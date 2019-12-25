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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1791) Мальский (2)

 Экс-глава Львовской ОГА Мальский об увольнении: "Душа лежит к другому"

Уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности главы Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский сообщил, что намерен вернуться к адвокатской практике, научной и дипломатической деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С командой профессионалов в Киеве и Львове, с которыми мы успели сработаться, неохотно расставаться ... Но душа моя по-настоящему лежит к другому, да и удалось реализовать немало задуманного и дать старт многим новым процессам, которые верю, уже скоро реализуются", — написал он.

Мальский поблагодарил за доверие президента Зеленского и жителей Львовской области, которые поддержали его кандидатуру при обсуждении.

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Он также отметил, что на период его главенствования пришлось много испытаний, большинство из которых удалось урегулировать.

Среди таких проблем он также назвал гибель людей в Дрогобыче при разрушении дома, частые отключения электроснабжения на шахтах и потребность выплат задолженности по зарплатам, падение самолета с пятью жертвами и несвоевременный запуск ТЭЦ Новый Раздол и Новояворовск.

"По каждой из этих ситуаций смог бы написать по отдельной книге, но сейчас не время. Большинство этих проблем удалось урегулировать, а те, что в процессе, уже доводятся до конца", — добавил он.

Экс-глава Львовской ОГА Мальский об увольнении: Душа лежит к другому 01
Экс-глава Львовской ОГА Мальский об увольнении: Душа лежит к другому 02
Экс-глава Львовской ОГА Мальский об увольнении: Душа лежит к другому 03
Экс-глава Львовской ОГА Мальский об увольнении: Душа лежит к другому 04

Напомним, 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав областных государственных администраций в Закарпатской и Львовской областях.

Мальский и Бондаренко возглавляли ОГА с 5 июля 2019 года. На должностях пробыли менее полугода.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167246
 
 
 Топ комментарии
 
Я взагалі в шоці, що така порядна людина пішла в команду до такого брехливого, малороса Моніки Зєлєнської !

Цим звільненням Маркіян в моїх очах повернув до себе повагу і я переконався, що він все таки порядний чоловік!
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с теми у кого душа украинская, а не рабская.
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зато не слуги и раба. Разницу улавливаете
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Вірно, потрібно користь народу приносити. А з Зєлєю....
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с теми у кого душа украинская, а не рабская.
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звідки ж вам те знати? - у вас взагалі - душа німецька
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зато не слуги и раба. Разницу улавливаете
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а! - ви тут самореалізуєтесь та переборюєте комплекси. Німецький психолог порадив - ходити на україснькі форуми?
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смешной вы, ладно дам заработать ибо знаю вас еще с времен вашей адекватности. Не то что сейчас....
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чем же я заработаю?
моя адекватность никуда не делась.
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ваша адекватность на сегодня измеряется в эквиваленте -пост и деньги. Сами писали, поройтесь в вашем на Цензоре, что разве только под этим ником не работают по сменам
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вы не равняйте все по себе...
что касается моей адекватности - это понимание не для средних умов. Сорри.
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слышь адвокатик я вот АДВОКАТ 25 ЛЕТ ОТРАБОТАЛ и с этим Зедебилом даже под одним кустиком бы, даже если бы и припекло не сел бы нужду справлять.. воно же убогое и дефектное во всем ...к чему прикасается воно превращается в лайно.... а ты не язви адвокатик... а то станешь зечиком да еще опустят тебя на зоне... чтобы понтовался меньше....
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пане Адвокат, ви в яких галузях попрацювали? а то ваші такі перли наводять на деякі роздуми...
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Что это за азиатчина пошла?
"Спасибо господину Зеленскому ща моё увольнение". Ну уволили и уволили, какого вы лебезите?
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Боровся з вітряками й завів клуб друзів сивухи. Так що є за чим скучати.
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Я взагалі в шоці, що така порядна людина пішла в команду до такого брехливого, малороса Моніки Зєлєнської !

Цим звільненням Маркіян в моїх очах повернув до себе повагу і я переконався, що він все таки порядний чоловік!
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"Душа лежит к другому" - это что? Реверанс в сторону пети?
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Нет, это означает, что на корпоративы он нанимать Зеленского больше не будет.
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Пів року чувак не знав дочого в нього лежить душа, поки не дали пенделя під зад. А міг так пять років просидіти і не оприділитись, що і робить більшість губернаторів))
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Попрацював на 3 з +. Ну нічого. Молодий, спробував, не вийшло. Поставлять нового, той теж спробує. Облаштується, війде у курс справ, набере команду, ... . Може у нього вийде, а може й ні. Молоді. Хай навчаються. Нарід потерпить Ексголова Львівської ОДА Мальський про звільнення: "Душа лежить до іншого" - Цензор.НЕТ 7931
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