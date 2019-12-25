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 Политика Украины, За рубежом
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 Лукашенко об агрессии РФ: "Украина хоть и маленький, но дала повод"

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для того, чтобы Российская Федерация начала вооруженную агрессию против нее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы"

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", - сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что украинцы "не сумели ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым".

"Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал — де-факто российский, юридически это не оформлено. А потом они опять начали меня душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю? Тишина. Вот ответ на вопрос. Я исхожу из реальной ситуации, а давать оценки – чей Крым, это уже вы занимайтесь там. Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией", — заявил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Запада и НАТО отреагируют войной на попытку России нарушить суверенитет Беларуси, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/n3167251
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего, посмотрим, что он скоро запоет о своей стране...
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для начала, Лукашенко - убийца и диктатор. на этом всё.
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Лука как уж, вчера говорил что нато его защитит, сеголня уже в друную сторону, полирует задницу *****. бульбаши это чтото типа наших лугандонов кстати. Такие же ватные
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Не такие агрессивные и более дрессируемые. Рабы, искренне любящие свое рабство
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Ни разу не слышал чтобы бульбаши между собой по беларуски общались. А повидал я их тут дохрена
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Модер трёт комменты где люди усатча нах посылают. Подлец!
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Мы внимательно посмотрим как Беларусь от повода отвертится. Вот тогда и поговорим....
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ну за таким розкладом тоді і Гітлер мав привід на Белорусію нападати(щоб знищити кожного другого Білоруса)...?
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А белорусы что - годами бегали с воплями:"Немчаку на Гилляку! Немца на ножи!"?? Или может быть в их идеологии был четко определены враги - "немец, поляк и еврей"? Или может они себя объявили "бильшовартыми"?
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вот ты сейчас Бацька пи*шь..... знай, что ты даешь повод...
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Поводов было море с 2005 года и даже раньше...
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таракан усатый и не такое запоет лишь бы его хюйло поставил главным вертухаем в Беларусской губернии.
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***** ***** узколобый этот совковый нафталиновый *****.....
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Так и вижу, как за окном в это время в Минске Сявка Вакарчук верещит "Я нэ здааамся без боюуууу!!!".
Привет утыркам за него голосовавшим!
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Украина дала повод тем,что не стала самостоятельной самодостаточной державой. Замысел кгб расии удался - нашу страну раздирают на куски уголовщина в виде олигархов. Именно на них ,как и сталин делала ставку кгб,чтобы развалить нашу государственность.
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