 Экс-глава Львовской ОГА Мальский об увольнении: "Душа лежит к другому"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"С командой профессионалов в Киеве и Львове, с которыми мы успели сработаться, неохотно расставаться ... Но душа моя по-настоящему лежит к другому, да и удалось реализовать немало задуманного и дать старт многим новым процессам, которые верю, уже скоро реализуются", — написал он.
Мальский поблагодарил за доверие президента Зеленского и жителей Львовской области, которые поддержали его кандидатуру при обсуждении.
Он также отметил, что на период его главенствования пришлось много испытаний, большинство из которых удалось урегулировать.
Среди таких проблем он также назвал гибель людей в Дрогобыче при разрушении дома, частые отключения электроснабжения на шахтах и потребность выплат задолженности по зарплатам, падение самолета с пятью жертвами и несвоевременный запуск ТЭЦ Новый Раздол и Новояворовск.
"По каждой из этих ситуаций смог бы написать по отдельной книге, но сейчас не время. Большинство этих проблем удалось урегулировать, а те, что в процессе, уже доводятся до конца", — добавил он.
Напомним, 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав областных государственных администраций в Закарпатской и Львовской областях.
Мальский и Бондаренко возглавляли ОГА с 5 июля 2019 года. На должностях пробыли менее полугода.
моя адекватность никуда не делась.
что касается моей адекватности - это понимание не для средних умов. Сорри.
"Спасибо господину Зеленскому ща моё увольнение". Ну уволили и уволили, какого вы лебезите?
Цим звільненням Маркіян в моїх очах повернув до себе повагу і я переконався, що він все таки порядний чоловік!