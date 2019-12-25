 Глава ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал на странице в Facebook.

Он поздравил христиан из других Поместных Православных Церквей и христиан латинского обряда.

"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь", - написал Епифаний.

По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности

"Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", - указано в сообщении предстоятеля ПЦУ.

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