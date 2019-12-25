 Экс-глава Львовской ОГА Мальский об увольнении: "Душа лежит к другому"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С командой профессионалов в Киеве и Львове, с которыми мы успели сработаться, неохотно расставаться ... Но душа моя по-настоящему лежит к другому, да и удалось реализовать немало задуманного и дать старт многим новым процессам, которые верю, уже скоро реализуются", — написал он.

Мальский поблагодарил за доверие президента Зеленского и жителей Львовской области, которые поддержали его кандидатуру при обсуждении.

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Он также отметил, что на период его главенствования пришлось много испытаний, большинство из которых удалось урегулировать.

Среди таких проблем он также назвал гибель людей в Дрогобыче при разрушении дома, частые отключения электроснабжения на шахтах и потребность выплат задолженности по зарплатам, падение самолета с пятью жертвами и несвоевременный запуск ТЭЦ Новый Раздол и Новояворовск.

"По каждой из этих ситуаций смог бы написать по отдельной книге, но сейчас не время. Большинство этих проблем удалось урегулировать, а те, что в процессе, уже доводятся до конца", — добавил он.









Напомним, 24 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав областных государственных администраций в Закарпатской и Львовской областях.

Мальский и Бондаренко возглавляли ОГА с 5 июля 2019 года. На должностях пробыли менее полугода.

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