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Все про:газовые переговоры (1013) Кабмин (11457) Гончаренко (295)

 Кабмин вечером провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров

Кабинет Министров вечером 24 декабря провел экстренное закрытое заседание относительно газовых переговоров с Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

"Формат заседания полностью закрытый - ДСП (для служебного пользования)", - написал нардеп.

По его словам, заседание длилось около часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся выйти на подписание всех документов на конец недели, - Витренко о договоре по газу с Россией

Источник: https://censor.net.ua/n3167231
 
 
 Топ комментарии
 
А россияне все, бывают разные,И хамы есть, и есть несчастные,Есть с шевелюрою, бывают лысые,Брюнеты есть, и белобрысые.Обычно подлые, и есть бесстыжие,Но чаще хитрые как лисы рыжие,И наркоманы есть, и беспризорники,И прокуроры есть, и уголовники.И педофилы есть, и есть политики,И СПИДоносцы есть и сифилитики,Есть агрессивные, но есть трусливые,Есть флегматичные, а есть спесивые.Там есть сангвиники и меланхолики,И униаты есть, и есть католики,Есть очень мерзкие, но есть и глупые,Там некрофилы есть, а есть и грубые.И старики там есть, но есть и школьники,Там есть проктологи, менты и дворники...Да, россияне все, бывают разные,

НО БЕЗ НАМОРДНИКА - ОНИ ОПАСНЫЕ
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Так нафига на заседании клоунов нужен полу-клоун?
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Щас соя нам все обьяснит, за сколько и что зебил ***** продался 😷
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Чухають всім Кабміном потилицю, а за що власне подарували мокшанам 12 млрд баксів?
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Да уж, при пеце такого не было. Срочно на соефый майдан
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Ой горе, Гончаренко-полуклоуна на заседание не пригласили.
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Так нафига на заседании клоунов нужен полу-клоун?
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Ты у своих спроси, ЗАЧЕМ он туда прорывался.
Его уровень на теле шоу ряженным в Чарли Чаплина ходить, в Страсбурге в резиновых рукавицах выступать и писать похабщину на обломке Берлинской стены.
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Газ по гривні за куб…

Газ по гривні за куб…
Рак знайшли у *****…
Стінг приіхав у клюб,
заробити бабла…

Бакс упав до восьми…
П'ять копійок - метро…
У ставку є соми…
Президент - не Петро…

Не вивозять кругляк…
У тюрмі "бепепе"…
У ***** знову рак…
Теща вже не хропе…

В вихідні - на Балі…
"риги" видохли, ***…
Таки файна в селі
цьогоріч конопля…
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А россияне все, бывают разные,И хамы есть, и есть несчастные,Есть с шевелюрою, бывают лысые,Брюнеты есть, и белобрысые.Обычно подлые, и есть бесстыжие,Но чаще хитрые как лисы рыжие,И наркоманы есть, и беспризорники,И прокуроры есть, и уголовники.И педофилы есть, и есть политики,И СПИДоносцы есть и сифилитики,Есть агрессивные, но есть трусливые,Есть флегматичные, а есть спесивые.Там есть сангвиники и меланхолики,И униаты есть, и есть католики,Есть очень мерзкие, но есть и глупые,Там некрофилы есть, а есть и грубые.И старики там есть, но есть и школьники,Там есть проктологи, менты и дворники...Да, россияне все, бывают разные,

НО БЕЗ НАМОРДНИКА - ОНИ ОПАСНЫЕ
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Говорят хотели в 4 раза больше, но договорились где-то посерёдке...сошлись,короче, на повышении вдвое, если верить эль-мюриду. Но тот ватан не вполне уверен. Бо согласно высеазываниям Оржеля - вдвое получается, а согласно высказываниям Геруса - получается меньше. Бо Оржель говорит где-то 3 лярда в год будет,аГерус говорит о 2-х.
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Зеленая марионетка олигархов продолжает политику обнищания украинцев - политолог Декабрь 25, 2019Без рубрикиКомментарии

