 "Я не знаю, за что меня уволили", - экс-глава Закарпатской ОГА Бондаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бондаренко рассказал изданию "Новое время".
"Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", - сказал он.
Он отметил, что его команде удавалось бороться даже с настоящим бичом Закарпатья - контрабандой. Однако, он не смог подтвердить свое заявление какими-либо данными.
Также он поблагодарил президента Зеленского за его решение и добавил, что не комментирует его, поскольку они "люди командные".
Как сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский объявил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.
Потому что работать не умеешь.
вопрос не за ,что уволили,а ЗАЧЕМ назначили)
И почему я не удивлён? 😂
Намащуй...те!
Тонко)
Мож твоя рожа перестала бене нравиться. Чем не вариант?
И как часто нам объясняли их увольнения?
То-то же...
Иначе мы с Вами можем такими сравнениями вхлам разрушить остатки хрупкого психического равновесия зеизбирателя.😉
Порохоботы, реально, я думал вам Пеця сегодня даст выходной)
Или он решил, что туповатые пусть ежедневно работают
А этот тут сказки рассказывает, что он борол поборенное.
Маю надію, він візьме це питання на особистий контроль і вирішить.
Вірю Нашому Народному Президенту!
Уже совсем другие времена настали...
Ваш идол уже история, притом - паскудная история...
А вот вам, порохоботам, Зе реально срёт в штаны!
Судя по вашему недовольству
найпростіший спосіб "показати роботу'
Проституток менять нужно чаше. Авось какая и выстрелит.😉
пичалька.....
Вот когда мой кот сделает какую то гадость, я и то перед наказанием пытаюсь ему объяснить - за что наказан...
Охринеть какая у вас Зе-команда....
Также он поблагодарил президента Зеленского за его решение и добавил, что не комментирует его, поскольку они "люди командные".Источник: https://censor.net.ua/n3167229
Завжди тупив, дурню казав.
Від гострих запитань всирався,
Тому від преси все ховався,
Розвів він цирк і балаган.
Тож інтерв'ю у презЕдента
В сто днів узяв актор Баклан.
Ворона Шмендель, **** дочка,
Розкудкудакалась, як квочка, -
Бо пресу не любила страх.
Давно вона уже хотіла
Закрити доступ до ЗеТіла,
По темниках щоб лиш питали.
І зайвий раз щоб не лякали,
Щоб журналюги полетіли к чортам
І щоб і дух не пах.
Тож лаялась, неначе швець,
Як бичка драна всіх штовхала.
Свободі слова йшов песець…
Ты не оправдал надежд зеленого стада...хреново мухлевал....
и харе уже плакать, он к радикалам ломанись, тебе так по фигу куда,
а им лишний член не помешает.
посада рівня секретаря міськради.
Ні повноважень.ні помилок,ні якихось результатів
Дійсно,ЗА ЩО звільняти?
Все задают вопрос, неужели Президент не видит, что происходит?
Не видит.
Температуру во фракци Президент меряет на заседаниях Малой фракции.
Глав комитетов и заместителей Арахамии.
То есть, специально отобранных жополизов.
Результат измерений- температура жопы, а не температура фракции.
"Рекламував труси": керівник однієї з ОДА вляпався у новий скандал (фото)
а от снимал бы подольских синеглазок, делал бы из их леди - по 100, анал табу - оставался бы при портфеле, а так ни то се....
Ну например. В Шостке запустили центр по производству артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения - "Укроборонпром".
https://gordonua.com/news/politics/v-shostke-zapustili-centr-po-proizvodstvu-artilleriyskih-***********-i-raketnogo-vooruzheniya-ukroboronprom-1480522.html
Или: "Укроборонпром" восстановил сорванный контракт на 45 бронетранспортеров.Вчера 12 единиц техники, БТРы поехали в 92-ую механизированную бригаду ВСУ
https://www.ostro.org/general/society/news/582126/
А зачем в такие подробности вдаваться,кто же это такой подлый, контракт на 45 БТР-4 сорвал?
результат не показал.
беня с моникой на карман не ощутили ))))