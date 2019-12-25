 Зеленский подписал закон, предусматривающий ликвидацию "площадок Яценко"

Соответствующая информация содержится в карточке документа на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Теперь с 1 января 2020 году будет введен упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку. В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.
При этом нотариусы должны получить право бесплатного доступа к базе для проверки данных об оценке недвижимости. Оплата за формирование справок предлагается в размере 2,5% прожиточного минимума, а за регистрацию отчетов об оценке и информации из них в базе – 10%.
Напомним, 5 декабря Верховная Рада приняла в целом закон №2047-д о ликвидации схем в сфере недвижимости, известных как "площадки Яценко".
За його словами, у Мінкульті зменшують витрати на Музей Героїв Небесної Сотні, в Міністерстві освіти стали менше субвенції на Нову українську школу, у Міністерстві охорони здоров'я - менше будуть витрачати на підготовку кадрів."Все це проводиться в останні дні року. Для узгодження таких дій спеціально зібрали засідання Бюджетного комітету Верховної Ради. Планування? Про таке в "Уряді технократів", мабуть, ніхто не чув"