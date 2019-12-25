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 Российская авиация разбомбила школу на западе Сирии: 10 погибших, большинство - дети

24 декабря в результате нанесенного российской военной авиацией удара по школе в селе Джубас в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе шестеро детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека.

Сирийские правительственные силы при поддержке российских военных проводят новое наступление на Идлиб, начав операцию по массовому выходу мирных жителей из этой провинции в более безопасные районы вблизи турецкой границы.

По данным мониторинговой группы, авиаудар был нанесен по школе в селе Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренне перемещенные лица.

Правительственные сирийские войска сейчас находятся менее чем в четырех километрах от города Маарат эн-Нууман, который удерживают повстанцы. Через город проходит ключевое шоссе, которое соединяет столицу страны Дамаск с крупнейшим городом Сирии — Алеппо. Непосредственной целью правительственных сил, как считается, являеется открытие автомагистрали, которая была закрыта повстанцами в 2012 году.

Отметим, в провинции Идлиб проживает около 3 миллионов мирных жителей. ООН заявляет, что более чем половина гражданских покинули Идлиб из-за постоянных авиаударов и эскалации боевых действий в этом районе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия разбомбила больницы в Сирии, - The New York Times. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3167234
 
 
 Топ комментарии
 
Наслідувачі нацизму.
Смерть москалям !
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им все можно, а главное всех все устраивает. Мир перевернулся.
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им все можно, а главное всех все устраивает. Мир перевернулся.
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Убийство детей перед рождеством -типичное поведение людей, служащих сатане.Это еще одно подтверждение тому, что Путин, кацапская власть, наемники кацапские служат черным силам ,особо не скрывая этого.
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Что-то неправильно в этом мире. Миг для Бога - век для людей? Похоже, он как раз моргнул.
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в етом мире все неправильно, Славич - прогнил насквозь,
а Господь тока морганием и занят...
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Саша, тебе же не двадцать лет)
Не будь таким наивным...
Просто Крым и Донбасс это наше оказалось, потому мы воспринимаем это болезненно...
А на самом деле в мире ничего не поменялось!!!

СССР в Афганистане бомбит школы - для нас это интернациональный долг!
Россия в Сирии бомбит школы - для нас ужас!

Восприятие - это очень сложная штука...
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имитация атаки на амерский есминец была менее успешной.
кацапня по школам и больничкам...
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Дійсно, першими на Донбасі були обстріли саме шкіл і лікарен
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ну вот и на х.. зачем тогда Донбас звал ето зверье?
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а Донбас звал?

при каком-то небольшом проценте местных ушлёпков были завезены автобусами из паРаши "зовущие путена"...
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все так - тока 6й год война.
немчучня стока лет в Украине не была, скока ети кацапские скоты
со своим местным прискотовьем.
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Той хто знав той і зараз продовжує, але вже в серці України
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Журналист Денис Казанский отметил, что один из нардепов отличился откровенно антиукраинскими заявлениями в эфире известного аналогичной позицией телеканала.

Речь идет о Ренате Кузьмине, прокуроре времен Януковича.


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Російська авіація розбомбила школу на заході Сирії: 10 загиблих, більшість - діти - Цензор.НЕТ 3127
«Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин на 112 канале открыто поддержал боевиков ЛДНР. Поразительно. Этот мудак вообще не мог быть депутатом. Он не жил в Украине в 2014-2019. Но вся государственная машина сработала на то, чтобы этот любитель оккупантов стал нардепом», - отметил Денис Казанский.

Он записал видео-комментарий, в котором развеял пропагандистскую легенду Кузьмина о том, что так называемые республики были «созданы местными жители чтобы защититься от заговорщиков в Киеве».

http://u-news.com.ua/86114-zhurnalist-vyjavil-v-rade-otkrytogo-poklonnika-boevikov-ldnr-video.html
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Наслідувачі нацизму.
Смерть москалям !
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Фуйло может в четвертый раз заявить
о Победе
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вчера на Рашке крякнул су-57, а сегодня утром крякнул вертолет ми-8..
ПВО Вейшнории не дают расслабиться! Российская авиация разбомбила школу на западе Сирии: 10 погибших, большинство - дети - Цензор.НЕТ 9319
авария вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Российская авиация разбомбила школу на западе Сирии: 10 погибших, большинство - дети - Цензор.НЕТ 1996
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суки потные, хоть и грех в такой день ругаться....
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***
За то, что ты, Россия, влезла в Сирию -
Пускай твое взрывается метро!
Критерия точней не знаю в мире я,
Чтоб отличить, где зло, а где добро.
Поддерживая Асада и северо-
Корейскую династью Кимов,
Да плюс еще тиранов трое-четверо,
А свергнутым давая стол и кров
Захватывая Крым, напав на Грузию,
Стремясь восстановить СССР
(Имперско-реваншистскую иллюзию),
Во всем беря со Сталина пример,
По новой ставя памятники Сталину
И в лагеря сажая за слова -
Не видишь ты, что миссия провалена
И понял мир уже как дважды два:
Ты - зла и несвободы воплощение,
А все, что ненавидишь ты, - добро!
К тебе одно лишь верно обращение:
С напалмом, бомбой, топором!
12-30.9.2017 Борис Стомахин
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По рашка ТВ покажут, что это был командный центр.
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Бєларусь теж хоче вбивати?
Лукашенко назвал самый простой вариант объединения - Россия вступает в состав Беларуси

https://www.segodnya.ua/world/wnews/lukashenko-nazval-samyy-prostoy-variant-obedineniya-rossiya-vstupaet-v-sostav-belarusi-1379506.html
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І расєйка ще щось меле про геноцид на Донбасі? Так, там геноцид українців. Расєянці вбивають і катують українців за мовною та національною ознакою.
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Меня абсолютно не удивляют подобные новости от братушек зебилов.
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Инфа от "Лондонской обсерватории по ПЧ", не стоит бумаги на которой она написана. Syrian Observatory for Human Rights - информационный проект, который инициировал и ведёт Осама Али Сулейман (псевдоним Рами Абдул-Рахман), гражданин Сирии, с 2000 года проживающий в Великобритании
У центра есть лишь один постоянный работник - сам Осама Али Сулейман, он тупо зарабатывает на вранье, как и "Белые каски", которые кстати, ничего об этом "обстреле" не пишут., хотя находятся в Идлипе.
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Инфа от кацапа про недостоверную инфу от кого-то-это мягко говоря несерьёзно.
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Мир в Сирии наступит только при выполнении трёх условий, повторимся..,
1. Асад должен уйти.
2. Сирия должна быть единна.
3. Не должно быть никаких военных баз какой либо страны на её территории.
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Ихтамнет,как обычно. Мерило справедливости в теперешнем мире-сила. Но похоже США просто невыгодно прекращать существование козлостана,как источника всех проблем в мире. Ведь при наличии такого пугала можно проворачивать неплохие гешефты на оборонке и торговле оружием.
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А кто-то тут гадал чей снаряд мог попасть в школу в Одессе во 2-ю мировую.
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