 Из-за некачественного медпрепарата пострадали 7 пациентов на Днепропетровщине, одна женщина умерла, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Каменское отделение полиции.

Предварительно установлено, что в период с 17 по 19 декабря, в больнице проводился ряд хирургических операций с использованием медицинского препарата. У 7 пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжкие последствия, одна из пациенток умерла.

По факту ненадлежащего исполнения медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей полиция открыла уголовное производство.

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