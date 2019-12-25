 Запуск поездов РФ по Керченскому мосту: прокуратура АРК открыла уголовное производство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает прокуратура АРК.
"Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс", которая организовала перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург - Симферополь (ч. 1 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и оккупированым Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права.
Как сообщалось, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в оккупированном Крыму принял участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.
Смешно.
И КАК БЫТЬ ПОРОХОЛЮБЫ НИЖАЙЩИЕ?
Хочется заслушать ыксперда и политолога,да и просто классного парня Тарика Березовца.
О том как по плану АНАКОНДА,закроют все проливы Р.Ф.и какие кары небесные постигнут всех причастных.
Пока вот только прокуратура АРК Крым,очень важная и влиятельная структура,дело открыла.
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И расспустить фэйковый орган под названием прокуратура АРК КРЫМ.
Увага! Всі ресурси переповненні ольгінцями під україн. прапорами і навіть українською мовою, болєзниє, пишуть.
А відносно дій плєшивого на території України з приводу залізничного сполучення РАШИ з Кримом, Маруся-патріотка, - заяви не зробила. Чому, запитаєте, так Марусі в Україні війна - мати РІДНА.
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