 Сегодня празднуют Рождество по григорианскому календарю

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", Рождество Христово по григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.
Рождество – самый большой и самый торжественный христианский праздник. И если для православных в праздничной иерархии выше стоит разве что Воскресение Христово, или Пасха, то для католиков Праздником праздников является само Рождество.
Библейская история рассказывает нам следующее: Дева Мария вместе с Иосифом, с которым она была помолвлена, пришли в иудейский город Вифлеем для участия в государственной переписи. Поскольку места им не нашлось ни в гостиницах, ни в домах вифлеемцев, они решили заночевать в пещере, куда пастухи обычно загоняли в непогоду скот. Там и родился Иисус Христос. Младенца положили в ясли (кормушку для скота). Именно тогда пастухам, что ночью стерегли стадо, явился ангел с вестью о появлении на свет Спасителя мира, и они первыми поклонились маленькому Иисусу. Также на поклонение Богомладенцу пришли волхвы (восточные мудрецы), которых в Вифлеемскую пещеру привела чудесная звезда.
В первые века нашей эры не было точной даты празднования Рождества Христова. Одни верующие выступали за 20 мая (Климент Александрийский), другие - за 25 марта, 17 ноября и т.д. Восточные христиане отмечали Рождество преимущественно на Богоявление 6 января.
В 336 году, при императоре Константине Великом, состоялось первое задокументированное празднование Рождества именно 25 декабря. Официально эта дата была утверждена на Третьем Вселенском соборе, проходившем в городе Эфес в 431 году. Впоследствии празднование Рождества из восточной части Римской империи начало распространяться на север и запад Европы, дополняясь разными традициями. Так, в Средние века (примерно с 1223 года) возник обычай устанавливать для поклонения верующих рождественские вертепы - ясли с фигурками Младенца Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов, Трех царей (волхвов) в церквях и собственных домах.
Стоит отметить, что Православная Церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии, Афонские монастыри, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, а также Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по старому Юлианскому календарю. Армянская церковь, по старому обычаю, Рождество Христово празднует с Богоявлением 6 января.
Поэтому многие люди придерживаются христианских ценностей, как жизненных заповедей для себя
И потом всё не так плохо, как у мусульман
ИМХО не приемлю мусульманскую нетерпимость (радикализм и отношение к женщинам), даже не езжу в мусульманские страны
Мудрые атеисты давно уже предложили ответы на вопросы о смысле существования человека, да только тем, у кого образование оборвалось на старших классах средней школы проще бубнеть о бозинке и служению ему, чем вникать в лекции.
Любопытно послушать, что Вы имеете ввиду?
Зачем?
Зачем?
Ответ на который я не получил
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- Так у вас що, два Різдва?
- Ну да, два Різдва у нас…
- А чого? Що символізує друге Різдво?
- Те саме, що й перше. Сначала у нас Христос рождається, як обично, як у всіх… Ну а потом через два тижні рождається ще раз, вже спеціально для нас. Контрольний, так би мовити… Мало лі…
- І обидва Різдва вихідні?
- Аякже. Одне ж перед новим роком, а друге - перед старим новим роком, після нового року
- Перед яким-яким роком?
- Друге? - Перед старим. Новим…
- Тобто, нових років у вас також два?
- Іменно так! В нас спочатку новий рік, а потім ще один новий рік. Але один новий новий рік, а другий - старий новий. І по Різдву - перед кожним. Що тут не ясно?
- А Різдва обидва однакові, чи теж - старе й нове?
- Те що тепер нове, то нове, а те, що старе - нове старе
- Як це «нове-старе»?
- Ну, недавно воно було просто Різдво, а коли появилось нове Різдво, то воно стало старим Різдвом. Але стало воно старим Різдвом недавно, тому воно - нове старе…
- Ви, мабуть, сильно віруючий народ?
- Да! Сильно! Сильно віруючий!
- А які ще у вас свята християнські?
- Ну, напрімєр, Івана Купала…
- І що ви робите в цей день?
- Ну, там, - шукаємо папороть вночі в лісі, в росі голі купаємся, через вогонь плигаємо, горілку п'ємо, опудало палимо, ворожимо… На порозі кладемо гострий ніж чи сокиру, осикові гілки розкидаємо по двору…
- Навіщо?
- Щоб відьми не ходили
- Які відьми?
- Обичні наші відьми. Тьотки такі... "Ой на Івана Купайлого, ходила відьма ногайлою. Як на дуб лізла - кору гризла"... Ще дівчата, бува, чобіт кидають, куди чобіт носком покаже…
- Хвате…
Славімо Його!
Кто соблюдает культ по другим Канонам - ждите своих праздников.
https://youtu.be/7aBCLOx97lM
https://eadaily.com/ru/news/2019/05/17/za-zhertv-pedofilov-v-polshe-******-kraskoy-statui-papy-rimskogo-i-reygana
https://skgnews.com/2017/01/16/francisk-svorachivaet-reformu-ioanna-pavla-ii-i-benedikta-xvi-po-borbe-s-pedofilami/
Процесс познания - бесконечен, весь вопрос в его интенсивности. Это как велосипед, если слишком медленно, вы упадете. Чуть быстрее и уже поехали. А верить в сказки 2000 летней давности это пытаться стоять на месте. Это, как видите из истории, приводит к эпидемии педофилии и регулярным массовым убийствам.
вы знаете как этот орган работает?
http://booksonline.com.ua/view.php?book=99341