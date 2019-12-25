 Адвокаты обжалуют приговор по делу "Хизб ут-Тахрир" в ЕСПЧ и ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала адвокат Лиля Гемеджи.

"Сторона защиты изложила свои аргументы, почему она считает приговор Северо-Кавказского военного окружного суда Ростова-на-Дону незаконным. Всем нашим подзащитным была снижена мера наказания на полгода, что сторона защиты не расценивает как существенное достижение. После получения приговора на руки, адвокаты будут подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", – рассказала Гемеджи.

Она уточнила, что, возможно, жалобы будут подавать и в комитеты ООН, где "мы будем продолжать доказывать невиновность своих подзащитных и нарушения ряда статей Европейской конвенции".

Защитница уточнила, что возможный обмен заключенных между Россией и Украиной решит вопрос "политических преследований только на время, но не решит проблему глобально".

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"Если рассматривать обмен как возможное решение данной проблемы, то для родственников политзаключенных – это было бы большим подспорьем, когда семьи могли бы воссоединиться. Но обмен, к большому сожалению, не решает глобально всей проблемы. И после того, как освободят одних, возможно, уголовное преследование других активистов", – отметила Гемеджи.

Верховный суд России изменил приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев.

Таким образом Узеир ​Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев​ заключения, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов – 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов – 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен админинистративный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

В июне 2019 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил фигурантов данного дела Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данным приговором и призвало усилить санкционное давление на Россию.

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