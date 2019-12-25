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Все про:праздник (1535) Рождество (257)

 Сегодня празднуют Рождество по григорианскому календарю

25 декабря весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", Рождество Христово по григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.

Рождество – самый большой и самый торжественный христианский праздник. И если для православных в праздничной иерархии выше стоит разве что Воскресение Христово, или Пасха, то для католиков Праздником праздников является само Рождество.

Библейская история рассказывает нам следующее: Дева Мария вместе с Иосифом, с которым она была помолвлена, пришли в иудейский город Вифлеем для участия в государственной переписи. Поскольку места им не нашлось ни в гостиницах, ни в домах вифлеемцев, они решили заночевать в пещере, куда пастухи обычно загоняли в непогоду скот. Там и родился Иисус Христос. Младенца положили в ясли (кормушку для скота). Именно тогда пастухам, что ночью стерегли стадо, явился ангел с вестью о появлении на свет Спасителя мира, и они первыми поклонились маленькому Иисусу. Также на поклонение Богомладенцу пришли волхвы (восточные мудрецы), которых в Вифлеемскую пещеру привела чудесная звезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% украинцев против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, - опрос соцгруппы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

В первые века нашей эры не было точной даты празднования Рождества Христова. Одни верующие выступали за 20 мая (Климент Александрийский), другие - за 25 марта, 17 ноября и т.д. Восточные христиане отмечали Рождество преимущественно на Богоявление 6 января.

В 336 году, при императоре Константине Великом, состоялось первое задокументированное празднование Рождества именно 25 декабря. Официально эта дата была утверждена на Третьем Вселенском соборе, проходившем в городе Эфес в 431 году. Впоследствии празднование Рождества из восточной части Римской империи начало распространяться на север и запад Европы, дополняясь разными традициями. Так, в Средние века (примерно с 1223 года) возник обычай устанавливать для поклонения верующих рождественские вертепы - ясли с фигурками Младенца Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов, Трех царей (волхвов) в церквях и собственных домах.

Стоит отметить, что Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по старому Юлианскому календарю. Армянская церковь, по старому обычаю, Рождество Христово празднует с Богоявлением 6 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3167227
 
   
 Топ комментарии
 
Всіх громадян України із святом ☝️☝️☝️
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Весь християнський світ святкує сьогодні.
Христос народився !
Славімо його !
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Знаю как в Ольстере сплачиваются католики с протестантами.
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не нужно путать Религию с людьми, которые ее не верно понимают. Топор не виноват, что им могут и дрова, и головы рубить.
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Не надо отмежевываться от таких веселых ребят. Они как и ты уверенны, что бозинька следит за ними, направляет и благославляет. Тебя на копание картошки, а их на пилотирование самолета мчащегося в небоскреб. А все вы просто совершаете действие основанное на религиозных верованиях, занимаетесь одним и тем же то бишь.
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Каждый понимает Религию в меру своего воспитания и образования. У вас оно на уровне 5 летнего ребенка.
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Нет никакого понимания "по своему" есть позорное принятие на веру основополагающих вещей. А после такого убедить себя можно в чем угодно, как и в том, что именно ты понимаешь религию правильно, а никто другой. Ты ничем не отличаешься от тех ребят, выделяя свое понимание религии над другими. Прекрасный образец кусания себя за хвост.
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Вера - безусловное понимание того что невозможно доказать другими способами. Человеческая жизнь одно из таких.
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Да, необоснованное допущение. Бесполезное. Ненужное. Я тебе это уже говорил.
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Человек не может понять СВОЙ мозг, а вы утверждаете, что понимаете все человечество. Зачем оно существует и куда движется.
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Мозг прекрасно изучен. Вопросы вызывает сознание. Причем именно СОЗНАНИЕ и его возникновение, но не мышление. Для того, что бы понимать те или иные аспекты существования человечества есть различные научные труды и целые науки. А ты ограничился какой то книжкой написанной пустынными кочевниками много лет назад. Грустно...
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Если бы мозг был прекрасно изучен, у человека не было отклонений поведения в обществе. Он не убивал себе подобных, чего не делают даже дикие звери. Мы знаем больше что внутри далекой звезды, чем что в человеческой голове.
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Прекрасно изучен. Дикие звери убивают себе подобных, даже больше. Новый лидер львиного прайда разрывает львят прошлого, для того, что бы львицам не было кого кормить и что бы у них быстрее наступила овуляция, для того, что бы они были способны понести от него. Тем самым новый лидер передает свои гены во времени и распространяет их как можно больше. Ты дремуч человече, в лучших традициях кочевников пустыни...
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Важны еще и христианские ценности. 10 заповедей и многое другое. Нравственные ориентиры
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само собой, но речь идет не только о христианстве, в любой религии есть подобные заповеди.
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Не совсем. Мусульманство, проповедующее неравенство мужчин и женщин , превосходство мусульман над иноверцами и тд . Примеров много.
Поэтому многие люди придерживаются христианских ценностей, как жизненных заповедей для себя
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В православной церкви - да. Но чем западнее, тем ситуация лучше. Есть и женщины священники у протестантов и католиков.
И потом всё не так плохо, как у мусульман
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Конечно. Но вот я считаю необходимым поддерживать христианские традиции, как нравственные ориентиры .
ИМХО не приемлю мусульманскую нетерпимость (радикализм и отношение к женщинам), даже не езжу в мусульманские страны
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имеете право так считать. Это Ваше ЛИЧНОЕ мнение.
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Ответы религии стоят ровно столько, сколько стоят необоснованные допущения. Т.е. не представляют никакой ценности.
Мудрые атеисты давно уже предложили ответы на вопросы о смысле существования человека, да только тем, у кого образование оборвалось на старших классах средней школы проще бубнеть о бозинке и служению ему, чем вникать в лекции.
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"Мудрые атеисты давно уже предложили ответы на вопросы о смысле существования человека"