Похоже, вслед за Коломойским и у Фирташа грядет «конец эпохи бедности»…
А тем временем «зеленая марионетка» олигархов Зеленский продолжает политику обнищания украинцев, выгодную олигархам.
Кабмин вечером провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров - Цензор.НЕТ 4730

Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Пока украинцев обманывали про выгодный транзитный контракт и якобы, по словам Зеленского, снижение тарифов в два раза следующей зимой, подконтрольная президенту НКРЭ приняла решение на 30% повысить тариф на транспортировку газа по Украине.
В тему - Команда Зеленского полностью «сдала» интересы Украины в новом транзитном контракте
Транспортировка - это составляющая конечного тарифа цены за куб газа для украинцев.
Увеличение тарифа на транспортировку ( а значит - и цены на газ для населения) Зеленский делает в интересах облгазов Фирташа-Бойко. Что говорит о том, что Зеленский-Коломойский уже договорились с ОПЗЖ о роли «ручной» оппозиции.
В принципе, логично. Раз Москва поставила Зеленского в известную позу и пришлось проглотить снижения цены транзита для «Газпрома», то надо же грабить кого-то другого и слабого. И для этой роли лучше всего подходит нищий народ. Который и голосовал за Зеленского.
Плюс - за счет этого же народа можно и «купить» оппозицию.
Похоже, вслед за Коломойским и у Фирташа грядет «конец эпохи бедности»))))
В тему - Как агент Путина Фирташ помогает Джулиани в Украине - The Washington Post
***
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение цен на транспортировку газа в два этапа в следующем году. Соответствующее решение принято на заседании НКРЭКУ во вторник, 24 декабря, передает «РБК-Украина».
В сопроводительных документах говорится, что повышение тарифов на услуги распределения газа планируют осуществить в два этапа - с 1 января и с 1 июля 2020 года.
Таким образом, комиссия повысила тарифы для 44 региональных газораспределительных компаний. Например, с 1 января тариф будет составлять от 0,28 до 1,99 гривен за кубометр в месяц, с 1 июля - от 0,28 до 2,73 гривен за кубометр в месяц в зависимости от региона.
Как сообщили в департаменте по регулированию отношений в нефтегазовой сфере, на первом этапе повышение цены на распределение газа в среднем по стране составит 30%.
Таким образом, комиссия повысила тарифы для 44 региональных газораспределительных компаний. Например, с 1 января тариф будет составлять от 0,28 до 1,99 гривен за кубометр в месяц, с 1 июля - от 0,28 до 2,73 гривен за кубометр в месяц в зависимости от региона.
Как сообщили в департаменте по регулированию отношений в нефтегазовой сфере, на первом этапе повышение цены на распределение газа в среднем по стране составит 30%.
Издание отмечает, что этот тариф влияет на конечную стоимость газа для потребителей.
***
Картинка от Дмитрия Корнейчука
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Четыре причины, почему Порошенко , Тимошенко и олигархи, так ненавидят Зеленского: Причина №1. Зеленский не пошел на договорняк с олигархами и Тимошенко. Это публичная информация и Президент сам об этом неоднократно заявлял. Причина №2. Зеленский несистемный политик и его нечем шантажировать. Каждый президент за всю историю украинской независимости был системным. Олигархи хорошо знали чем зацепить и Порошенко, и Ющенко, и Кучму, и Кравчука. На них было и есть масса компроматов, вплоть до заказных убийств и масштабных коррупционных схем. Зеленский же несистемный политик. На него нет компроматов и тем более коррупционных схем. Причина №3. Президент начал отбирать у олигархов влияние. Всего за 7 месяцев Зеленский разрушил коррупционные схемы по обогащению абсолютно всех без исключения олигархов. Коломойский как был, так и есть без ПриватБанка. У Ахметова забрали «Ротердам+» и государство перестало закупать у него электричество, которое Ахметов продает Украине в 5 раз дороже чем любой другой стране ЕС. Порошенко в шаге от тюрьмы, а Медвечук остался без влияния на газовый рынок. Украина закупала российское топливо, газ, нефть, автозаправочный газ через Медвечука. Уже с 2020 года цены и на бензин, и на газ, и на нефть будут гораздо ниже, чем при Медвечуке и Порошенко. Причина №4. Зеленский явно не коррупционер Ахметов предлагал несколько миллиардов долларов за возможность и дальше наживаться на гражданах Украине. По понятным причинам Ахметов был послан на… Вместе с этим мировые лидеры констатируют, что Зеленский поборол коррупцию на уровне Президента Украины. За время правления Президента Зеленского никто не может обвинить его в каком либо коррупционном деянии. Это очень не нравится украинским олигархам, которые всегда решали вопросы на самом высоком уровне и вместе с этим олигархи буквально через месяц начали шатать кресло под Президентом Украины. За 7 месяцев олигархическая машина сделала все, чтобы уничтожить Зеленского и ввергнуть страну в пучину гражданской бойни. К большому потрясению для олигархов, рейтинг Зеленского не падает. Народ Украины знает, что олигархи это самое страшное зло для страны и что олигархия должна быть стерта с лица земли.
