 Зеленский назначил Тимченко новым главой СБУ Ривненщины

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента обнародован на сайте Главы государства.

Согласно информации издания "Рівне вечірнє" Андрею Тимченко 40 лет, имеет звание подполковника.

После увольнения предыдущего руководства УСБУ в июне 2019 г. из-за отсутствия прогресса в решении вопроса незаконной добычи янтаря Тимченко исполнял обязанности начальника управления.

Работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

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