Любопытно послушать, что Вы имеете ввиду?
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Смысл существования человека, как и всего живого на этой планете передача своих генов во времени и стремление распространить их в как можно большем количестве копий. Те, у которых был другой смысл отбраковались как мусор из генофонда планеты за многие тысячи лет.
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"передача своих генов во времени "

Зачем?
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Затем, что естественный отбор отбраковывает из генофонда планеты другие мотивации, придавая значение именно этой. Это обычная математика. Это был второй ответ, на один и тот же вопрос. Может напряжешься? Потому, что больше повторяться я не собираюсь.
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" естественный отбор отбраковывает из генофонда планеты другие мотивации"
Зачем?
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Стоп, ты получил ответ на мучающий тебя долгие годы вопрос о " смысле существования человека"? Тебе все ясно на этот счет?
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Вы не ответил на ГЛАВНЫЙ вопрос ЗАЧЕМ? Ответ на который дает Религия.
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Тебе был задан вопрос, отвечай на него . Я тебя спрашиваю, получил ли ты ответ на долго терзающий тебя вопрос о "смысле существования человека" или нет? Тебе все ясно на этот счет? С этого вопроса начался диалог, для меня важно знать.
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Это ты взялся ответить на МОЙ тезис: "Религия сплачивает человеческое общество, дает смысл его существования, чего не могут предложить даже самые мудрые атеисты."
Ответ на который я не получил
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Народні звичаї. Діалог

- Так у вас що, два Різдва?
- Ну да, два Різдва у нас…
- А чого? Що символізує друге Різдво?
- Те саме, що й перше. Сначала у нас Христос рождається, як обично, як у всіх… Ну а потом через два тижні рождається ще раз, вже спеціально для нас. Контрольний, так би мовити… Мало лі…
- І обидва Різдва вихідні?
- Аякже. Одне ж перед новим роком, а друге - перед старим новим роком, після нового року
- Перед яким-яким роком?
- Друге? - Перед старим. Новим…
- Тобто, нових років у вас також два?
- Іменно так! В нас спочатку новий рік, а потім ще один новий рік. Але один новий новий рік, а другий - старий новий. І по Різдву - перед кожним. Що тут не ясно?
- А Різдва обидва однакові, чи теж - старе й нове?
- Те що тепер нове, то нове, а те, що старе - нове старе
- Як це «нове-старе»?
- Ну, недавно воно було просто Різдво, а коли появилось нове Різдво, то воно стало старим Різдвом. Але стало воно старим Різдвом недавно, тому воно - нове старе…
- Ви, мабуть, сильно віруючий народ?
- Да! Сильно! Сильно віруючий!
- А які ще у вас свята християнські?
- Ну, напрімєр, Івана Купала…
- І що ви робите в цей день?
- Ну, там, - шукаємо папороть вночі в лісі, в росі голі купаємся, через вогонь плигаємо, горілку п'ємо, опудало палимо, ворожимо… На порозі кладемо гострий ніж чи сокиру, осикові гілки розкидаємо по двору…
- Навіщо?
- Щоб відьми не ходили
- Які відьми?
- Обичні наші відьми. Тьотки такі... "Ой на Івана Купайлого, ходила відьма ногайлою. Як на дуб лізла - кору гризла"... Ще дівчата, бува, чобіт кидають, куди чобіт носком покаже…
- Хвате…
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Вихолощувати старовинні традиції - помилка. Треба мати етнічні цінності, навіть, якщо вони трохи дивні. Це буде зайвим приводом для туристів здивуватись. Для нас важливо бути гостинними автохтонами, що не загрожують своїм сусідам. А всі дивацтва - в кого їх нема?
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Праздники - это чудесно. Но чехарда с выходными напрягает.
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Всех Католиков - с Рождеством Христовым!
Кто соблюдает культ по другим Канонам - ждите своих праздников.
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Похоже,что некоторые,не празднующие сегодня,-уже тяпнули!
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Какой бы праздник не был, хоть мусульманский, хоть католический не тяпнуть грех.

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Миллоны уверовали в МММ, но суть МММ от этого не изменилась. Верить надо в истину, а не в еврея на крестике.
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Это называется процесс познания. Для этого у вас в черепной коробке находится мозг.
Процесс познания - бесконечен, весь вопрос в его интенсивности. Это как велосипед, если слишком медленно, вы упадете. Чуть быстрее и уже поехали. А верить в сказки 2000 летней давности это пытаться стоять на месте. Это, как видите из истории, приводит к эпидемии педофилии и регулярным массовым убийствам.
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"Для этого у вас в черепной коробке находится мозг."

вы знаете как этот орган работает?
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а ти в які казки віриш? Судячи по нікові, то більш древнім - вєдічєскім упанішадам)
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Какая вам, украинцы, разница - 25.12 или 07.01. Празднуйте два раза. Мы так и делаем.
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А что в Италии разве два раза празднуют ??
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