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Один только вопрос,где деньги в бюджете?.
А так все верно говоришь
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Розкажи краще про офшори Зеленського, про його працю на міноборони РФ. Про торгівлю на крові- та ж електроенергія. Про пресування патріотів та шабаш ригів та колаборантів. Про кредити, про ціни в магазинах.
Ну і назви хоч одного західного лідера котрий сказав що Зеленський переміг корупцію.
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Украина и Россия снова вместе? - Forbes (США) Декабрь 25, 2019Без рубрикиКомментарии
Кабмин вечером провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров - Цензор.НЕТ 5607Новая сделка между Украиной и Россией - это белый флаг, который вывесили правительство в Киеве и Зеленский.
Скверный разлад между Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и Украиной сохраняется. Очевидно, что сейчас дела идут немного лучше, чем при бывшем президенте Петре Порошенко. По крайней мере на фронте природного газа - с которого, в принципе, и началась эта ссора между двумя странами - Россия и Украина, кажется, стараются быть дружелюбными.
«Газпром» и украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» договорились о подписании контракта на транзит газа сроком на пять лет, который позволит Украине остаться на этом рынке. Это довольно интересно, если учесть, что «Северный поток-2» может заработать в любой момент. Россия заполняет европейский рынок природным газом «Газпрома».
Украина всегда была ключевым поставщиком природного газа на юг Европы. Но с 2014 года, когда пророссийское правительство в Киеве было свергнуто, а на его место пришло прозападное правительство, Россия стала вести себя гораздо активнее на газовом фронте и заключила с Турцией и Германией сделки на строительство новых альтернативных газопроводов.
Этот шаг России был расценен как тяжелый удар по финансовому положению Украины. Вряд ли Украина могла надеяться на то, чтобы стать газотранспортным узлом для российского газа, однако сделка, о которой было объявлено в минувшие выходные, гарантирует «Нафтогазу» как минимум 40 миллиардов кубических метров газа ежегодно и оплату расходов на правовые услуги, о чем сообщила российская деловая газета «Коммерсант».
Чтобы получить такие условия сделки, «Нафтогазу» пришлось пообещать, что он перестанет преследовать «Газпром» в международных судах. В настоящее время все еще рассматривается иск «Нафтогаза» против россиян на сумму примерно в 12 миллиардов долларов. И, чтобы сделка состоялась, этот иск должен быть отозван. В свою очередь «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов до конца декабря в соответствии с решением стокгольмского суда от 2017 года, - это лишь крошечная часть того, что украинцы требовали изначально.
Кроме того, Антимонопольный комитет Украины должен отозвать свои претензии в отношении «Газпрома» на сумму в 7,4 миллиарда долларов.
Такая сделка - это победа для «Газпрома» и шанс для Зеленского и «Нафтогаза» начать все сначала в надежде на то, что им удастся сохранить партнерские отношения с крупнейшей российской газовой компанией.
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Итогом этой сделки должно стать продолжение транзита российского газа через Украину, начиная с 1 января 2020 года и на ближайшие пять лет. «Газпром» обязуется поставлять через украинскую газотранспортную систему (ГТС) 65 миллиардов кубических метров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубических метров в последующие четыре года.
В соответствии с условиями сделки, впервые согласованной на встречах нормандской четверки, которые прошли в Париже 9 декабря и в которых приняли участие Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, в ближайшие 10 дней «Газпром» должен будет подписать два соглашения: межоператорское с «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ), второе - с «Нафтогазом» на бронирование мощностей ГТС.
