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Все про:больница (632) Днепропетровщина (1442) смерть (6317)

 Из-за некачественного медпрепарата пострадали 7 пациентов на Днепропетровщине, одна женщина умерла, - полиция

На Днепропетровщине из-за некачественного медпрепарата у 7 пациентов ухудшилось состояние здоровья - одна женщина умерла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Каменское отделение полиции.

Предварительно установлено, что в период с 17 по 19 декабря, в больнице проводился ряд хирургических операций с использованием медицинского препарата. У 7 пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжкие последствия, одна из пациенток умерла.

По факту ненадлежащего исполнения медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей полиция открыла уголовное производство.

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Из-за некачественного медпрепарата пострадали 7 пациентов на Днепропетровщине, одна женщина умерла, - полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167250
 
 
 Топ комментарии
 
какого препарата то, что за секреты
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Спасибо за предупреждение, мы не будем пользоваться медпрепаратом. Осталось только узнать каким.
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От як. А може самого Гіппократа?
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губи накачували з новорічними знижками, китайським фальсифікатом! Краще б мізки собі накачали.
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тут главное что у всех были операции.. значит наркоз... и скорей всего... а может препарат изготовлялся в Аптеке в РПО и были допущены отступления от рецептуры или нарушена процентовка или один из компонентов оказался или подделкой или не того требования как правило % ...
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У всіх корпоративи, потрібно терміново підкачати губи! 7 людей за два дні! Які тут можуть бути операції?
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а може наші жінки хочуть бути ще красивіші? щоби вийти заміж за іносранца!
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Та не, похоже в обычной больнице делались операции раз пишется что пациенты после ухудшения состояния были переведены в областную.
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Якби була державна лікарня, ніхто б не приховував її назву, а вже б там були ДРБ та НАБУ і арештовували Головного лікаря. А тут приватні медики заплатили гроші і справу тихенько зливають в унітаз!
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Комерційна таємниця,аби дотичним незашкодити Из-за некачественного медпрепарата пострадали 7 пациентов на Днепропетровщине, одна женщина умерла, - полиция - Цензор.НЕТ 5797
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Вот если скажут то люди массово начнут отказываться от препарата и операций, даже если выяснится что вина не в нем.
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Это гуцульская тайна! Она уже давно всем известна, но о ней нельзя говорить!
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Да, дело доктора Менгеле живёт и процветает ... Из-за некачественного медпрепарата пострадали 7 пациентов на Днепропетровщине, одна женщина умерла, - полиция - Цензор.НЕТ 9413
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Спасибо за предупреждение, мы не будем пользоваться медпрепаратом. Осталось только узнать каким.
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ну ведь все чудесно, по сути, новость ничем не отличается от брифинга по убийству шербета - рацио отсутствует как класс
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Я не голосував взагалі, але це ще наслідки вашої коханої су4ки Супрун!!!
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Поподробнее.
Напомню вам что Супрун завершила лишь реформу первичного звена, а не стационаров. Второй и третий этапы реформы должен проводить зелёный режим.
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В аптеках много фальсификата от ведущих украинских производителей.Индийские лекарства лучше!.
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Ни о чём. Какой препарат; чьё производство; какая операция ? Почему считается что пациентка умерла именно от препарата,а не от аллергической реакции или от гипертонического криза ?
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Ага-а,это медики виноваты.Медики сами некачаственное зелье наварили,а еще аптеки которые поставили в больницу некачественный препарат.Вобщем виноваты все кроме изготовителя или поставщика препатаров на базы Украины,аптеки и больницы.
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