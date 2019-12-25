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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1791) Бондаренко Игорь (1)

 "Я не знаю, за что меня уволили", - экс-глава Закарпатской ОГА Бондаренко

Уволенный президентом Владимиром Зеленским бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Игорь Бондаренко удивился, когда узнал о своем внезапном увольнении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бондаренко рассказал изданию "Новое время".

"Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", - сказал он.

Он отметил, что его команде удавалось бороться даже с настоящим бичом Закарпатья - контрабандой. Однако, он не смог подтвердить свое заявление какими-либо данными.

Также он поблагодарил президента Зеленского за его решение и добавил, что не комментирует его, поскольку они "люди командные".

Как сообщал Цензор.НЕТ, Зеленский объявил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3167229
 
 
 Топ комментарии
 
Искать логику в решениях коллективного уЗеленского - бессмысленно.

Мож твоя рожа перестала бене нравиться. Чем не вариант?
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И опять саше глазкову пеця насрал в штаны.
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Просто знайшли крайнього. За обіцянки рішучих перемін ВИЩОГО завжди платять нижчі. НЕ Баканва, Авакова чи Нєфєдова ж Зєлі звільняти. Цап відпущення.
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Просто знайшли крайнього. За обіцянки рішучих перемін ВИЩОГО завжди платять нижчі. НЕ Баканва, Авакова чи Нєфєдова ж Зєлі звільняти. Цап відпущення.
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Ты похоже и не знаешь чем ты должен заниматься,и свои должностные обязанности.Волнует одно-где харчеваться
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"Я не знаю, за что меня уволили", - экс-глава Закарпатской ОГА Бондаренко

Потому что работать не умеешь.
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Ні. Він працює з Зєлєнскім. Вірніше, на Зєлєнского. Вірніше, під Зєлєнскім.
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вы ошибаетесь, зеленский всего лишь аваковский шнырь
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"Я не знаю, за что меня уволили", - экс-глава Закарпатской ОГА Бондаренко
вопрос не за ,что уволили,а ЗАЧЕМ назначили)
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И опять саше глазкову пеця насрал в штаны.
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Пеця за 5 лет так их обосцал что обтекать будут ещё долго, что радует.
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Alexandr Slavich.А ты уже понюхать успел и лизнуть.Шустрый однако.За тобой не успеешь.
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Ну какая же антиборыга, если без ватных мыслей про лизание?

И почему я не удивлён? 😂
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Петя насрал Украине и значит нам. Но пецеботам Украина пофиг.
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Насрали Украине 73% телевизороголовых дегенератов. И им точно насрать на Украину. Из личных разговоров до выборов. "Наккуя мне тот пецин термос, мува, вера, когда лишь бы мне пузо набить" . Избрали себе подобное чепушило?
Намащуй...те!
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Внезапно удивился что ничего не делал
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Искать логику в решениях коллективного уЗеленского - бессмысленно.

Мож твоя рожа перестала бене нравиться. Чем не вариант?
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Саш, а если быть честным, то при Пете они все бессменные были?
И как часто нам объясняли их увольнения?
То-то же...
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Я бы не рекомендовал сравнивать представителей новых лиц с погрязшими в коррупции и беспределе представителями папиредников-бариг.

Иначе мы с Вами можем такими сравнениями вхлам разрушить остатки хрупкого психического равновесия зеизбирателя.😉
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Насправді хтось з кимось домовився і це - ціна питання.
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"Ты виноват лишь в том, что хочется Зе кушать" ( по мотивам Крылова)
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Какая связь? "Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 2710
Порохоботы, реально, я думал вам Пеця сегодня даст выходной)
Или он решил, что туповатые пусть ежедневно работают
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С соседями по коридору на Савушкина, 55 проконсультируйся
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а ты на беню день и ночь горбатишься! он тебя хотя бы мацой кормит? или только обещает?
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обіцяє обрізання та єврейську прабабцю (з архівів).
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Как же "держи карман шире".Скорее раком поставит и премии праздничной лишит.
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А вообще этого чорта нужно было бы уволить хотя бы заслова, что он даже успешно боролся с контрабандой все 5месяцев в должности. Это что за инсинуации и грязные намёки? Это что вообще такое? Что за ложь? Какая могла быть контрабанда на Закарпатье пять месяцев, если Наш Народный Президент лалимСсаныч е5 летом орально победил?! Даже, вроде бы, видео есть, как он контрабанду побеждает.

