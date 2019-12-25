 Глава ПЦУ Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление он опубликовал на странице в Facebook.
Он поздравил христиан из других Поместных Православных Церквей и христиан латинского обряда.
"Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа! Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также выражаем свою сердечную близость и братскую любовь", - написал Епифаний.
По его словам, Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности
"Событие Рождества Христова - это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности. Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой", - указано в сообщении предстоятеля ПЦУ.
сообщаю следующее. поп берет монету, и если из 10-ти раз, выпадет 7 "орлов" или "решек", то я скажу - ой ты шо, опять попы "читят"(обманывают).
ибо эти тупые байки о "христе" достойны вопроса: Ээээ, а если бы по Донбассу бегало(и никто не видел) 50-100тыщ. мужиков с бабами, то это как назвать? Не, это было бы недостойно внимания(прям как в мятежной Иудее - бегают тысячи здоровых быдланов, а римляне такие: (ах оставьте))
Епиф.аний, ну, что я те могу сказать то - если Яхве есть, то ты "славишь вечно", а если нет(в понимании попов, как "там написано"), то я "горю вечно".
а, наоборот, впадлу переделывать комент(сотона же запрещает)
смехотворщина в платьях и на лимузинах. - дай бабло в детдомы!!
а правительство сделало бы 7-ое рабочим днем..... - и все....
полиция присмирила бы недовольных....
В следующим бы году мы уже забыли бы этот маразм на 7-ое..., эту московскую бредятину...
А все тому, що громада поділилась порівну. І батюшка вирішив святкувати двічі - реальний вихід з ситуації.