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 Политика Украины, Общество
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 Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Напомним, соответствующий законопроект Рада поддержала 4 декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167268
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
это то что он обязан делать под давлением народа и вопреки себе
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Ага, и "красные линии" во Франции он не перешёл только потому,что пара тройка имбицилов развернула палатки под администрацией. Сама то в это веришь? 6% элохтората пети это ещё не весь народ Украины
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А ты разве не веришь? А зачем тогда он поехал? Пофотографироваться?
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однозначно перемога! Не зря Ляшко Геруса таскал по ВИП-терминалу Борисполя.
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А вугілля можна, а ТВели для АЕС можна? Виборчі якісь у на заборони.
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раскажи про это заднеприводному шляшку.
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З ТВЕлами не все так просто. Реактори розроблялись, віроблені де? Під яку сировину вони розроблені?
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ну всё пуканы у порохоскотов подгорят знатно🤣🤣
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придурок!.. порохоботы как раз и добивались того, что сделал Зеленский: подписал запрет импорта э/э из Рашки.. походу, Зеленский сегодня тоже порохобот..
а ты, buy sell, дебил.. тупой пустоголовый дебил!
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🤣🤣кучка 3% процентных чего то добивалась
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ну, у тебя мозг фунциклирует всего на 3% и от примата ты не далеко ушел, но тебе же выдали права на авто, и ты даже кредит можешь взять в банке (в стеклянной банке))) Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России, - ОП - Цензор.НЕТ 1741
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И не говори,что не день то пуканы подгорают у соевых.
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Всі на майдан! При порошенці такого не було !
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Сейчас начнется переобувание в воздухе ЗЕлепузиков, доказывавших недавно обратное.... Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России, - ОП - Цензор.НЕТ 2970
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вси на майдан это зрада зрадная кричат порохоскоты🤣🤣
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А что им убогим ещё остаётся? у них зрада всюда где их пети нет
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иначе никак, закон сохранения малороства узеленских!
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