А этот тут сказки рассказывает, что он борол поборенное.
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Непогано би було, якби Наш Народний Президент ладімСсанич підписав указ про вмпадання снігу і морозець до міну 7-8 градусів по Цельсію хоча би на період з 30 грудня 2019 року до 15 січня 2020-го. А то таі собі свята з грязюкою та дощем.

Маю надію, він візьме це питання на особистий контроль і вирішить.

Вірю Нашому Народному Президенту!
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За что уволили.. За что уволили... За нерасторопность... Не разобрался, КУДА и СКОЛЬКО "заносить" нужно...
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Да что вы всё по Пете меряете?
Уже совсем другие времена настали...
Ваш идол уже история, притом - паскудная история...
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Я что-то о "Пете" сказал? Это ВАМ "Петя" в штаны срёт постоянно...
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Петя - это прошлое!
А вот вам, порохоботам, Зе реально срёт в штаны!
Судя по вашему недовольству
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Не дуже смішно, ставки підросли, заносити треба більше.
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С этим он как раз нормально разобрался. Вместо работы он быстро снюхался с "местными элитами", и по сути отстранился от своих обязанностей.
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Надо было кого-то уволить, вот и уволили, кого не жалко.
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наступний етап "революції",в результаті якої до Влади прийшли випадкові люди- звільнення "не своїх'.таких самих випадкових.Призначених безсистемно.
найпростіший спосіб "показати роботу'
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Уволили за то что рейтинги клоуна падают. Плохо работаем.
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Да уж, при пеце такого не было. Все 5 лет и сидел бы
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Я тоже поддерживаю!

Проституток менять нужно чаше. Авось какая и выстрелит.😉
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Мощный мужик Петро! Уже с мая не при делах, а все гадит и гадит....
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Угу пеця дуже мощный. А пеця мошный как вона, и не побежит и сядет, чи он мощный как овощь и сдрыснет?
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Знатный срач оставил после себя. Петцеботы подтвердят.
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выгнал Барин, а за что ? - не объяснил даже .....
пичалька..... "Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 7860
Вот когда мой кот сделает какую то гадость, я и то перед наказанием пытаюсь ему объяснить - за что наказан...
Охринеть какая у вас Зе-команда.... "Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 8090

Также он поблагодарил президента Зеленского за его решение и добавил, что не комментирует его, поскольку они "люди командные".Источник: https://censor.net.ua/n3167229
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гнусная шмаркля хочет своих поставить неужели непонятно и можно потом закрыть глаза на все.
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А ты что священная корова, которую на должность поставили и не трожь. Не справляешься - досвидос.
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Ну ты ему дашь оценку на следующих выборах в 2024 году.
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Він журналістів страх боявся,
Завжди тупив, дурню казав.
Від гострих запитань всирався,
Тому від преси все ховався,
Розвів він цирк і балаган.
Тож інтерв'ю у презЕдента
В сто днів узяв актор Баклан.
Ворона Шмендель, **** дочка,
Розкудкудакалась, як квочка, -
Бо пресу не любила страх.
Давно вона уже хотіла
Закрити доступ до ЗеТіла,
По темниках щоб лиш питали.
І зайвий раз щоб не лякали,
Щоб журналюги полетіли к чортам
І щоб і дух не пах.
Тож лаялась, неначе швець,
Як бичка драна всіх штовхала.
Свободі слова йшов песець…
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На результаты местных выборов посмотри...и все тебе станет понятно...
Ты не оправдал надежд зеленого стада...хреново мухлевал....
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недостаточно зеленый...
и харе уже плакать, он к радикалам ломанись, тебе так по фигу куда,
а им лишний член не помешает.
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Голови обласних держаміністрацій.

