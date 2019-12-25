EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  1433  21
Все про:Китай (1026) Россия (74644) США (15955)

 США намерены передислоцировать войска, чтобы противостоять РФ и Китаю, - NYT

Соединенные Штаты Америки намерены сократить свой военный контингент в Западной Африке, что должно стать первым шагом глобальной передислокации войск в противостоянии Вашингтона Китаю и России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом осведомленные источники сообщили изданию The New York Times.

Обсуждение крупномасштабного вывода войск из Западной Африки включает в себя отказ от недавно построенной базы беспилотников стоимостью 110 миллионов долларов в Нигере и прекращение помощи французским силам, которые воюют против боевиков в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Пентагон планирует переориентировать на борьбу Россией и Китаем.

Сейчас около 200 тысяч американских военнослужащих размещены за пределами США. Такое же количество военнослужащих было в момент, когда Дональд Трамп принял присягу президента США.

Но Трамп не столько заканчивает войны, сколько перемещает войска из одного конфликта в другой, продолжает газета. Инициатива Эспера нацелена на такие рокировки.

Чиновники говорят, что за реорганизацией войск в Африке последует сокращение войск в Южной Америке.

Министр обороны также рассматривает возможность значительных сокращений на Ближнем Востоке. По словам официальных лиц, в ближайшие месяцы в Ираке могут сократить присутствие США до 2500 человек. Сейчас там 5 тысяч военных. Эспер уже заявил о желании вывести около четыре тысячи военных из Афганистана. Сейчас там почти 13 тысяч американских военнослужащих.

Генерал Стивен Таунсенд, недавно назначенный главой Африканского командования, изо всех сил пытался сформулировать необходимость того, чтобы американские силы в Африке противостояли Китаю и России. Москва и Пекин интенсивно расширяют свое влияние в экономическом и военном отношении во всей Африке и ее водах.

Эспер не пытался скрыть своего желания перетасовать американские силы по всему миру. В октябре во время пресс-конференции в Кабуле попросил всех командиров найти области, "где они могут высвободить время, деньги и рабочую силу, чтобы направить их на главные приоритеты, как это предусмотрено Стратегией национальной обороны". В этой стратегии предусмотрено, что Китая является угрозой номер один, а Россия – номер два.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Одессы, - командование Воздушных сил ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3167254
 
   
 Топ комментарии
 
Формируйие базы у нас. По границе с козляндией.
 показать весь комментарий
 
Сдам участок на Хаджибеевском лимане
 показать весь комментарий
 
На Светлодарскую дугу,например.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Формируйие базы у нас. По границе с козляндией.
 показать весь комментарий
 
 
как сказал поэт: "мне страшней Рэмбо из Тамбова чем Рэмбо из Айовы".....
 показать весь комментарий
 
_Очень, крайне медленно реагируют (а не действуют проактивно) на действия рашистов. Плуги упоротые!
 показать весь комментарий
 
 
лучше США с Китаем объединились бы.... США намерены передислоцировать войска, чтобы противостоять РФ и Китаю, - NYT - Цензор.НЕТ 5028
Хватило бы им тогда ресурсов жить в шоколаде еще 1000 лет...
Трамп дыбил...
 показать весь комментарий
 
в нынешнем столетии США и Китай будут бороться за гегемонию в мире
раша в этой борьбе - лушпайка
 показать весь комментарий
 
 
Радары на Сумщине и Харьковщине и ПУ КР на Жиьомирщине и Черкасчине будут в самый раз.
 показать весь комментарий
 
 
Все войска к нам!
Есть веская причина!
Мы начали душить американцев )
Только что сам Лукашенко об этом заявил США намерены передислоцировать войска, чтобы противостоять РФ и Китаю, - NYT - Цензор.НЕТ 2833
А он никогда не врёт США намерены передислоцировать войска, чтобы противостоять РФ и Китаю, - NYT - Цензор.НЕТ 2833
 показать весь комментарий
 
 
мене он притісняють - ніхто не хоче говорити американською англійською! це ж порушення прав людини!
 показать весь комментарий
 
 
ТРАМП ВВЕДИ ВОЙСКА! ЗАЩИТИ НАС ОТ ПУТИНОИДОВ И ЛУКАШИСТОВ!
 показать весь комментарий
 
 
Лучшего места чем Хутор Михайловский американцам для ракетной базы все рано не найти США мають намір передислокувати війська, щоб протистояти РФ і Китаю, - NYT - Цензор.НЕТ 7893
 показать весь комментарий
 
480 км до Москвы -подходит под ограничения применения ракет
малой дальности.


 показать весь комментарий
 
А нащо їм США?

Китай Сібіром прірастаєт.
У них там скільки роботи.
 показать весь комментарий
 
25 декабря 2019
В Китае объявили Су-57 истребителем поколения 3+++.
Перспективный истребитель Су-57, который в России и некоторых странах мира традиционно относят к пятому поколению, в публикации на китайском портале Sohu объявлен истребителем поколения 3+++ .
«Этот год действительно плохой для России. Во-первых, авианосец загорелся, и подводная лодка затонула. Теперь разбился даже драгоценный испытательный образец. Можно только сказать, что русским нужно работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира», - говорится на сайте.»

 показать весь комментарий
 
 
б*же, борются с теми шо их самолеты даже не могут увидеть.
и "противостоят" тем шо имеют МБР, и в разе чего, Обама, или кто там - взлетает в воздух.
я чет тут иногда верю этим шо любят Дэвида Айка(ну, типо масоны и т.д.)
ну смешно же "противостоять" деменционному деду, который имеет ПЛАРБ, страт авиацию, МБР, а плюсом еще то что он там визжит, типо какие-то новые(смешно, но чет там есть такое) типо ракеты.
 показать весь комментарий
 
Против Китая и РФ. А пупок не развяжется?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх