоботы при этой версии

В чем ваша суть претензии к Зе'бобикам?
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а хто такі ці зебіли? як їх знайти та вступити в їх товариство?
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А когда подпишут закон о качестве работы каждого депутата ! Что зделано? Или мы чего то не до понимаем? Или в раде кнопки нажимать и хрен пожимать эконом бл*дей вызывать ? И зарплаты от 80--. 250 Тыс .Вы не окуели?
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еще твелы вестенгаузские покупайте и будете няшками!))))
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Ахметов скоро запустит крупнейшую в Украине солнечную систему подачи энергии.Так что мировое потепление и изменение Климата грозит ток африканцам.
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У меня кстати температура +10 уже неделю.Снег нам только сницца
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Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії - Скороход. Колишній представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Герус отримав хабара за внесення поправки щодо імпорту російської електроенергії. Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти глави енергетичного комітету ВР Геруса за можливу державну зраду і зловживання владою.Это вряд ли: "Не выстрелить бы себе в ногу ": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус.
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мечта Коломойского и пропагандиста, пять лет каждый день по 14 часов в сутки перепечатывавшего сайты ДНР и РФ осуществилась: слуга гражданина Израиля Коломойского четыреждыуклонист-пианист президент Украины.
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не пойняв - а якже ж петіни торгові партньори? )))
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Ахметов занес вот Зеленский и запретил, чего импорт дизеля и бензина не запретил? или то можно, а это нет, бред сивой кобылы... для предприятий цена на электричество в среднем по стране 3.5 грн. = 0,15$, реально промышленное производство упало на 7.5%, так как что либо производить у нас априори не выгодно...
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Поставлять в Украину низзя но если сильно захочеться поесть не сырое мясо то можно.
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Одна из немногих новостей, вызывающих положительные эмоции.
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А вот это дурость.
Если рассияне нам продают дешевле электрику чем мы производим сами или покупаем за-дороже у наших европейских "друзей", то почему её не покупать?
Мы криком кричим об удушающих нас тарифах ЖКХ, но морозим себе уши на зло врагам... Как можно логически соеденить эти два противоположных принципа? Никак.
Нам пора уже определится, шо для нас важнее: жить в тепле, достатке и уюте, или переплачивать за платёжки, давать наживаться на этом малой кучке(по сравнению с нами) мерзавцев? Которые оделись в вышиванки, но думают не о нашей стране, а о том как её подороже продать, нагреть свой личный карман, а потом самим съе...ся жить в здоровые страны.
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откуда ти взяло шо у твоих расейских друзей електроенергия дешевле? Или ти напялило кокошник и так тебе из под него видится?
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У свтноботов разрыв шаблонов. Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії, - ОП - Цензор.НЕТ 6299
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Прочитайте уважніше що воно підписало. Звучить канєшно красіво, але купівля е/е в козломордії і так була під забороною. Тепер же в забороні зробили невеличку хвірточку - "можна тільки рішенням Кабміну". А от кому "рішенням Кабміну" дозволять імпорт неважко здогадатись.
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А з Білорусі можна??? Яка в цьому різниця, якщо українські генеруючі станції повинні зменьшувати генерацію???
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А як же тепер Герус бабки відпрацює? Елементарно - прямі поставки газу з Росії за зниженими тарифами для лояльних до Мордора олігархів! Ми знову встаємо на ті ж масковські граблі!
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если так пойдет, то зеленский посадит Порошенко вместе с зеленским по одной статье! Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії, - ОП - Цензор.НЕТ 4206
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Є договір про об'єднання енергосистеми України з ЕС.На хрін кацапи нам треба?
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Хорошо хоть так, но это не государственная политика, а затыкание дыр под давлением общественности.
В Украине должен работать план по полному пошаговому прекращению торговли с РФ
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Теперь только через Беларусь. Она - транзитер рос эл/энергии.
Главное было в правильную словесную форму завернуть поставки из раши.
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БА БАБАХ!!!! Ото рвонуло у мальдівських гнид..... Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії за прямими договорами, - ОП - Цензор.НЕТ 8208
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Мосейчук обвиняет Порошенко в заказных спецоперациях
https://youtu.be/1jXPeiNAeKw

смотрим с 3:10
Наступает Новый год
кому-то нары он несёт...)))))) Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії за прямими договорами, - ОП - Цензор.НЕТ 4304
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