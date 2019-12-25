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 В 2019 году на Донбассе погибли 18 гражданских, 127 - ранены, - ОБСЕ

С начала 2019 года в результате боевых действий на востоке Украины погибли 18 мирных жителей, еще 127 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом BBC News Украина сообщили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"С начала 2019 года Специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", - говорится в сообщении.

По данным ОБСЕ, в этом году зарегистрировано наименьшее количество жертв среди мирного населения. Для сравнения - в 2018 году на Донбассе погибли 43 гражданских и 179 получили ранения.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил погибли 97 украинских военных, еще 499 получили ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3167233
 
 
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Интересно какой процент из них под украинскую технику бросался?
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так год еще не закончился, рано "итоги" подводить
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Россия сделала свой полигон с Донбасса, чтобы испытывать оружие и обучать армию.
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Вот только я должен не от вас это слышать, а от политиков!
Но По' почему-то язык в одно место засунул, а Зе' вообще в облаках витает...
А евротолерасты, кроме политической мастурбация, больше ничем и не могут заниматься У 2019 році на Донбасі загинуло 18 цивільних, 127 - поранено, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7000
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Добре хоч зі зміною керівництва України і мирними ініціативами особисто Президента Володимира Олександровича Зеленського по розведенню сторін перестали гинути як мирні громадяни так і військовослужбовці. Добре, коли людина не зацікавлена у продовженні війни.
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А мирных жителей которых для освобождение родной земли пришлось взять в руки оружие считаете только расходным материалом?
Ведь не украинцы то анексировали Крым и не они ведут войну на кацапской територии.
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