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 Запуск поездов РФ по Керченскому мосту: прокуратура АРК открыла уголовное производство

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом РФ государственной границы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает прокуратура АРК.

"Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс", которая организовала перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь (ч. 1 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и оккупированым Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права.

Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия осудила запуск РФ поездов по мосту через Керченский пролив

Запуск поездов РФ по Керченскому мосту: прокуратура АРК открыла уголовное производство 01

Источник: https://censor.net.ua/n3167243
 
   
 Топ комментарии
 
Это по тому мосту который не построят?
Хочется заслушать ыксперда и политолога,да и просто классного парня Тарика Березовца.
О том как по плану АНАКОНДА,закроют все проливы Р.Ф.и какие кары небесные постигнут всех причастных.
Пока вот только прокуратура АРК Крым,очень важная и влиятельная структура,дело открыла.
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Уголовное производство завели пока на поезд Питер - Севас, следом вышел Мск-Симф. Они на каждый поезд будут заводить? Что же будет летом, на бумаге разорятся.
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Прокуратура открыла производство!
Смешно.
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Они даже не в курсе, как правильно звучит маршрут поезда. Позорище...
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Ну наконец-то, теперь точно все сядут
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Какая весна? Новый год считай на дворе)
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Ахах! Русские построили мост, запустили поезда, а эти в ответку набрали текст на бумаге формата А4. Сильно! Какой в этом смысл? Уничтожить мост - довольно легко. Но последствия этого будут печальны, РФ вторгнется и захватит всю Украину. Так зачем уголовное производство?
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А против моники откроют, а против авакянши откроют , у них состава преступлений против народа Украины больше чем у саммого х уйла ла ла
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Вот скажите зачем держать эти бесполезные структуры? А наверно до миллиарда гривен они стоят. Убрать их, это зрада-зрадейшая.
И КАК БЫТЬ ПОРОХОЛЮБЫ НИЖАЙЩИЕ?
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Это по тому мосту который не построят?
Хочется заслушать ыксперда и политолога,да и просто классного парня Тарика Березовца.
О том как по плану АНАКОНДА,закроют все проливы Р.Ф.и какие кары небесные постигнут всех причастных.
Пока вот только прокуратура АРК Крым,очень важная и влиятельная структура,дело открыла.
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це вже не смішно - це не має сенсу. Пустопорожнє ганяти. Навіть на 5 років. А 30 років пустопорожніх безглуздих діянь. Огидно.
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Уголовное производство завели пока на поезд Питер - Севас, следом вышел Мск-Симф. Они на каждый поезд будут заводить? Что же будет летом, на бумаге разорятся.
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там летом пляжи пустые - местные маргиналы совдеповскую срань как свою последнюю рубаху берегут и лелеют
https://****.com/view/wxgbz
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Да, там вообще жоппа. На ютубе один мосфильм. А вот в былые времена.....
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Не подскажешь, зачем мосфильм вебки с пляжей поотключал?
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Всім тут звіздунам ..Що ви пропонуєте ?
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Людей не смешить.
И расспустить фэйковый орган под названием прокуратура АРК КРЫМ.
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Відкриття залізничного сполучення Керченським мостом: прокуратура АРК порушила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 4648
Увага! Всі ресурси переповненні ольгінцями під україн. прапорами і навіть українською мовою, болєзниє, пишуть.
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Хахаха как смешно. А не хотите реально открыть уголовное производство на Мертвечука и других высокопоставленных сепаров которые работают на окупантов и регулярно ездят на совещание в Москву? ***** Мертвечука уже встречает как президента Украины
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Что ты раскудахтался? Штирлиц тоже на совещания к фюреру ездил. И награды от него имел.
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А вот Маруся Звіробій счітает, что самая прєступняя власть в Украіне сейчас.
А відносно дій плєшивого на території України з приводу залізничного сполучення РАШИ з Кримом, Маруся-патріотка, - заяви не зробила. Чому, запитаєте, так Марусі в Україні війна - мати РІДНА.
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Зачем уголовное дело?
Брать деньги за проезд по нашей территории!

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Сегодня ночью еще и Симферопольский поезд мост проедет, можно сразу и второе дело заводить. А завтра ночью еще два и так далее.
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