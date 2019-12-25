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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4107) назначение (1533) Ривненщина (734) СБУ (14189)

 Зеленский назначил Тимченко новым главой СБУ Ривненщины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тимченко новым руководителем управления Службы безопасности Украины в Ривненской области.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента обнародован на сайте Главы государства.

Согласно информации издания "Рівне вечірнє" Андрею Тимченко 40 лет, имеет звание подполковника.

После увольнения предыдущего руководства УСБУ в июне 2019 г. из-за отсутствия прогресса в решении вопроса незаконной добычи янтаря Тимченко исполнял обязанности начальника управления.

Работал в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167240
 
 
 Топ комментарии
 
Да, ЗЕбил-дебил. Хоть в чем то с тобой согласиться можно
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Вам переляк Майданом лікувати треба
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Ну тут все ясно. Зебил -дебил, при пеце такого не было. Да соя?
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Да, ЗЕбил-дебил. Хоть в чем то с тобой согласиться можно
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Ну тогда все на соевый майдан😷
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Вам переляк Майданом лікувати треба
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Нам это кому? Тем кто пецю с трактара стягивал, со словами "а ну ка давай ка уйопывай от туда"? А ха ха, соя такая соя😂
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Ви стягували, ну і скажіть який ви там на фото. Воно ж є
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Тоесть вопрос про боязнь майдана уже не актуальный? Я тебя правильно понял, соя?😷
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Соя, ты или говори по существу, или вообще не говори. Ваше гавно на вентилятор выглядит смешно
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О, раз мова пішла про гівно, то ви росіянин. У спам,➡️
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Соя давай так : пеця и путин - *****. Теперь ты?😂
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Ви не відмовили на запитання, що таке "соя". Але Путін є *****, не більше не менше. Я люблю свою країну на відміну від вас
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Вот ты и спалился соевый. Ведь что пеця как и путин - *****, ты не написал. И да соя, Украина это не пеця. А любиш ты больше пецю чем Украину😂
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Не варто мені навішувати ваш світогляд. Бо ви ненавидите "пєпцю" або за стримання *****, або за гроші. А це не в'яжеться з любов'ю до Неньки. Пішло собі
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Бу га га. пеця утрымав *****. Это где под Иловайском или Дебальцево?
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Воно якесь нездорове, стрибає по гілках з однією фразою про "пеце", і чіпляється до всіх. Не реагуйте
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На Майдан из-за того, что ЗЕбил - дебил? Так это тебе протесты возглавить надо, бубочку обижают...
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Вот когда бубачка как и пеця начнет с кацапами через кумов договориватся, вот тогда и напишеш. А пока что обтикай 😂
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А ха ха. Фсё? Соя, такая соя. А задору то было😷
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Що ви вживали зранку, що вас так тіпає
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Нелегальному видобутку янтарю та контрабасу -неминуча смерть!!! Якщо звісно його не змінять через 3 місяці за неефективність роботи.
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Оставив все как есть? Да?
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Ну видиш- можна? Можна
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Сколько он уже их поменял, помнишь?
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Для тех кто в танке: оставим все как есть? Да?
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Методы, мягко выражаясь, вызывают сомнения....
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Таки есть с чем сравнивать за пол года...
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Так вот и сравним результаты пеци и зебила за 5 лет. Не справится- слезет с бочки. Очевидно же
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Дерьмо не не нужно доедать до конца, чтоб понять , что это дерьмо.
И да, соевый майдан будет реально кровавым, как бы кто тут не ржал.
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Вот и я не понимал, зачем пеця сидел все 5 лет, ведь уже на 2м году было понятно что он дерьмо😂
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Ну если было бы чем понимать, было бы вообще прекрасно.
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Зебил-дебил? Все верно. Спорить смысла нет.
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Прально не спорь. Сразу на соефый майдан
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А чего этого тимченко, а не того "ревизор" который? Мельчаешь, шмаркля, мельчаешь...
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Скількох російських диверсантів і агентів впливу, в тому числі економічного характеру, в тому чисті по "газавим дагаварьоностям" затримало СБУ? Відповідь: одиниці і то всі при попередній владі. Хотів сказати, що СБУ фейкова організація, але це не так, бо саме вони забезпечують комфортну роботу для корупційного капіталу.
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все эти назначения, указы и победы как то не воспринимаются государственными актами. Прочтите только о снижении цен от премьера, лига смеха отдыхает, а эти подаренные деньги Газпрому....кто ответит за это очковтирательство и дезу на благо слугам и в ущерб Украине.
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достатньо було одного призначення - Бакана
з іншими, після цього, все ясно
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А пока он был исполняющим, прогресс - появился??? Не думаю
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