посада рівня секретаря міськради.
Ні повноважень.ні помилок,ні якихось результатів "Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 4425
Дійсно,ЗА ЩО звільняти?
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самое обидное что голосовал за шмарклю, а его так нехорошо сделали.
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Правильно,не был бы тупым,не связался бы с зелёными шмарклями.
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Ну тупость для зелених то якраз позитивна риса...Тільки тупі можуть виступати єдиним спаяним фронтом,не дивлячись ні на логіку,ні на розум,довести справу до кінця і потім тупо посміхатись на нарах...
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Тёмный Рыцарь, [24.12.19 19:45]
Все задают вопрос, неужели Президент не видит, что происходит?
Не видит.
Температуру во фракци Президент меряет на заседаниях Малой фракции.
Глав комитетов и заместителей Арахамии.
То есть, специально отобранных жополизов.
Результат измерений- температура жопы, а не температура фракции.
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Ты как всегда прав. Возьми на полке шоколадку. Там лежат 2, бери среднюю. "Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 6166
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Я знаю,чому. Очевидно,щоб не плутати з іншим головою ОДА,Дніпропетровської-Сашком.(діяльність цієї фотомоделі офіс Зєлі цілком влаштовує).
"Рекламував труси": керівник однієї з ОДА вляпався у новий скандал (фото)

"Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 408
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ашо... симпатичненький такой... немножко прааацивный, а так ничо... и, главное, в зеленом контексте...
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в обидке екс-глава.
а от снимал бы подольских синеглазок, делал бы из их леди - по 100, анал табу - оставался бы при портфеле, а так ни то се....
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просто зеленский получил приказ от Овакова, вот и уволил
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Если он не знает, за что его уволили, пускай спросит у прокурора. "Я не знаю, за що мене звільнили", - ексглава Закарпатської ОДА Бондаренко - Цензор.НЕТ 6139
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Они "люди командные", "дан ему приказ на запад, а ей в другую сторону..."
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Все просто. Юзик - существо прожорливое, его кормить нужно. А ты все себе да себе. Делиться, гражданин, нужно. Не делишься - не работаешь главой ОГА.
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потому что так надо для рейтинга Зеленского
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Ясно объяснили, не справился. Народ не в восторге.
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Ну так завжди у нас є...Ставлять за бабло,а звільняють безкоштовно...щоб знову можна було ставити за бабло...
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Дааа.Обмельчала помойка.Раньше хоть интересные новости про ВСУ и ее развитие давали,новые вооружение,или проблемы с этим связанные.А теперь Юре Б.-это не интересно как то стало,Вавын чинуша с Мухосранска по важнее будет.А другие сайты в это время не дремлют.
Ну например. В Шостке запустили центр по производству артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения - "Укроборонпром".

https://gordonua.com/news/politics/v-shostke-zapustili-centr-po-proizvodstvu-artilleriyskih-***********-i-raketnogo-vooruzheniya-ukroboronprom-1480522.html

Или: "Укроборонпром" восстановил сорванный контракт на 45 бронетранспортеров.Вчера 12 единиц техники, БТРы поехали в 92-ую механизированную бригаду ВСУ
https://www.ostro.org/general/society/news/582126/

А зачем в такие подробности вдаваться,кто же это такой подлый, контракт на 45 БТР-4 сорвал?
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"Я не знаю, за что меня уволили"

результат не показал.
беня с моникой на карман не ощутили ))))
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А интересная у ЗЕ тактика,назначать на должностья кого попало и менять их каждые пол года.В итоге у него будет железная отмазка что он ничего не мог обещаного народу сделать так как никто на местах не справился из своей работой но он их наказывал и снимал из должностей.
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Не забезпечив перемогу СН на місцевих виборах.
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