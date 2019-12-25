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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (928) Арахамия (191)

 Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета и назначил Давида Арахамию его секретарем.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента №950 от 24 декабря опубликован на сайте Главы государства.

"Утвердить в персональном составе Национального инвестиционного совета следующих лиц: Арахамия Давид – народный депутат, председатель фракции политической партии "Слуга народа", секретарь Совета (по согласию)", - сказано в документе.

Заместителем секретаря совета назначили заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, а советником секретаря Бесика Сихарулидзе.

В персональный состав инвестсовета также вошли премьер Алексей Гончарук, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовкла, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Теперь только один путь: вперед и вверх", - Зеленский назвал пять составляющих формулы будущего для Украины

А также президент и гендиректор компании "POSCO International Corp." (Республика Корея) Ким Янг-Санг (по согласию), министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр энергетики Алексей Оржель и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Этим же указом Зеленський вывел из состава Нацинвестсовета экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-вице-премьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил новому послу в США Ельченко работать над увеличением американских инвестиций в Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3167235
 
 
 Топ комментарии
 
Блин да шож не так с этой страной и с этим населением . Зебилы пришло время платить за глупость какого хера только я живу среди вашего стада непонятно
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А как же, Арахамия - это наше все. Ни у каждого из власти три паспорта - украинский израильский и американский, что нарушает все законы и Конституцию и ни у каждого нет образования по профилю работы. Для зеленых -это все подходящее.
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Блин да шож не так с этой страной и с этим населением . Зебилы пришло время платить за глупость какого хера только я живу среди вашего стада непонятно
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Езжай к себе на рассею Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета - Цензор.НЕТ 4063
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Зебил на расею тебе пора там твои соплеменники орки
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это за грехи наши испытания...

мудрый и простой нарид должен страдать ...
может через голод и нищету и вернется к нему разум...
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Не понял!
Порохоботов заставили голодать? Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета - Цензор.НЕТ 1080
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порохоботи ніколи не голодуватимуть.
вони працюють, а не дивляться серіал "скоти". Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета - Цензор.НЕТ 386
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Та бачу)
Навіть на свято рошенку бажають отримати
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лучше конфетами торговать чем собой и страной
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ну вони ж не копрофІЛИ, ЯК ЗЕДЕБІЛИ - ГОВНОМ ЗЕЛЕНИМ НЕ ХАРЧУЮТЬСЯ
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От цікаво? Ти закидаєш тут умовним "порохоботам", що вони навіть у свято пишуть на форумі.А ти оцей свій коментар вчора писав, чи завтра пишеш?

Чи ти просто не за рошенку, а за квиток на говношоу узЄлєнскава?

От дурість якась звинувачувати когось в тому, що ти робиш сам. Чи як?
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от ето дитя с лицом вечно обиженого верблюда, которому недодали?
давайте его немедленно в Штаты - с такой мордой лица голодным не будет,
всегда подадут, хто уже шо...
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#газ

Основные противоречия сторон.

Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета и назначил Давида Арахамию его секретарем.Источник: https://censor.net.ua/n3167235

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Ця рада буде, а інвестиції до СН не підуть. Дурних інвесторів нема.
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как уже остогидли эти новые лица...
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Ему никто ломаного гроша не даст, рожа дебильная.
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Ну, с этим то понятно. Сбежал из Абхазии не став защищать свой дом. В 2015 году получил паспорт Украины. две жены, шесть детей. Все кушать хотят. Вкусно, сытно и много. Деньги ему нужны. А тут и приробаток дополнительный появится. К слову, поц ни где не работал. Судя по его биографии. И сразу в ВР на такие хлеба. Одно слово - прохффессианал. Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета - Цензор.НЕТ 9170
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет?
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Ну если этот черт будет заниматься инвесторами, то значит инвестиций в Украину из Запада не будет вообще.
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Козла назначили сторожем, на огороде с капустой)
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Мингрел у корыта. Мда, только грузины знают ЧТО ЭТО ТАКОЕ и чем это выльется.
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У мене знайомі мінгрели. Чесно працюють і питань нема.
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Ну всьо, панове. Готуємо мішки для інвестицій.
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Безобразие! Назначили бы Парашенка и все бы было в ажуре ( пардон , на Ппанаме).
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Hellis‏ @13Hellis_13 17 ч.17 часов назад

Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета - Цензор.НЕТ 1363

все, что надо знать о Шарие и его ФСБшной компании. У нас военных, воевавших на фронте, ненавидит вся страна? Не, их ненавидят продажные твари.

Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета - Цензор.НЕТ 1085
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"известное" в мировых инвестиционных кругах лицо...абхазские и преднистровские инвестиции рекою хлынут...от бацьки что то там капнет ,но инвестиционный потоп Украины ожидается от окупанта северного мацковского...
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Вы сделали это вместе...так ведь зебилушка?
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Це нам такий різдвяний подаруночок від слуги наріда. А все завдяки вам, зебілам.
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Если нет народовладдя -отзыв,референдум,вето на законы. То маемо те що маемо.Вовку и его шпану. Потому что, програмы ( план действий)нет , репутации нет, обещания не выполняет. Чтоб это быстро исправить нужно народовладдя.И все чтоб было по договору с народом.
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