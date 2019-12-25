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 Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и сговоре с Гитлером

Президент России Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны России и встречи с руководством Госдумы РФ обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны и поддержке лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российская газета "Коммерсантъ".

На коллегии Минобороны Путин прокомментировал резолюцию Европейского парламента, принятую 17 сентября, в которой говорится, что за начало Второй мировой войны ответственны и нацистская Германия и Советский Союз.

"Да, пакт Молотова-Риббентропа, да, он был подписан... и там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое!", — сказал Путин во время выступления.

Он обвинил Польшу в том, что она вступила в сговор с Гитлером.

"Прямо это видно из документов, из архивных документов! Еще вопрос, были там какие-то секретные приложения или не были, — это неважно! Важно, как они действовали. Действовали точно в сговоре!", — заявил Путин и добавил, что на Мюнхенской конференции Гитлер прямо представлял интересы Польши, частично — Венгрии.

По словам президента России, в 1938 году посол Польши в Германии поддерживал высылку евреев в Африку:

"Что меня, честно говоря, задело, я вам честно скажу, это как обсуждали Гитлер и официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос! Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии!.. Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку! На вымирание! На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: "Когда я это услышал,— пишет он, — я ему ответил…" Фюреру он ответил, Гитлеру… "Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пропаганда эпохи сталинского тоталитаризма", - в МИД Польши раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны

Источник: https://censor.net.ua/n3167259
 
 
 Топ комментарии
 
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё."
Йозеф Геббельс.
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У пуйла ботокс в мозх просочилися
"Феерический долбойоб"©
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Пакт Молотова-Ріббентропа! -- Молотов мабуть поляком був...!
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Сталін у своїй телеграмі фактично вказав, хто почав Другу світову війну. У нього ж з Гітлером "Дружба скрепленная кровью" вересня 1939 року

Путін звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і змові з Гітлером - Цензор.НЕТ 755
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А в чем путя не прав?
Гитлер называл поляков евреями Европы. Вот тот польский посол и пытался задобрить фюрера, соблазнить его памятником, чтобы перевести стрелки на мировое еврейство, не размениваясь по пустякам с региональным.
Посол только не учел размах Гитлера, который охватил всех.
Как результат- каждый пятый поляк ушел в небытие.
Хитрость хорошо, но ум - лучше!
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Пусин исчЁ раз такая инфа и мне придется обратится к ПРОКТОЛОГУ., я её просто не переварю. Путін звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і змові з Гітлером - Цензор.НЕТ 835
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Самое смешное , что инициатива об африканском переселении до сих пор актуальна ))))) Путін звинуватив Польщу в розв'язанні Другої світової війни і змові з Гітлером - Цензор.НЕТ 5186
Спросите у любого поляка ))
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Польша подписала с Германией договор о ненападении в 1934 году.
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Поляки и прибалты те еще провокаторы. В этом бутафорском "Европарламенте" приняли какую-то резолюцию что войну начал СССР.
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Да Оно больное. Какие с етим Выродком переговоры и договоры если оно даже в неадеквате.
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***** бы уже давно сказал что ето Америка напала на Германию и ссср но пока еще побаивается США.
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