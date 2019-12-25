 Кабмин вечером провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.
"Формат заседания полностью закрытый - ДСП (для служебного пользования)", - написал нардеп.
По его словам, заседание длилось около часа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.
"Формат заседания полностью закрытый - ДСП (для служебного пользования)", - написал нардеп.
По его словам, заседание длилось около часа.
Его уровень на теле шоу ряженным в Чарли Чаплина ходить, в Страсбурге в резиновых рукавицах выступать и писать похабщину на обломке Берлинской стены.
Газ по гривні за куб…
Рак знайшли у *****…
Стінг приіхав у клюб,
заробити бабла…
Бакс упав до восьми…
П'ять копійок - метро…
У ставку є соми…
Президент - не Петро…
Не вивозять кругляк…
У тюрмі "бепепе"…
У ***** знову рак…
Теща вже не хропе…
В вихідні - на Балі…
"риги" видохли, ***…
Таки файна в селі
цьогоріч конопля…
НО БЕЗ НАМОРДНИКА - ОНИ ОПАСНЫЕ
Похоже, вслед за Коломойским и у Фирташа грядет «конец эпохи бедности»…
А тем временем «зеленая марионетка» олигархов Зеленский продолжает политику обнищания украинцев, выгодную олигархам.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Пока украинцев обманывали про выгодный транзитный контракт и якобы, по словам Зеленского, снижение тарифов в два раза следующей зимой, подконтрольная президенту НКРЭ приняла решение на 30% повысить тариф на транспортировку газа по Украине.
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Транспортировка - это составляющая конечного тарифа цены за куб газа для украинцев.
Увеличение тарифа на транспортировку ( а значит - и цены на газ для населения) Зеленский делает в интересах облгазов Фирташа-Бойко. Что говорит о том, что Зеленский-Коломойский уже договорились с ОПЗЖ о роли «ручной» оппозиции.
В принципе, логично. Раз Москва поставила Зеленского в известную позу и пришлось проглотить снижения цены транзита для «Газпрома», то надо же грабить кого-то другого и слабого. И для этой роли лучше всего подходит нищий народ. Который и голосовал за Зеленского.
Плюс - за счет этого же народа можно и «купить» оппозицию.
Похоже, вслед за Коломойским и у Фирташа грядет «конец эпохи бедности»))))
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***
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение цен на транспортировку газа в два этапа в следующем году. Соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ во вторник, 24 декабря, передает «РБК-Украина».
В сопроводительных документах говорится, что повышение тарифов на услуги распределения газа планируют осуществить в два этапа - с 1 января и с 1 июля 2020 года.
Таким образом, комиссия повысила тарифы для 44 региональных газораспределительных компаний. Например, с 1 января тариф будет составлять от 0,28 до 1,99 гривен за кубометр в месяц, с 1 июля - от 0,28 до 2,73 гривен за кубометр в месяц в зависимости от региона.
Как сообщили в департаменте по регулированию отношений в нефтегазовой сфере, на первом этапе повышение цены на распределение газа в среднем по стране составит 30%.
Таким образом, комиссия повысила тарифы для 44 региональных газораспределительных компаний. Например, с 1 января тариф будет составлять от 0,28 до 1,99 гривен за кубометр в месяц, с 1 июля - от 0,28 до 2,73 гривен за кубометр в месяц в зависимости от региона.
Как сообщили в департаменте по регулированию отношений в нефтегазовой сфере, на первом этапе повышение цены на распределение газа в среднем по стране составит 30%.
Издание отмечает, что этот тариф влияет на конечную стоимость газа для потребителей.
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Картинка от Дмитрия Корнейчука
А так все верно говоришь
Ну і назви хоч одного західного лідера котрий сказав що Зеленський переміг корупцію.
Новая сделка между Украиной и Россией - это белый флаг, который вывесили правительство в Киеве и Зеленский.
Скверный разлад между Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и Украиной сохраняется. Очевидно, что сейчас дела идут немного лучше, чем при бывшем президенте Петре Порошенко. По крайней мере на фронте природного газа - с которого, в принципе, и началась эта ссора между двумя странами - Россия и Украина, кажется, стараются быть дружелюбными.
«Газпром» и украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» договорились о подписании контракта на транзит газа сроком на пять лет, который позволит Украине остаться на этом рынке. Это довольно интересно, если учесть, что «Северный поток-2» может заработать в любой момент. Россия заполняет европейский рынок природным газом «Газпрома».
Украина всегда была ключевым поставщиком природного газа на юг Европы. Но с 2014 года, когда пророссийское правительство в Киеве было свергнуто, а на его место пришло прозападное правительство, Россия стала вести себя гораздо активнее на газовом фронте и заключила с Турцией и Германией сделки на строительство новых альтернативных газопроводов.
Этот шаг России был расценен как тяжелый удар по финансовому положению Украины. Вряд ли Украина могла надеяться на то, чтобы стать газотранспортным узлом для российского газа, однако сделка, о которой было объявлено в минувшие выходные, гарантирует «Нафтогазу» как минимум 40 миллиардов кубических метров газа ежегодно и оплату расходов на правовые услуги, о чем сообщила российская деловая газета «Коммерсант».
