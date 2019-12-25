 Кабмин вечером провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

"Формат заседания полностью закрытый - ДСП (для служебного пользования)", - написал нардеп.

По его словам, заседание длилось около часа.

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