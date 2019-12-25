 Кабмин усиливает борьбу с курением: крепкие, электронные и сигареты со вкусом будут регулироваться по правилам ЕС, - проект закона

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Кабинета Министров во вторник, 24 декабря.

Документ разработан в рамках реализации Рамочной Конвенции по борьбе против табака и во исполнение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Законопроект значительно усилит борьбу с курением, заполнит пробелы в украинском законодательстве, установит требования к обращению электронных сигарет и новейших табачных изделий в Украине

В частности, Минздрав предлагает запретить все вкусовые добавки, которые делают сигареты "вкусными" и поощряют несовершеннолетних и молодых людей к курению.

Также законопроектом вводятся новые маркировки для табачных изделий: графические предупреждения о вреде курения будут изменены на европейские и занимать значительно большую часть упаковки сигарет - 65%. Более того, будет осуществляться постоянная ежегодная ротация медицинских графических предупреждений.

Правила к предупреждению об опасности для здоровья вводятся для всех видов табачных изделий, электронных сигарет и заправочных контейнеров (30% от общей площади).

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Реклама табачных изделий больше не будет использовать возможные положительные ассоциации табака с бодростью, здоровьем, силой или молодостью. Под запретом реклама или намеки на меньшую вредность, иной вкус или добавки, уменьшающие негативное влияние на окружающую среду.

Проект Закона также запрещает изготовление "крепких" сигарет. Это сигареты в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1,0 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг.

Расширяется перечень табачных изделий, который позволяет контролировать их распространение, рекламу и упаковки. Среди перечня есть такие виды: жевательный, нюхательный, курительный самокруток, трубок, для кальяна и для перорального применения.

Кроме табачных изделий, проект Закона вводит определение травяного изделия для курения. Это изделие на основе растений, трав или фруктов, не содержит табака и которое можно потреблять через процесс сгорания.

Документ также предусматривает определение новых табачных изделий (например, т.н. табачных изделий для электрического нагрева) - новых девайсов, которые приобрели значительную популярность на украинском рынке. Это табачное изделие, которое не входит в такие определения как: сигареты, табак для самокрутки, трубочный табак, табак для кальяна, сигары, сигариллы, жевательный табак, нюхательный табак и табак для перорального применения. Таким образом, обновленное законодательство позволит контролировать оборот и рекламу новых табачных продуктов, которые сейчас находятся.

Еще впервые в Украине предлагается урегулировать понятие "электронная сигарета". К сожалению, до сих пор эти изделия по доставке никотина остаются вне регулирования, а соответственно может свободно продаваться даже детям. Недавно CDC сообщило о 33 случаях смерти в США, которые связывают с курением е-сигарет.

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Зато в Украине растет популярность электронных сигарет, в том числе и вейпов среди молодежи. По данным исследования GYTS 2017 более 18% школьников в возрасте 13-15 лет потребляют е-сигареты.

В документе дается определение для е-сигарет в соответствии с правилами в ЕС: это изделие, которое можно использовать для потребления пара, которая содержит никотин, через мундштук или любой компонент этого изделия, в том числе картридж, резервуар и устройство без картриджа или резервуара.

Это позволит обязать производителей и продавцов никотиносодержащих продуктов соблюдать правила маркировки, рекламы и распространения, которые утверждены для традиционных сигарет, а также ежегодно отчитываться органам государственной власти о составе таких изделий.

Так, ежегодно они будут подавать в Минздрав такую информацию: а) перечень всех ингредиентов и их количества, используемых в производстве табачных изделий, в порядке убывания массы каждого ингредиента, входящего в состав табачных изделий; б) уровни выбросов смолы, никотина, монооксида углерода в дыме сигарет; в) информацию о других выбросах и их предельные уровни. МОЗ Украины будет обязан обнародовать эту информацию для общественности.

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