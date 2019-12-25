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Все про:Рождество (257) Епифаний (221)

 Глава ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество

В среду, 25 декабря, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество Христово.

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал на странице в Facebook.

Он поздравил христиан из других Поместных Православных Церквей и христиан латинского обряда.

"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь", - написал Епифаний.

По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности

"Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", - указано в сообщении предстоятеля ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Гончарук и Разумков поздравили украинцев с Рождеством: "Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас"

Источник: https://censor.net.ua/n3167252
 
 
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ПЦУ має святкувати Різдво 25 грудня, зі всіма нормальними людьми, щоб не розтягувати піст до 7 січня!
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Кстати РПЦ более 10 лет праздновала Рождество 25 декабря, но тупые неграмотные мокши упорно шли в церковь 7 января... в итоге попы чтобы не терять кассу прогнулись назад к 7 января... но большинство православных церквей празднуют Рождество 25 декабря...
Глава ПЦУ Епіфаній привітав християн, які сьогодні святкують Різдво - Цензор.НЕТ 7475
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с уважением к материалу твоего платья(шикарный материал за счет стада):

сообщаю следующее. поп берет монету, и если из 10-ти раз, выпадет 7 "орлов" или "решек", то я скажу - ой ты шо, опять попы "читят"(обманывают).
ибо эти тупые байки о "христе" достойны вопроса: Ээээ, а если бы по Донбассу бегало(и никто не видел) 50-100тыщ. мужиков с бабами, то это как назвать? Не, это было бы недостойно внимания(прям как в мятежной Иудее - бегают тысячи здоровых быдланов, а римляне такие: (ах оставьте))
Епиф.аний, ну, что я те могу сказать то - если Яхве есть, то ты "славишь вечно", а если нет(в понимании попов, как "там написано"), то я "горю вечно".
а, наоборот, впадлу переделывать комент(сотона же запрещает)
смехотворщина в платьях и на лимузинах. - дай бабло в детдомы!!
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Епіфаній дуже розумна та дипломатична особистість. Головне подалі від "7 ноября і 7 января " бути в майбутньому ☝️☝️☝️
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Ещё один бесхребетный совковый поп. Выдай указ или что у вас там и переведи всех на 25 декабря. Даже малоросс уже всех поздравил в ФБ.
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Molli - согласен...

а правительство сделало бы 7-ое рабочим днем..... - и все....
полиция присмирила бы недовольных....
В следующим бы году мы уже забыли бы этот маразм на 7-ое..., эту московскую бредятину...
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А петриарх всея рошения думает поздравлять свое стадо?
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Лично я считаю эту дату правильной. Здесь присутствует некий символизм - прекращение увеличения тьмы и начало увеличения света.Это логично. И привязано к самой философии христианства. - Ну а примером правильности - посмотрите как живет Запад с Америкой. И как живем мы .... - Украина,козляндия и Белоруссия.- Хуже некуда.
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Вся Польша отмечает,мы тоже.Вечером в Германии буду,тоже по гостям пойдем.
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Щойно дивився новини - так у м. Луцьк єпархія ПЦУ вирішили двічі святкувати Різво-і25.12 і 7.01.
А все тому, що громада поділилась порівну. І батюшка вирішив святкувати двічі - реальний вихід з ситуації.
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