Изначально «Газпром» настаивал на более коротком контракте, что позволило бы компании завершить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Объемы транзита газа через Украину соотносятся с мощностью «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в 2021 году. С этими двумя проектами «Газпром» может рассчитывать на пропускную способность экспортных газопроводов в 190 миллиардов кубических метров. Теперь, когда Украина возвращается на арену, у «Газпрома» появляется возможность отправлять в Европу до 230 миллиардов кубических метров газа, хотя этого не произойдет, потому что газопроводы никогда не работают на полную мощность - по крайней мере на протяжении продолжительных периодов времени.
По оценкам «Газпрома», в следующем году он отправит в Европу 200 миллиардов кубических метров газа.
Возможно, зависимость Европы от российского газа вырастет еще больше. Поскольку европейские страны намереваются полностью отказаться от угля и заменить его энергией солнца и ветра, они резко сокращают объемы закупок этого горючего ископаемого.
В 2022 году из-за тревог, связанных с возможными землетрясениями, будет остановлена добыча газа на газовом месторождении в Гронингене, Нидерланды, которое является 10-м крупнейшим в мире месторождением. Последние несколько лет объемы добычи на этом месторождении сокращались, и сейчас они составляют 17 миллиардов кубических метров. В 2014 году объемы добычи там достигали 42 миллиарда кубических метров.
Это создает для российского газа дополнительную нишу в 15-20 миллиардов кубических метров - разумеется, если кто-то не решит, что все заводы и жилые дома в этом регионе можно будет обеспечивать электроэнергией, получаемой с помощью солнечных батарей и ветряных мельниц. Европа уже негативно относится к атомной энергии.
Новая сделка между Украиной и Россией - это белый флаг, который вывесили правительство в Киеве и Зеленский.
С точки зрения украинских ястребов, этот шаг - ошибка. С точки зрения тех, кто выступает за сближение с Россией, это своевременная мера. Теперь Зеленский может заняться решением других проблем, существующих в российско-украинских отношениях, а именно проблемы с сепаратистским движением в Донбассе, которое российские интересы поддерживают и финансируют.
Ежегодный транзит 40 миллиардов кубических метров российского газа через Украину в Европу - это устойчивый источник прибыли для украинского правительства. Украина перестанет быть главной проблемной точкой «Газпрома» и наоборот. Ее роль в смысле объемов газа, переправляемого в Европу, будет сравнима с ролью Турции.
«Газпром» может отказаться от транзита газа через Украину в любой момент после 2020 года, просто увеличив нагрузку на другие газопроводы. «Северный поток-2» и «Турецкий поток» до сих пор остаются дамокловым мечом, нависшим над Украиной и «Нафтогазом».
Кеннет Рапоза, Forbes (США)
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І сторія повторюється, проте влада не знає історії свого народу, хіба що цей народ не її? Кабмін увечері провів екстрене засідання з питання газових переговорів - Цензор.НЕТ 7208
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а шо такое?
не сростается что-то? или опять наё от рашки замаячил? или так...новое шоу обсудить...
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Делили 3 миллиарда отсуженные при папиредниках? 1 миллиаррд Бене, 1 миллиард Пинчуку тестю на кашку манную, 1 кому ещё один миллиард, подскажите ЗеДятлы.
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А как же попутчик геволюции и кум *****? Где их мильярды? Да уж при пеце такого не было😷
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Коли примчиш в Україну? Кловун сказав шо тут вже краще ніж в Польщі.
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Уточните, чего не было? Попутчик геволюции и кум ***** не куда не ездзили или, что вы имели в виду, пше пан со странным ником.
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А чим власне тоді 3 млрд баксів позичених Зеком віддавати ?
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Зелень вважає що це їхня особиста справа. Роблять все втихаря, а потім дивуються чому люди не задоволені ними.
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провел заседание..... и понял, что они лохи.....
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Типа поняли что их ниап...но ни как не поймут где...
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Мы знаем. Не поленюсь и повторюсь:

