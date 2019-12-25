 Из-за некачественного медпрепарата пострадали 7 пациентов на Днепропетровщине, одна женщина умерла, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Каменское отделение полиции.
Предварительно установлено, что в период с 17 по 19 декабря, в больнице проводился ряд хирургических операций с использованием медицинского препарата. У 7 пациентов ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу, где наступили тяжкие последствия, одна из пациенток умерла.
По факту ненадлежащего исполнения медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей полиция открыла уголовное производство.
Напомню вам что Супрун завершила лишь реформу первичного звена, а не стационаров. Второй и третий этапы реформы должен проводить зелёный режим.