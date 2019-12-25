 Российская авиация разбомбила школу на западе Сирии: 10 погибших, большинство - дети

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека.
Сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб, начав операцию по массовому выходу мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.
По данным мониторинговой группы, авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренне перемещенные лица.
Правительственные сирийские войска сейчас находятся менее чем в четырех километрах от города Маарат эн-Нууман, который удерживают повстанцы. Через город проходит ключевое шоссе, которое соединяет столицу страны Дамаск с крупнейшим городом Сирии — Алеппо. Непосредственной целью правительственных сил, как считается, являеется открытие автомагистрали, которая была закрыта повстанцами в 2012 году.
Отметим, в провинции Идлиб проживает около 3 миллионов мирных жителей. ООН заявляет, что более чем половина гражданских покинули Идлиб из-за постоянных авиаударов и эскалации боевых действий в этом районе.
а Господь тока морганием и занят...
Не будь таким наивным...
Просто Крым и Донбасс это наше оказалось, потому мы воспринимаем это болезненно...
А на самом деле в мире ничего не поменялось!!!
СССР в Афганистане бомбит школы - для нас это интернациональный долг!
Россия в Сирии бомбит школы - для нас ужас!
Восприятие - это очень сложная штука...
кацапня по школам и больничкам...
при каком-то небольшом проценте местных ушлёпков были завезены автобусами из паРаши "зовущие путена"...
немчучня стока лет в Украине не была, скока ети кацапские скоты
со своим местным прискотовьем.
Речь идет о Ренате Кузьмине, прокуроре времен Януковича.
Самый вкусный и дешевый сыр делается дома за 1 ночь! Рецепт: 1 стакан молока, 2 ложки...
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«Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин на 112 канале открыто поддержал боевиков ЛДНР. Поразительно. Этот мудак вообще не мог быть депутатом. Он не жил в Украине в 2014-2019. Но вся государственная машина сработала на то, чтобы этот любитель оккупантов стал нардепом», - отметил Денис Казанский.
Он записал видео-комментарий, в котором развеял пропагандистскую легенду Кузьмина о том, что так называемые республики были «созданы местными жители чтобы защититься от заговорщиков в Киеве».
http://u-news.com.ua/86114-zhurnalist-vyjavil-v-rade-otkrytogo-poklonnika-boevikov-ldnr-video.html
Смерть москалям !
о Победе
ПВО Вейшнории не дают расслабиться!
авария вертолета Ми-8 в Красноярском крае
За то, что ты, Россия, влезла в Сирию -
Пускай твое взрывается метро!
Критерия точней не знаю в мире я,
Чтоб отличить, где зло, а где добро.
Поддерживая Асада и северо-
Корейскую династью Кимов,
Да плюс еще тиранов трое-четверо,
А свергнутым давая стол и кров
Захватывая Крым, напав на Грузию,
Стремясь восстановить СССР
(Имперско-реваншистскую иллюзию),
Во всем беря со Сталина пример,
По новой ставя памятники Сталину
И в лагеря сажая за слова -
Не видишь ты, что миссия провалена
И понял мир уже как дважды два:
Ты - зла и несвободы воплощение,
А все, что ненавидишь ты, - добро!
К тебе одно лишь верно обращение:
С напалмом, бомбой, топором!
12-30.9.2017 Борис Стомахин
Лукашенко назвал самый простой вариант объединения - Россия вступает в состав Беларуси
https://www.segodnya.ua/world/wnews/lukashenko-nazval-samyy-prostoy-variant-obedineniya-rossiya-vstupaet-v-sostav-belarusi-1379506.html
У центра есть лишь один постоянный работник - сам Осама Али Сулейман, он тупо зарабатывает на вранье, как и "Белые каски", которые кстати, ничего об этом "обстреле" не пишут., хотя находятся в Идлипе.
1. Асад должен уйти.
2. Сирия должна быть единна.
3. Не должно быть никаких военных баз какой либо страны на её территории.