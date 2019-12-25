EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2407  215
Все про:Зеленский (4107) поздравление (785) Рождество (257) Разумков Дмитрий (349) Гончарук_Алексей (418)

 Зеленский, Гончарук и Разумков поздравили украинцев с Рождеством: "Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас"

Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили соотечественников, празднующих Рождество Христово 25 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, Глава государства на своей странице в Facebook написал:

"В этот светлый праздник давайте забудем о раздорах. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас стремиться, чтобы как можно скорее в каждый украинский дом пришел мир. Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", - подчеркнул Зеленский.

Президент пожелал, чтобы свет первой Рождественской звезды принёс счастье и благополучие в каждую семью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

"Пусть любовь и согласие придут в каждый дом… У нас могут быть разные взгляды, но для всеобщего согласия мы должны быть едины, потому что Украина у нас одна. Поэтому желаю вам, чтобы сегодня, и в любой другой день, в вашей семье господствовала радость и настоящий уют", - сказал Гончарук в видеообращении.

В свою очередь Разумков призвал украинцев "поддерживать друг друга, верить в добро и успех своих близких". Он пожелал соотечественникам крепкого здоровья, мира и согласия. Его поздравление опубликовано на сайте Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3167242
 
   
 Топ комментарии
 
Яким боком Зеля до Різдва? Зеленский, Гончарук и Разумков поздравили украинцев с Рождеством: "Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас" - Цензор.НЕТ 3798
 показать весь комментарий
 
Усім порохоботам веселого Різдва!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Чорти,б,їх поздоровляли на тому Світі Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас" - Цензор.НЕТ 6200 Зеленський, Гончарук і Разумков привітали українців із Різдвом: "Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас" - Цензор.НЕТ 9718
 показать весь комментарий
 
 
Первый порыв в ответ на их поздравления, как в этом эпизоде из комедии Гайдая:
https://www.youtube.com/watch?v=sTdfCd36mY4
 показать весь комментарий
 
Не мир нам надо а победа. Мириться с врагом ето последнее в жизни что может сделать свободный человек.
 показать весь комментарий
 
сое-ботва снова показала свою слабоумную продажную подлую и даже антисемитскую сущность. с кацапами - близнецы братья.
 показать весь комментарий
 
 
слышь, обоссанная, вот ты скажи - сколько тебе ещё должны насрать на голову чтобы ты поняла что к чему?
или ты просто кацапка и тащишься от этого?
 показать весь комментарий
 
и зачем ты мне прислал свое ежедневное самовнушение? продолжай сам себе о себе читать "слышь, обоссанная, вот ты скажи - сколько тебе ещё должны насрать на голову чтобы ты поняла что к чему? или ты просто кацапка и тащишься от этого?"
 показать весь комментарий
 
"... що мир починається з нас." - украинцы виноваты в войне?

это пи.дец. шоб вы повыздыхали сраные мерзкие гниды и ваши обоссанные почитатели...
 показать весь комментарий
 
 
Что значит « мир начинается с нас?'. Это мы сами на себя напали?
 показать весь комментарий
 
 
У слова "мир" есть и другое определение.
"Мир - Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве"
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх