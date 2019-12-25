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 Политика Украины, За рубежом
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 Эстония осудила запуск РФ ж/д движения по Керченскому мосту

Эстония осудила запуск Россией железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, информирует Цензор.НЕТ.

"Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющее Крым с Россией, является еще одним вопиющим нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины с целью еще большей изоляции Крыма", - говорится в сообщении.

Министр подтвердил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.

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Эстония осудила запуск РФ ж/д движения по Керченскому мосту 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167255
 
 
 Топ комментарии
 
Кто ттеперь скаажет что эстооонци слишкомм медлиттелные??
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Дежурные слова постепенно приедаются а Крым все дальше от Украины с каждым годом. Уже по 5 лет родившимся в Крыму россиянам между прочим. Они даже не слышали про Украину, а через 13 лет пойдут воевать с ней...Время летит против Украины
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Гвинтокрил Мі-8, що належить авіакомпанії «Евенкійські авіалінії», здійснив вимушену жорстку посадку в Евенкійському районі Красноярського краю РФ. На борту вертольота знаходилися 24 людини, шестеро із них отримали травми різної тяжкості.

Эстония осудила запуск РФ ж/д движения по Керченскому мосту - Цензор.НЕТ 1041
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Кто ттеперь скаажет что эстооонци слишкомм медлиттелные??
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Мы,европейские страны должны стать единым фронтом против царства тьмы- козляндии. Не посрамим Зеленое Братство и нашего Бандеру !
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Ты о ком насчет зеленого? Клован что ли?
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Бригады бившиемя с большевиками в прибалтике. Их называли Лесные или Зеленые братья.
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Щас Европа подтянется.
Выразит глубокую озабоченность!
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Гвинтокрил Мі-8, що належить авіакомпанії «Евенкійські авіалінії», здійснив вимушену жорстку посадку в Евенкійському районі Красноярського краю РФ. На борту вертольота знаходилися 24 людини, шестеро із них отримали травми різної тяжкості.

Эстония осудила запуск РФ ж/д движения по Керченскому мосту - Цензор.НЕТ 1041
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Це був останній гвинтокрил роїсі...радіємо до всерачки!)))))
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Пуйлу стало стыдно и он пустил паровоз задним ходом в роисю...
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шутка про эстонцев как нельзя кстати через день после запуска ))
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тем не менее они первые среди стран выступили с осуждением.
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Эстония , Литва , это первые страны , которые почувсвовали Любовь козломордых . .
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Дежурные слова постепенно приедаются а Крым все дальше от Украины с каждым годом. Уже по 5 лет родившимся в Крыму россиянам между прочим. Они даже не слышали про Украину, а через 13 лет пойдут воевать с ней...Время летит против Украины
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Кто пошёл воевать когда Прибалтику отчленили от Расеи?
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Поезда по мостику - это очень хорошо. Тяжесть и сильная вибрация поспособствуют его быстрейшему разваливанию. Я думаю года полтора-два. И очередное пукинское чудо накроется волосатой ******
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уже ждали вибраций от машин теперь от поезда? дальше на что надежды будут ?
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