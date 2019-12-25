 Зеленский получит первое серьезное поражение именно на местных выборах, - экс-глава Киевской ОГА Бно-Айриян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LB.ua".
"Первое серьезное поражение может быть получено именно на местных выборах. И выборы в ОТГ, которые состоялись на этой неделе, это четко показали. Провал региональной политики дал о себе знать - власть, котораю еще совсем недавно получила больше 50% поддержки, оказалась в меньшинстве", - отметил Бно-Айриян.
По его словам, огромное количество глав ОТГ - не менеджеры, а ставленники кланов или бизнеса, который хочет платить налоги и сам же ими распоряжаться.
"У меня были 22 главы ОТГ, половина из них не менеджеры. В Украине еще не сформирована зрелая управленческая элита. Регионы - это передовая на самом деле. Люди контактируют с государством не в министерстве, не в Кабмине или ВР, а сотни тысяч раз в год - в ОТГ, садясь в маршрутку, попадая в больницу, отводя ребенка в садик или школу. Нужно выходить к людям, решать тысячи проблем. А вместо этого мы видим рецидив появления на позициях руководителей областей силовиков, тех, кто про контроль, а не про развитие", - рассказал Бно-Айриян.
Бно-Айриян отмечает, что пока все заточено под усиление контроля.
"Посмотрите на новые новеллы законопроекта относительна префектов – им хотят давать право вносить представление об отстранении от управления руководителей ОТГ. Для меня это яркий признак полного отсутствия вообще понимания у тех, кто отвечает за региональную политику, как строить Президенту дальше политику на уровне регионов. Будущие местные выборы можно выиграть только, если ты будешь говорить про развитие, если ты будешь этим на самом деле заниматься", - подчеркнул он.
Напомним, по состоянию на 10 ноября 2019 года в Украине сформированы 1002 объединенные территориальные громады. В них проживает более 11 миллионов человек.
Ранее Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру объединения территориальных общин.
25.12.2019 г.
Министерство финансов тихо убрало 100-процентное гарантирование вкладов в государственном "Ощадбанке" и присоединило его гарантии к общей процедуре "Фонда гарантирования вкладов".
..., и оральное, и анальное..
Правий той фотограф б*він?.....от хз., не згадаю.... ну, тіпа там виставку фото в Естонії йому ватники рознесли ногами... Сергій.... чорті што...... у нього ше сайт є..... б*же, реально забув..... та знайдеш якщо треба
ТГШ чет такое писал - пока украинцев не будет во власти..... Надо бы Украинское гос-во, - то дела не будет то.
Чет у поляков получилось, а мы как всегда - и православие, и Москва, и Европа, и Мордва.... Выбирай.те.
и тут неважно кто президент если честно
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
За своими перспективами следи, Бно
но выборы это управление всяким Зе и порохами
Выборы в Украине -- это кому смотрящий посчитает правый и левый электорат
На президентских выборах правый и левый электорат посчитали Зе.
Не оправдал надежд бандитов
на ОТГ посчитали жюлькам.
Вот и все украинские выборы
Нужно менять систему выборов.