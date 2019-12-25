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Все про:закон (2705) Зеленский (4096) недвижимость (685) Яценко (98)

 Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко"

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества" вернулся в ВР с подписью президента.

Соответствующая информация содержится в карточке документа на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь с 1 января 2020 году будет введен упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку. В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отклонила предложение вернуть "площадки Яценко" (обновлено)

При этом нотариусы должны получить право бесплатного доступа к базе для проверки данных об оценке недвижимости. Оплата за формирование справок предлагается в размере 2,5% прожиточного минимума, а за регистрацию отчетов об оценке и информации из них в базе – 10%.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла в целом закон №2047-д о ликвидации схем в сфере недвижимости, известных как "площадки Яценко".

Источник: https://censor.net.ua/n3167225
 
 
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Прем'єрміністр України Олексій Гончарук перерозподілив бюджет у Міністерстві культури, молоді та спорту, Міністерстві охорони здоров'я та Міністерстві освіти і науки, щоб погасити борги по зарплатах."Знаєте як прем'єр-міністр Гончарук намагається погасити заборгованості по заробітній платі? Ні, не зростанням економіки і не надходженнями в бюджет. А перерозподілом коштів в декількох міністерствах", - написав депутат.
За його словами, у Мінкульті зменшують витрати на Музей Героїв Небесної Сотні, в Міністерстві освіти стали менше субвенції на Нову українську школу, у Міністерстві охорони здоров'я - менше будуть витрачати на підготовку кадрів."Все це проводиться в останні дні року. Для узгодження таких дій спеціально зібрали засідання Бюджетного комітету Верховної Ради. Планування? Про таке в "Уряді технократів", мабуть, ніхто не чув"

Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 3361Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 1139Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 9041
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Интересно какую схемку теперь придумал хозяин зебилов..шо то мутит ..
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Цей автомат, який визначає оцінку майна будуть регулювати зебіли. Тому будемо мати зеціну з відварами потрібним зелюдям😏
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Интересно какую схемку теперь придумал хозяин зебилов..шо то мутит ..
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Цей автомат, який визначає оцінку майна будуть регулювати зебіли. Тому будемо мати зеціну з відварами потрібним зелюдям😏
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Прем'єрміністр України Олексій Гончарук перерозподілив бюджет у Міністерстві культури, молоді та спорту, Міністерстві охорони здоров'я та Міністерстві освіти і науки, щоб погасити борги по зарплатах."Знаєте як прем'єр-міністр Гончарук намагається погасити заборгованості по заробітній платі? Ні, не зростанням економіки і не надходженнями в бюджет. А перерозподілом коштів в декількох міністерствах", - написав депутат.
За його словами, у Мінкульті зменшують витрати на Музей Героїв Небесної Сотні, в Міністерстві освіти стали менше субвенції на Нову українську школу, у Міністерстві охорони здоров'я - менше будуть витрачати на підготовку кадрів."Все це проводиться в останні дні року. Для узгодження таких дій спеціально зібрали засідання Бюджетного комітету Верховної Ради. Планування? Про таке в "Уряді технократів", мабуть, ніхто не чув"

Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 3361
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Вообще-то скорей всего это просто неосвоенные средства, которые всё равно должны вернуться в госбюджет, насколько мне помнится. А если так, то никакой зрады тут нет.
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Ога разваливают, ..разваливают ту страну в которой Днепр назывался Днепропетровск, бедненький ЗЕбил Днепропетровец, переживёшь ли??
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Тормоз,у него акаунт ещё с довоенных лет,а не так,как у тебя,сепароида по 5 штук
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В цілому звучить непогано. Але диявол криється в деталях. будем дивитися (як доживем Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 5973).
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Треба почекати. Чим більше чекати, то тим краще.😵
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Може дочекаюсь , як свиночолого підера повезуть в качанівську колонію. В камеру баби юлі.
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Дочекаєшся звіздець, хоча усім буде звіздець. Ось тоді побалакаємо.
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Я тоже хочу увидеть этого свиночолого бородатого підера из Женевы в качановской колонии Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко" - Цензор.НЕТ 2889
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