"Нефтегаз"-Коболев-Витренко: непосредственно в тело подписываемых договоров должны быть включены положения предусматривающие ответственность "Газпрома" за нарушение условий контракта. В частности повышение цены за транспортировку газа в соответствии с уровнем недовыполнения объемов прокачки. Там же должна быть оговорена сумма компенсации в случае полного прекращения транзита газа.
Россия-Путин-"Газпром"- Миллер и примкнувшие к ним Зеленский-Оржель -Герус: подписываем как есть и побыстрее.

Еще раз не поленюсь и спрошу про "Ощадбанк" и переводе его в Фонд гарантирования вкладов. Решение уже есть. Что дальше?

Не ДСП. Вопросы важные, и даже зебилоиды должны понимать, о чем речь. Поскольку это и их касается.
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Тут всего 900 000 000 (900 млн), даже миллиарда нет!!!
Это кидок. Кабмін увечері провів екстрене засідання з питання газових переговорів - Цензор.НЕТ 1571
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Торговали - веселились, посчитали - прослезились:
- 3 лярда РФ отдаст, но потом (после выборов в ОРДЛО);
- транзит на 5 лет, но при условии снижения цены на прокачку;
- объём прокачки равен объёму воды в Крым....
И как вам такой вариант "победных" переговоров?
П.С. Финал заседания - Лёха на самокате промчался по Кабмину на одном колесе..
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Ну, как такое можно писать? "Зеленский не пошел на договорняк с олигархами".....Разве Беня и Пиня испытывают какие-то затруднения? Разве Вову не окружают ставленники этих не бедных людей? До под Б. и П. законы принимают! Например, о прямой покупке ими электроэнергии у московитов. И в отношении газа в СМИ сообщали о подобных новшествах в пользу неких бизнес структур... При Вове некоторых крупных бизнесменов действительно прессуют, а для других Вова - хороший, послушный мальчик.
.
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Правильно ,********* нужно дожимать ,кораблики-то ту-ту ,уплыли и Северный поток 2 может накрыться медным тазиком вообще ,поэтому условия должны стать жёстче а иначе вате втыкнут такие иски ,что мало не покажется .
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Вообщето порохоботы зря подымают гвалт о 12 милиардах баксов от которых якобы отказались Это деньги которые могли бы скачать с раши В случае прекращения транзита через нашу територию Недополученая прибыль и порезка газотранспортной системы в металолом а этого не случилось и раша контракт пока продлила Тут за другое надо подымать гвалт А именно (почему граждане Украины за газ добываемый у себя как платили так и платят около 8 тыс при его себестоимости 1000 гр ) Ничего не изменил маланский вундеркинд Обдираловка которую начал кулевлобный маланец с офшорным петухом Успешно продолжается
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Когда кабмин собирается вечером, це зрада. Наверно что-то ***** продавать хотят.
(Например фабрику Рошен).
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Порохоидиоты напрягают извилины, есть поле для фантазий. А НАВЕРНОЕ, а МОЖЕТ БЫТЬ, а ВДРУГ. Но факт, к ним никто не прислушается.
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