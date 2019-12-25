 Наемники РФ на Донбассе шесть раз "тормозили" патрули ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"В ежедневном отчете от 24 декабря 2019 года СММ ОБСЕ информирует о 6 случаях отказа и 1 случае задержки патрулей Миссии в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям. Представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию возле Раздольного, Петровского, Приморского, Безымянного, Новоазовска и Заиченко на юге Донецкой области", - говорится в сообщении.

Так, на блокпосте западнее населенного пункта Верхнешироковское представители вооруженных формирований снова задержали патруль Миссии на 17 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских, 127 - ранены, - ОБСЕ

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.

Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 22 "Града" противника вблизи Хрустального на Луганщине, - украинская сторона СЦКК