Чтобы получить такие условия сделки, «Нафтогазу» пришлось пообещать, что он перестанет преследовать «Газпром» в международных судах. В настоящее время все еще рассматривается иск «Нафтогаза» против россиян на сумму примерно в 12 миллиардов долларов. И, чтобы сделка состоялась, этот иск должен быть отозван. В свою очередь «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов до конца декабря в соответствии с решением стокгольмского суда от 2017 года, - это лишь крошечная часть того, что украинцы требовали изначально.
Кроме того, Антимонопольный комитет Украины должен отозвать свои претензии в отношении «Газпрома» на сумму в 7,4 миллиарда долларов.
Такая сделка - это победа для «Газпрома» и шанс для Зеленского и «Нафтогаза» начать все сначала в надежде на то, что им удастся сохранить партнерские отношения с крупнейшей российской газовой компанией.
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Итогом этой сделки должно стать продолжение транзита российского газа через Украину, начиная с 1 января 2020 года и на ближайшие пять лет. «Газпром» обязуется поставлять через украинскую газотранспортную систему (ГТС) 65 миллиардов кубических метров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубических метров в последующие четыре года.
В соответствии с условиями сделки, впервые согласованной на встречах нормандской четверки, которые прошли в Париже 9 декабря и в которых приняли участие Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, в ближайшие 10 дней «Газпром» должен будет подписать два соглашения: межоператорское с «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ), второе - с «Нафтогазом» на бронирование мощностей ГТС.
Изначально «Газпром» настаивал на более коротком контракте, что позволило бы компании завершить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Объемы транзита газа через Украину соотносятся с мощностью «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в 2021 году. С этими двумя проектами «Газпром» может рассчитывать на пропускную способность экспортных газопроводов в 190 миллиардов кубических метров. Теперь, когда Украина возвращается на арену, у «Газпрома» появляется возможность отправлять в Европу до 230 миллиардов кубических метров газа, хотя этого не произойдет, потому что газопроводы никогда не работают на полную мощность - по крайней мере на протяжении продолжительных периодов времени.
По оценкам «Газпрома», в следующем году он отправит в Европу 200 миллиардов кубических метров газа.
Возможно, зависимость Европы от российского газа вырастет еще больше. Поскольку европейские страны намереваются полностью отказаться от угля и заменить его энергией солнца и ветра, они резко сокращают объемы закупок этого горючего ископаемого.
В 2022 году из-за тревог, связанных с возможными землетрясениями, будет остановлена добыча газа на газовом месторождении в Гронингене, Нидерланды, которое является 10-м крупнейшим в мире месторождением. Последние несколько лет объемы добычи на этом месторождении сокращались, и сейчас они составляют 17 миллиардов кубических метров. В 2014 году объемы добычи там достигали 42 миллиарда кубических метров.
Это создает для российского газа дополнительную нишу в 15-20 миллиардов кубических метров - разумеется, если кто-то не решит, что все заводы и жилые дома в этом регионе можно будет обеспечивать электроэнергией, получаемой с помощью солнечных батарей и ветряных мельниц. Европа уже негативно относится к атомной энергии.
Новая сделка между Украиной и Россией - это белый флаг, который вывесили правительство в Киеве и Зеленский.
С точки зрения украинских ястребов, этот шаг - ошибка. С точки зрения тех, кто выступает за сближение с Россией, это своевременная мера. Теперь Зеленский может заняться решением других проблем, существующих в российско-украинских отношениях, а именно проблемы с сепаратистским движением в Донбассе, которое российские интересы поддерживают и финансируют.
Ежегодный транзит 40 миллиардов кубических метров российского газа через Украину в Европу - это устойчивый источник прибыли для украинского правительства. Украина перестанет быть главной проблемной точкой «Газпрома» и наоборот. Ее роль в смысле объемов газа, переправляемого в Европу, будет сравнима с ролью Турции.
«Газпром» может отказаться от транзита газа через Украину в любой момент после 2020 года, просто увеличив нагрузку на другие газопроводы. «Северный поток-2» и «Турецкий поток» до сих пор остаются дамокловым мечом, нависшим над Украиной и «Нафтогазом».
Кеннет Рапоза, Forbes (США)
не сростается что-то? или опять наё от рашки замаячил? или так...новое шоу обсудить...
"Нефтегаз"-Коболев-Витренко: непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус: подписываем как есть и побыстрее.
Еще раз не поленюсь и спрошу про "Ощадбанк" и переводе его в Фонд гарантирования вкладов. Решение уже есть. Что дальше?
Не ДСП. Вопросы важные, и даже зебилоиды должны понимать, о чем речь. Поскольку это и их касается.
Это кидок.
- 3 лярда РФ отдаст, но потом (после выборов в ОРДЛО);
- транзит на 5 лет, но при условии снижения цены на прокачку;
- объём прокачки равен объёму воды в Крым....
И как вам такой вариант "победных" переговоров?
П.С. Финал заседания - Лёха на самокате промчался по Кабмину на одном колесе..
- 3 лярда РФ отдаст, но потом (после выборов в ОРДЛО);
- транзит на 5 лет, но при условии снижения цены на прокачку
Це звідки?
.
(Например фабрику Рошен).
Тот, что при Юле таки выплыл!
Ты же уверен, надеюсь, что у меня шесть пальцев на левой ноге?