 Зеленский назначил Арахамию секретарем Национального инвестсовета

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ президента №950 от 24 декабря опубликован на сайте Главы государства.
"Утвердить в персональном составе Национального инвестиционного совета следующих лиц: Арахамия Давид – народный депутат, председатель фракции политической партии "Слуга народа", секретарь Совета (по согласию)", - сказано в документе.
Заместителем секретаря совета назначили заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив, а советником секретаря Бесика Сихарулидзе.
В персональный состав инвестсовета также вошли премьер Алексей Гончарук, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовкла, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
А также президент и гендиректор компании "POSCO International Corp." (Республика Корея) Ким Янг-Санг (по согласию), министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр энергетики Алексей Оржель и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).
Этим же указом Зеленський вывел из состава Нацинвестсовета экс-премьера Владимира Гройсмана, экс-вице-премьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-министра иностранных дел Вадима Пристайко.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Езжай к себе на рассею
мудрый и простой нарид должен страдать ...
может через голод и нищету и вернется к нему разум...
Порохоботов заставили голодать?
вони працюють, а не дивляться серіал "скоти".
Навіть на свято рошенку бажають отримати
Чи ти просто не за рошенку, а за квиток на говношоу узЄлєнскава?
От дурість якась звинувачувати когось в тому, що ти робиш сам. Чи як?
давайте его немедленно в Штаты - с такой мордой лица голодным не будет,
всегда подадут, хто уже шо...
Основные противоречия сторон.
Сторона Украина-"Нефтегаз"-Коболев-Витренко - непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Сторона Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус - подписываем как есть и побыстрее.
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Ця рада буде, а інвестиції до СН не підуть. Дурних інвесторів нема.
все, что надо знать о Шарие и его ФСБшной компании. У нас военных, воевавших на фронте, ненавидит вся страна? Не, их ненавидят продажные твари.