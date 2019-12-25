 Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и сговоре с Гитлером

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российская газета "Коммерсантъ".

На коллегии Минобороны Путин прокомментировал резолюцию Европейского парламента, принятую 17 сентября, в которой говорится, что за начало Второй мировой войны ответственны и нацистская Германия и Советский Союз.

"Да, пакт Молотова-Риббентропа, да, он был подписан... и там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое!", — сказал Путин во время выступления.

Он обвинил Польшу в том, что она вступила в сговор с Гитлером.

"Прямо это видно из документов, из архивных документов! Еще вопрос, были там какие-то секретные приложения или не были, — это неважно! Важно, как они действовали. Действовали точно в сговоре!", — заявил Путин и добавил, что на Мюнхенской конференции Гитлер прямо представлял интересы Польши, частично — Венгрии.

По словам президента России, в 1938 году посол Польши в Германии поддерживал высылку евреев в Африку:

"Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос! Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии!.. Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку! На вымирание! На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: "Когда я это услышал,— пишет он, — я ему ответил…" Фюреру он ответил, Гитлеру… "Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя".

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